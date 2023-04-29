Дети от 0 до 17: простые способы правильного психологического развития

Дети быстро растут. Поэтому важен каждый миг, проведенный вместе с ними. И это не только светлые воспоминания в будущем. Общение с ребенком, когда он чувствует вашу любовь, заботу и поддержку, способствует правильному психологическому развитию.
На втором году жизни у ребёнка развивается способность привязываться посредством похожести. Ребёнок имитирует тех, кого он любит, старается быть похожим на них: в поведении, в интонациях, в предпочтениях.
Необходимо делать все то, что подходит для детей от 0 до 1 года, а также:
Составить вместе список продуктов с картинками.
Взять с собой в магазин за продуктами.
Катать в тележке - постарше доверить катать тележку.
Еще постарше передавать продукты, чтобы малыш складывал их в тележку и доставал из тележки на кассе.
Дать нести маленький пакет из магазина "как мама / папа" .
В зависимости от рода занятий родителей поиграть в "мама работает/папа работает" .
Давать ребенку примерить или поносить свою одежду.
Носить одинаковую одежду разных размеров.
Носить похожие аксессуары - бусы, шляпы, шарфы.
Дать ребенку помочь вам достать продукты и сложить их в холодильник.
С мытьем посуды - позволить прополоскать вилки или небьюшуюся посуду под струей воды.
С готовкой простых блюд - засыпать рис в кастрюлю, отмерить стаканами воду.
Позволить помочь с сортировкой белья и загрузкой в стиральную машину и из нее.
Дать нажать кнопку запуска стиральной машины.
Мыть машину с папой.
Копаться в саду с мамой.
Завести маленький огородик (хоть бы и на подоконнике), выращивать разные съедобные травы из семян, добавлять их в салаты и есть.
Рисовать вместе с мамой пальчиковыми красками.
Рисовать красками у друг друга на лице - есть спец. Наборы для этого, гуашью лучше не надо.
Или помадой раскрасьте друг друга в клоунов.
Хвалить.
Провожая работающего родителя (бабушку, гостей) в окошко, махать.
Придумать "только наш с тобой секрет, никому не расскажем" .
Придумать условный знак только для вас.
Строить берлогу из диванных подушек, одеяла, стульев и прочих подручных материалов.
Разыгрывание ролей ("я Барашек, а ты Мама - Овечка").
Заниматься вместе с папой ремонтом или сборкой чего-нибудь, в этот момент давать поиграться с папиными инструментами, дать ребенку что-нибудь покрутить - повинтить.
Дать ребенку посидеть на водительском месте за рулем, где обычно сидит мама или папа, разрешить понажимать на кнопки.
Делать вместе с ребенком подарок или открытку для второго родителя, бабушек, друзей семьи.
Беготня между родителями (особенно хорошо, если с кем-то из родителей привязанности нет: папа сидит на корточках в начале комнаты, а мама сидит на корточках в конце комнаты, а ребёнок бежит в распростёртые руки папы. Папа ловит его (с радостью, с нежными словами. А потом мама ждёт его с распростёртыми руками и ребёнок несётся к ней - следы на песке (или на снегу: первым идёт папа, потом мама, потом ребёнок по родительским следам или первый папа оставляет следы на песке, а мама держит ребёнка за ручку и ребёнок делает большие шаги по папиным следам. При этом мы говорим "о! Какой наш папа большой", "о! Ты идёшь как папа" .
Специально для девочек: мыться с мамой одним шампунем, намазываться кремами для щечек, для ручек и ножек, всем делать веночки из цветов - папе, маме, доче. Рисовать папе на работу смешные картинки, чтобы он не скучал, потом приходить к нему и проверять - не забывает ли он смотреть.
Игра "Зеркало" - родитель начинает играть в отражение своего ребенка - копировать то, что делает ребенок, стараться наиболее включиться и копировать не только действия, но и эмоции - увидеть мир глазами ребенка.
Когда сердишься - сердиться в шутку, хватать, кусать и щекотать.
Прятаться с одним родителем от другого под одеялом.
Надевать одну и ту же вещь на двоих - например, в один шарф завернуться, одну кофту на двоих надеть.
фото Elizabeth G
Возраст от 3 до 5 лет
К третьему году развивается способность привязываться посредством принадлежности и верности. Это желание быть на той же стороне, желание обладать - "моя Мама"! Ревность.
Нужно делать все то, что подходит для детей от 0 до 3 лет, а также:
Играть в игры "Мама и сын Против Диванной Подушки" или "папа и сын против пыли на подоконнике".
С более старшими детьми можно проводить вылазки один на один в магазин, кафе, парк, на каток, в кино, на футбол, в гараж, на рыбалку или какие еще развлечения популярные в вашей семье.
Разделить с ребенком свое хобби.
Взять ребенка с собой на работу (если это возможно).
Пусть он покормит вас из ложечки.
Разрешать злиться, помогать выпустить негатив.
Плавать вместе в бассейне.
Искать клад.
Собирать осенние листья/жёлуди/каштаны.
Кататься на велосипедах и роликах.
Бегать наперегонки.
Наряжаться в маскарадные костюмы.
Устроить семейный спектакль - с куклами или самим стать актерами.
Разыграть по ролям одну сцену из читаемой сказки - например, как колобок от бабушки ушел, а бабушка за ним как помчится. Или или как лиса колобка ела! проигрывание ситуаций "Мама - Малыш" в сюжетно - ролевых играх (например из сказки "три поросенка": "мама - свинья, забери поросят! "-"Зачем? "-"Чтобы они волку не попали". Понарошку понарошку "Забираете" поросят со страницы. продолжает: "а я, мама - волчица, заберу волчонка. Волчонок, не играй с ними, а то попадешь в котел").
Лепить снеговиков и строить снежные крепости.
Валяться на диване.
Бутузиться.
"Жамкать" ребенка, не щекотать, а движения типа как тесто замешиваешь (есть дети, которым нужно такое достаточно сильное действие).
Стучать по чему-то звонкому, ритмичному.
Прятаться в домики под одеялом.
Петь караоке вместе в микрофон.
Вместе рисовать, лепить, делать поделки.
Совместно украшать дом к празднику.
Пускать и лопать мыльные пузыри.
Танцевать вместе под музыку, танцевать под музыку, которую играет ребенок (на барабане, бубне, погремушках и проч. ). Танцевать вместе несложные детские танцы под пение мамы (каравай, танец маленьких утят, Мишка с куклой).
Разрешать ребенку кормить, поить маму, мыть ее, мазать кремом, причесывать, чистить зубы и т. д.
Тактильные игры типа "Рельсы - Рельсы", пальчиковые.
Покатать ребенка на спине - "лошадка" .
Игры на коленках "в ямку - бух! " ." . Качать на папиной ноге.
Ходить на ступнях родителей.
Делать зарядку, гимнастику вместе, прыгать вместе на гимнастическом мяче.
Играть в домики, мостики, лазы, дырки, норки и прочее, используя в качестве оных родителей.
Качаться на качелях и кататься с Горки с ребенком на руках.
Закапывать друг друга в песок, в снег. И и не забывать откапывать. игры "Делай, как я", можно перед зеркалом, но еще лучше, когда ребенок задает движения, а мама повторяет.
На прогулке взяться за руки обоих родителей и чтобы они "Перепрыгивали" ребенка через лужи.
Вместе плавать, нырять, смотреть друг на друга под водой, плавать на маминой или папиной спине.
"Поцелуйчики в Кармашке". При расставании положить в карманчик к ребенку свои поцелуйчики и обьяснить, что когда он соскучиться по маме, нужно вытащить поцелуйчик и положить на щечку.
К четвёртому году жизни у ребёнка появляется желание собственной важности, значимости в жизни любимого человека. Дети становятся мягче, покладистее, ищут подтверждения своей важности для нас.
Что делать:
Играть в прятки.
Играть в расставания и встречи.
Приготовить стол к ужину: расставить тарелки, достать приборы, в стаканы налить всем сок.
Выделить ребенку свой совок и щетку.
Доверить поливать цветочки.
Хохотать с ребенком, особенно над его шутками.
Кормить ребенка, если он просит и хочет (даже если сам давно умеет).
Одобрять друзей ребенка.
Если не можете одобрять увлечения и друзей - очень подробно разговаривать с ребенком о том, почему вы не можете одобрить конкретного друга или конкретного монстра.
На на пятом году ребёнок начинает любить. Он вам своё сердце отдаёт. В том случае, если раньше он говорил "Люблю Маму", больше имитируя других, то теперь он "любит маму". Поёт поёт песни о любви и рисует сердца. Привязанность посредством эмоций, время, когда ребёнок физически готов расставаться с теми, кто ему дорог, без существенного ущерба для своей психики.
Что делать:
Рисовать открытки бабушке, которая живет в другом городе.
Отправлять открытки по почте и ждать ответов.
Рассматривать семейный фотоальбом.
Искать маму и папу на фотографиях, где много людей.
Рассматривать вместе фотографии, как ребенок был маленький.
Рассказываем о том, как он был маленький или его еще вообще не было и его ждали.
Звонить папе на работу (или пусть папа позвонит раз в день в определенный час).
Последний уровень привязанности - когда тебя знают. Ребёнок начинает делиться своими секретами, чтобы мы его лучше понимали, чтобы быть ближе к нам. Психологическая привязанность - самый глубокий уровень привязанности и самый уязвимый. Не не каждый взрослый опыт подобной привязанности имеет. необходимо делать:
Доверить ребенку свои чувства - я сегодня рассердилась, когда. Мне мне было грустно оттого. я так в тот раз радовалась. просить прощения у ребенка в случае срыва.
Называть чувства ребенка.
Применять активное слушание.
Обсуждать возникавшие конфликты после того, как страсти улеглись.
Как крайняя мера - совместный сон в 7 лет или в подростковом возрасте - ну, если вы сможете уговорить своего большого мальчика или девочку на это, но скорее всего это уже не поможет вам поддерживать привязанность.
Возраст от 7 до 11 лет
Делаем все, на что согласится ваш ребенок из перечисленного выше для более младших возрастов, а также:
Разделите с ребенком его хобби - даже если это противные маленькие игрушки с большими глазами и завышеной ценой или компьютерная игра.
Доверьте ребенку приготовление какого-то одного блюда к ужину (только советы и подсказки, руки прочь, пусть сам).
Читайте ему вслух (можно раньше начинать, но и в этом возрасте продолжить).
Не забываем обнимать: минимум 8 объятий в день.
Продолжаем массаж (рельсы - рельсы и пр. ).
Смотреть в кругу семьи его младенческое видео.
Вести личную переписку между куклами ребенка.
фото Elizabeth G
Возраст от 11 до 17 лет
Продолжаем обнимать.
Продолжаем активное слушание.
Быть на стороне ребенка во время внешней угрозы.
Иметь общее время (кафе, прогулки).
Обращаться за помощью к нему в том, в чем он чувствует себя уверенно (компьютеры, грубая физическая сила и пр).
Советоваться с ним перед принятием решений не только касательно его, но и общесемейных вопросов.
Тактильный контакт: в волосах ворушить, поцелуи - объятия при встрече и прощании.
Писать смешные записочки (и серьезные).
Для взрослых, отдельно гуляющих детей - встречать и провожать каждый раз (доброе слово и родное лицо перед уходом очень важно) - слушать подростка, когда он начинает говорить, а не когда у родителей есть время - спрашивать, что нравится - не нравится, во всех сферах - от политики до цвета туалетной бумаги - просить обосновать свою позицию - задавать вопросы - учить формировать свое мнение, отстаивать его, искать доводы - смотреть вместе новости, обсуждать политическую ситуацию в стране и мире и любить любить любить в любом возрасте и в любое время дня и ночи!опубликовано econet
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