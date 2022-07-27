Дети и деньги. Как мы воспитываем вечных кредиторов и скряг

В каком возрасте детям можно давать деньги на карманные расходы, как реагировать, если ребёнок просит вас купить ему очень дорогую вещь и почему стоит подарить своему ненаглядному чаду копилку, рассказала психолог Светлана Меркулова.

Наталья Кожина, корреспондент: Светлана, нужно ли объяснять ребёнку, что такое деньги? Лично я не припомню таких разговоров в детстве, всё как-то само собой происходило. Светлана Меркулова: Вообще, дети в этом мире всегда чему-то учатся. Так же и отношениям с деньгами их тоже нужно учить. Это задача родителей. Важно, чтобы ребёнок знал как можно раньше об этой стороне жизни, практически с рождения. Мы же учим подрастающее поколение хорошим манерам, правилам поведения в обществе и правилам безопасности. Так мы заботимся о детях. Обучение взаимодействию с деньгами не менее важно. Это то, что очень пригодится вашему чаду во взрослой жизни.

Найди дешевле

— Вы говорите, что нужно готовить ребёнка с рождения. Что это значит?

— Дети учатся в первую очередь тогда, кода просто видят, как мы себя ведём, чем занимаемся. Они наблюдают за родителями. Ребёнок ходит с нами в магазин за продуктами — нужно показывать ему, что вы не просто берёте на полках товары, а вы за них платите деньги.

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Здорово, если это будут реальные деньги, а не пластиковая карта, которая может рассматриваться малышом как волшебная карточка, которая имеет неограниченный кредит. Наличные — это конкретика. Они имеют свойство заканчиваться, а это очень наглядно и полезно.

Проговаривайте цену товара. Важно говорить о деньгах спокойно и по делу. Нужно донести до ребёнка понимание того, что деньги имеют свою ценность, и если их потратить, они исчезают. Их нужно заработать.

Кроме того, в старшем дошкольном возрасте дети очень любят играть в магазин. Таким образом вы прекрасно можете обучить сына или дочь товарно-денежным отношениям.

Вся прелесть в том, что, по сути, дети подсказывают нам, что им нужно. Важно просто внимательно относиться к их играм, словам и просьбам.

— Как объяснить ребёнку, что такое «дорого» и «дёшево»?

— Конечно, совсем маленькому ребёнку 2,5–3 лет объяснить подобные вещи сложно, он ещё не обладает навыком сравнения. А вот шестилетка или семилетка, который умеет считать, вполне способен понять разницу.

Вы всегда можете устроить игру в магазине под названием «Найди дешевле». Попросите ребёнка найти товар по более доступной цене. Эта игра-охота прекрасно формирует навыки, которые пригодятся в будущем.

— А вам не кажется, что таким образом мы просто вырастим скрягу, который будет считать каждую копейку и всю жизнь искать что-нибудь подешевле?

— Культура обращения с деньгами передаётся из семейной системы. Когда родители постоянно живут в режиме жёсткой экономии, ребёнок копирует эту модель поведения. Если вы скряга, глупо бояться, что у вас подрастёт такой же скряга.

Что касается игры, я не думаю, что она как-то сильно повлияет на ребёнка, и он станет гиперэкономным. Скорее вы просто дадите своему чаду элементарные навыки обращения с деньгами.

Говорите вслух

— Ещё один непростой вопрос, который волнует практически любого ребёнка, почему, например, Петровы богаче, чем его семья?

— Вы вполне можете объяснить, что всегда есть люди, которые получают большую зарплату (даже большую, чем у Петровых). Но это не потому, что лично вы — не успешны, а потому, что работаете там, где меньше платят. Но при этом ваша работа вам нравится. Вы ей занимаетесь, поскольку это любимое дело и за него вам ещё и платят.

Если ребёнок решит, что ему нравится, как живут Петровы, это может стать стимулом к тому, чтобы расти, развиваться. Это как раз формирование целей.

— По поводу целей. Однажды я смотрела сюжет про первоклашек, журналист опрашивал их на тему будущей профессии. Большинство ответов было из разряда: я хочу стать косметологом, чтобы много зарабатывать, я хочу работать в банке, потому что там много платят и т. д. Откуда берётся подобная установка с малых лет, должна ли она как-то беспокоить родителей?

— Подобные стремления продиктованы нашим потребительским обществом и во многом семьёй. Давайте представим, мама ходит к косметологу, отдаёт за процедуры немаленькие деньги, а потом приходит домой и рассуждает, сколько зарабатывают эти специалисты.

Дети всё слышат и мгновенно делают свои выводы. По этой причине нужно всегда думать, что вы говорите вслух при собственных детях! Косметолог — хорошая профессия, но она хороша не тем, что там можно заработать деньги.

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Что касается ориентированности на материальные ценности — это столкновение интересов общества и семейных ценностей. Мы все участвуем в потребительской гонке, только с разной интенсивностью.

Если в вашей семье принято поклоняться деньгам, то ребёнок будет следовать этому курсу. А если в семье всё-таки есть другие ценности, то материальные блага не выйдут на первый план.

— Какие слова подобрать, чтобы объяснить ребёнку, что деньги достаются непросто?

— Это очень актуальная тема, даже если речь идёт о состоятельной семье, где родители и дети привыкли активно тратить. Конечно, ребёнок должен понимать, что любые деньги заработаны родительским трудом, а значит, они имеют ценность. Если их потратить, то сам собой кошелёк не наполнится новыми купюрами.

Здесь, опять же, поможет игра. Продумайте цепочку от момента зарабатывания игрушечных денег до момента траты. Что нужно сделать, чтобы получить зарплату? Как распределить деньги, чтобы вам их хватило?

Сейчас много игр, в которых процесс зарабатывания и траты хорошо отражён. Например, «Монополия» или какие-то компьютерные игры, где герой получает зарплату и с помощью неё приобретает необходимые вещи.

Кроме того, проговаривайте некоторые моменты. Например, вы пошли за колготками, объясните, почему вы берёте именно этот товар, а не другой: «Эти колготки стоят столько, мне они нравятся, потому что…» Таким образом вы добавляете ещё и сравнительный анализ.

Согласитесь, что так или иначе мы все проводим его внутри себя, но в данном случае это нужно делать вслух, чтобы ребёнок понимал, что вы делаете и почему.

На машинку

— Полезно ли ребёнку на что-то копить?

— Да! Здорово приобрести для ребёнка копилку, потому что у каждого из нас есть определённая мечта, так почему бы не собрать на неё денег? Это хороший повод научить своё чадо обращаться с рублями и копейками.

Можно даже купить сразу две копилки: в одну складываются средства на мечту, в другую — то, что можно потратить, как только захочется — на конфетки, плюшки, шарики.

Существование копилок — это обучение процессу удержания. Знаете, есть люди, которые в принципе не умеют обращаться с деньгами, тратят их за несколько секунд, стоит им только появиться у них в руках. Это те взрослые, которые, ещё будучи детьми, не научились копить. А зря!

— Кто может давать деньги ребёнку, по какому принципу? Допустим, только на день рождения или по каким-то праздникам? А главное, как избежать ситуаций, когда ребёнок начинает ждать, например, не бабушку с дедушкой, а то, что они принесут или подарят?

— Обычно подобный перекос наблюдается в семьях, где подрастает один-единственный ребёнок, которого все очень долго ждали, а когда он наконец появился, начали задаривать его всем, чем только можно. Это, безусловно, проявление любви, которую люди не могут контролировать. Увы, таким образом они просто портят ребёнка.

Постепенно ценность того, что в гости пришли бабушка с дедушкой, с которыми весело и здорово, отодвигается, на первый план выходят деньги, вещь, игрушка. Ребёнок уже с порога встречает вас фразой: «Что принёс?». В семье складывают товарно-денежные отношения.

На самом деле всё просто: не надо пихать деньги каждый раз, когда приходите, используйте для этого какие-то поводы.

— День рождения — хороший повод?

— Нет! Всё-таки это праздник, детки ждут какого-то волшебства. Да, взрослые могут считать, что лучший подарок — деньги. Ребёнок (если вы его ещё не избаловали) мыслит совсем другими категориями.

Лучше узнайте, что он хочет, и принесите именно этот подарок. 23 Февраля, 8 Марта, именины — вполне подходят для того, чтобы подарить денежку.

— Сколько денег можно подарить?

— Немного, это должна быть символическая сумма. Вы можете вручить её ребёнку лично или положить в копилку.

— А можно деньгами поощрять ребёнка за что-то?

— Конечно, учить ребёнка зарабатывать деньги — полезно. В данном случае было бы здорово найти в семье такое дело, которое все не любят. Например, мыть посуду, и тот, кто готов всё же её помыть, получает 10 рублей. Неважно, кто это делает — мама, папа или ребёнок. Таким образом вы учите своё чадо зарабатывать.

Поощрять деньгами учёбу — не очень хорошая идея. Ходить в школу — это естественно, за это никому не платят.

— Если говорить о карманных расходах, в каком возрасте у ребёнка должны появиться эти деньги?

— Шесть – семь лет, когда ребёнок начинает ходить в школу. При этом не надо контролировать, как ваше чадо расходует выданную сумму. Постепенно школьник научится ею распоряжаться, считать сдачу, сохранять деньги и т. д.

Где-то к 12 годам вы можете давать деньги не каждый день, а раз в три – четыре дня, чтобы постепенно ребёнок мог контролировать свои расходы на три дня.

Старшеклассникам — раз в неделю, раз в 2 недели. Так дети учатся обращаться со своим капиталом. Это готовит человека к будущему, в котором большинство людей получает зарплату раз в месяц.

— Какие расходы надо учитывать, чтобы понимать, размер карманных расходов?

— Питание, проезд. Посмотрите, как устроен день ребёнка, что ему необходимо. Если давать сумму больше, то, скорее всего, он будет тратить её на всякую ерунду.

Мама — на крючке

— Светлана, откуда появляются дети, которые любят устраивать истерики в магазине, требуют от родителей купить игрушку, конфетку, платье и т. д.?

— Их создают родители, дети — наш продукт. Если мама с папой безрассудно каждый раз откликаются на любое «хочу», готовьтесь к тому, что постепенно у вас будут требовать большего. Своими действиями вы соблазняете ребёнка, как бы говорите ему: «Я могу тебе всё купить, пожалуйста, бери».

Чтобы подобных вещей не было, всё-таки лучше устанавливать определённые правила: раз в месяц (выберите свой период) родители покупают какое-то красивое платье или нужную игрушку. Ребёнок к этому привыкнет и перестанет требовать.

— А что вы предлагаете делать, когда ребёнок начинает истерику из-за игрушки прямо в магазине, не обращать на него внимания?

— Действовать нужно в зависимости от возраста и, скажем так, степени запущенности случая. Истерики в магазине возникают не просто так. Если маленький ребёнок покапризничал, его успокоили, дав то, что он требовал, дальше будет тяжелее.

Проблему нужно решать ещё с малышом, чтобы у него не закрепилась привычка «кричу-получаю». Но если мама тревожная и быстро старается дать своему чаду всё что угодно, лишь бы он не орал, она у него на крючке!

— Давайте возьмём сознательный возраст ребёнка и среднестатистическую семью. Дочь просит у мамы купить ей сумку Louis Vuitton или любую другую дорогую вещь, что делать?

— Для любой масштабной покупки есть копилка. Пожалуйста, пусть копит на сумку своей мечты.

— Я боюсь, что в среднестатистической семье она будет копить до старости.

— Ничего страшного, если человек столкнётся с ситуацией, в которой он не накопит на дорогую сумку. В этом мире не всё возможно получить. Рано или поздно многие из нас сталкиваются с теми или иными ограничениями. Те дети, которые научились с ними справляться в юном возрасте, спокойно принимают их и во взрослом состоянии.

Да, есть вещи, которые доступны далеко не всем! Иногда ребёнок должен столкнуться со словом «нет». Ничего катастрофического не произойдёт. Родители — не боги. Они не должны тратить пять зарплат только потому, что дочь захотела сумку.

— Как научить ребёнка правильно тратить деньги, когда он приходит в магазин?

— Только с помощью экспериментов, причём реальных. Например, ребёнок приходит в магазин с накопленной тысячей рублей. Он хочет мороженое, конфет, игрушку, велосипед. Посчитайте вместе с ним: вот это стоит 300 рублей, вот это — 500 рублей, а это — 600 рублей. Как тебе кажется, мы укладываемся в твою тысячу или нет?

Ребёнок посчитает и скажет: «Нет, не укладываемся». Тогда предложите ему выбрать что-то из его «хочу». Только не надо докладывать денег.

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— А если он, не спрашивая вас, начинает тратить деньги на всякую ерунду, нужно его останавливать?

— Нет. Он должен столкнуться с тем, что карманы опустели, он, условно, купил гору жвачек, но остался без машинки. Конечно, он наверняка будет горевать по этому поводу. Ничего страшного!

Посочувствуйте: «Мне действительно очень жаль, что так произошло, но в следующий раз, когда у тебя будут деньги, ты, наверное, распорядишься ими более разумно».

Ребёнку очень важно столкнуться с ограничениями и понимаем того, что деньги исчезают, и, чтобы они опять появились в кошельке, нужно их заработать.

— Светлана, нужно ли давать ребёнку возможность подрабатывать или принуждать его к этому?

— Если в семье есть потребность в деньгах, как правило, дети сами проявляют такую инициативу. Конечно, важно поддерживать ребёнка в его начинаниях, давать ему возможность заработать деньги и тратить их на свои потребности.

Покупая себе то, что он хочет, ребёнок помогает вам, потому что вам это не нужно будет ему покупать. Если он купит вам торт на свою первую зарплату, это очень хороший знак. Но если нет, ничего страшного.

Единственное, чего не стоит делать — бежать впереди паровоза и быстренько искать своему чаду работу. Можно только помочь ему подобрать несколько надёжных вариантов, а ребёнок уже сделает свой выбор.

— Нужно ли посвящать ребёнка в семейный бюджет? Должен ли он быть в курсе, сколько денег есть в семье, на что и как вы их тратите, или всё это лишняя информация?

— Взрослому ребёнку, который хорошо обращается с цифрами и суммами (от 12 лет), вы можете рассказать, какой процент выделяете каждый месяц на питание, одежду, обучение, оплату коммунальных услуг. Это разные статьи расходов, о которых он имеет право знать, и ему это было бы полезно.

Но, опять-таки, это не должно быть скучной лекцией, рассказывайте в процессе: у нас такая-то сумма, это мы тратим туда, это туда, и это туда. Это некий шаг во взрослую жизнь, к которой он должен быть готов.опубликовано econet.ru.

Фото ©Erwin Olaf

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