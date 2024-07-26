Держим мозг в тонусе! Упражнения, которые помогают «включить голову»

✅Чтобы ваш МОЗГ был в тонусе, меняйте руки, ходите в темноте и угадывайте звуки.

Долгое время считалось, что поврежденные клетки головного мозга не восстанавливаются. Но наука не стоит на месте, и сегодня уже доказано: регулярные умственные нагрузки способны не только возобновить клетки, но и укрепить связь между ними, которая с возрастом ослабевает.

Нейробика: что это такое и как помогает мозгу

Вот уже более 10 лет во всем мире большой популярностью пользуется простая, но эффективная методика тренировки мозга — нейробика. Что это такое и как она работает, мы разбирались с нейрохирургом Антоном Шкиряком.

Опасный для мозга "автопилот"

Термин "нейробика" принадлежит двум американцам — писателю Меннингу Рубину и нейробиологу Лоренсу Катцу. После длительных исследований доктор Катц подметил, что монотонная, типичная, стандартная работа снижает умственные способности. Если человек изо дня в день повторяет одни и те же действия на "автопилоте", со временем у него ослабевает память, ухудшается внимание, плохо воспринимается новая информация.

"Это происходит из-за того, что, выполняя однотипные дела, мы не заставляем мозг работать, — объясняет Антон Шкиряк. — В результате дендриты (отростки нервных клеток, через которые передаются нервные импульсы) истончаются и атрофируются. Когда связь между клетками головного мозга ухудшена, умственные способности начинают падать. Чтобы такого не происходило, мозг нужно постоянно тренировать. И именно нейробика помогает обрести "умственную твердость" — подобно тому, как физические нагрузки поддерживают в тонусе мышцы".

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Надо чаще удивлять новизной

В отличие от других методик по укреплению мозга, упражнения по нейробике задействуют все пять чувств человека: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Поэтому такие тренировки активизируют разные участки головного мозга, и те начинают работать быстрее и слаженнее.

Суть нейробики заключается в том, чтобы сломать привычный ход событий и внести новизну во все, что человек делает регулярно, не задумываясь. Рутинные действия нужно заменить на непривычные или выполнять их необычным способом. Именно новые впечатления и нестандартные ситуации активизируют мозг, внимание и память.

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"Когда мы "удивляем" мозг новизной, то в нашем организме повышается выработка нейротропина, — говорит Антон Шкиряк. — Это вещество стимулирует рост новых нервных клеток и примерно в два раза увеличивает количество дендритов".

Просто, но важна регулярность

Нейробика полезна абсолютно всем людям и не имеет никаких противопоказаний. Детям умственная аэробика поможет лучше усваивать новые знания и быть внимательными, взрослым — поддерживать мозг в форме, избежать ухудшения памяти.

Важное преимущество нейробики также заключается в том, что упражнения настолько просты, не требуют никакой подготовки и больше похожи на развлечение, чем на серьезную тренировку. Их можно выполнять в любое время и в любом месте: при выполнении домашних дел, по дороге на работу, в обеденный перерыв и даже во время принятия душа.

Однако, чтобы получить эффект, необходима регулярность: нейробика должна стать частью вашей жизни. Конечно, не стоит стараться сделать каждый свой шаг нейробическим. Будет достаточно выполнять несколько упражнений ежедневно.

7 эффективных и простых упражнений

Упражнение №1: Рабочая рука

Смените свою "рабочую" руку. Например, если вы правша, попробуйте выполнять повседневные дела левой рукой — пользоваться столовыми приборами, держать чашку, чистить зубы, застегивать пуговицы на рубашке, завязывать шнурки, делать прическу, открывать двери, печатать на клавиатуре компьютера. Правшам желательно иногда пробовать написать пару строчек левой рукой, а левшам — правой. Это упражнение развивает менее активное полушарие мозга, укрепляет связь между обоими полушариями и благотворно влияет на творческие способности и нестандартное мышление.

Упражнение №2: Летучая мышь

Когда на улице стемнеет, погасите все источники света в квартире, закройте глаза и… отправляйтесь гулять по комнатам. Можете также попробовать принимать душ, одеваться, складывать книги на полку в полной темноте с закрытыми глазами или пытаться различить монеты разного достоинства одними пальцами. Поскольку вы ничего не видите, другие органы чувств резко активизируются. Такая методика искусственной слепоты развивает внимание и концентрацию.

Упражнение №3: Неизведанные пути

Периодически меняйте маршруты, которыми ежедневно добираетесь на работу, учебу или в магазин за продуктами. Прогуляйтесь до остановки дворами, выберите другой общественный транспорт или езжайте на автомобиле в объезд по незнакомым улицам. Даже если новая дорога длиннее, все равно хотя бы на протяжении месяца пользуйтесь именно ей. Привычные пути притупляют восприятие реальности, в то время как это упражнение хорошо развивает пространственную память.

Упражнение №4: Игра слов

При общении с людьми не задавайте стандартных вопросов и не давайте типичных ответов. Даже на банальное "Как дела?" вместо заезженного "Хорошо" можно ответить "Как в сказке", "Все хорошо, а будет еще лучше", "Лучше, чем вчера, но хуже, чем завтра". Откажитесь от стереотипных фраз и каждый раз придумывайте нестандартный ответ. Попробуйте также ежедневно здороваться и прощаться по-другому. Например, выучите приветствия на других языках и применяйте их. Это упражнение стимулирует области мозга, отвечающие за понимание информации и связную речь.

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Упражнение №5: Немое кино

Поиграйте со звуками. Например, запишите на диктофон или найдите в интернете звон колоколов, шум автомагистрали, стук в дверь, гудение мотора, журчание ручья и прочие отзвуки. Закройте глаза, включите запись и постарайтесь угадать, что это звучит. Хороший эффект дает просмотр хорошо знакомого фильма без звука. Глядя на изображение, попробуйте по памяти воспроизвести диалоги и монологи героев. Эти упражнения будут стимулировать сенсорные области мозга.

Упражнение №6: Второе рождение

Время от времени не просто обновляйте гардероб, но и экспериментируйте с собственным стилем. Если всегда ходите в спортивном костюме и кроссовках, попробуйте примерить элегантный костюм. Купите новую непривычную для вас одежду, сделайте интересный макияж и маникюр, сходите в парикмахерскую и поменяйте прическу. В зависимости от внешнего вида у человека не только меняется самооценка и самоощущение, но и приходит новый образ мыслей.

Упражнение №7: Полной грудью

Старайтесь проводить каждые выходные и отпуск в новых местах. Если поехали в другую страну, запоминайте названия ресторанов, наблюдайте за местным населением, обращайте внимание на пейзажи, вывески, витрины, дорожные знаки и другие мелочи. Но даже если нет возможности путешествовать, изучайте родной город и посещайте места, в которых никогда не были. Это могут быть музеи, выставки, концерты, кафе, парки и другие места для отдыха. Обязательно хоть изредка выезжайте подальше от шумного города на природу. Мозг требует не только новых картинок, но и другого состава вдыхаемого воздуха, что, несомненно, улучшит поступление кислорода к нему.опубликовано econet

Автор Сюзанна Кирина

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