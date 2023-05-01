Депрессия у подростков: 10 тревожных признаков

Важно внимательно следить за признаками, которые могут указывать на ДЕПРЕССИЮ, чтобы начать лечить ее как можно раньше. В этом случае неприятные симптомы быстро исчезнут.

Депрессия у подростков — тревожный диагноз, так как она может привести к более тяжелым физическим и психическим заболеваниям и даже суициду. Подростковый период жизни — это сложный этап, когда мы пытаемся познать себя и переживаем множество эмоциональных и физических изменений, которые мешают нам повзрослеть. Невозможно пройти этот период без трудностей, однако существуют различные серьезные факторы, которые могут указывать на тяжелые психические расстройства, такие как депрессия.

Признаки депрессии у подростков

Нарушения сна

Расстройства пищевого поведения

Потеря интереса к увлечениям

Внезапная грусть или раздражительность

Недовольство собой

Потеря социальных связей

Трудности с концентрацией

Насильственные действия

Суицидальные мысли

Бегство из дома

Согласно официальным исследованиям Всемирной организации здравоохранения, в мире около 350 млн человек страдает от депрессии. Особенно часто ей подвержены дети и подростки с 10 до 19 лет.

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Большинство экспертов озабочены этим вопросом, потому что депрессия — это одна из главных причин инвалидности у подростков обоих полов и третья по частоте причина суицидов.

Национальная Ассоциация школьных психологов в США и престижная клиника Майо выявили наиболее распространенные тревожные сигналы, которые нужно вовремя обнаружить, чтобы избежать серьезных последствий.

Основные признаки депрессия у подростка:

1. Нарушения сна

Если подросток страдает от бессонницы или, наоборот, спит почти все время, это признак того, что что-то идет не так.

Нарушения сна — это явный признак депрессии, также он может негативно влиять на нашу ежедневную жизнь.

2. Расстройства пищевого поведения

Все пищевые расстройства сопровождаются серьезными последствиями, вплоть до депрессии.

Если ребенок ест слишком много или слишком мало, это признак эмоциональных или психологических проблем, которые могут вызвать тяжелые заболевания, такие как анорексия или булимия.

3. Потеря интереса к увлечениям

В определенном возрасте привычные способы проводить время и развлекаться меняются. Странно, если подросток теряет интерес ко всему, чем он раньше занимался с энтузиазмом. Он вдруг перестает делать то, что ему нравится, и предпочитает запираться в своей комнате.

4. Внезапная грусть или раздражительность

В жизни случаются ситуации, которые могут вызывать у подростков слезы или гнев. Часто это происходит внезапно, когда вам кажется, что все хорошо.

В случае депрессии эти две эмоции становятся довлеющими и усугубляются, когда кто-то пытается поднять подростку настроение.

5. Недовольство собой

В разные моменты жизни и по разным причинам подростки могут страдать из-за низкой самооценки и постоянного недовольства собой.

Проблема возникает, когда они перестают это контролировать. Негативные комментарии учащаются и недовольство собой становится хроническим и деструктивным.

Этот сигнал депрессии требует немедленного внимания. Он может привести к более серьезным проблемам, как физическим, так и эмоциональным.

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6. Потеря социальных связей

Депрессия у подростков часто приводит к разрыву со старыми друзьями.

Этот симптом очень характерен для депрессивных подростков. Как правило, они практически не общаются с друзьями, отдаляются от них и предпочитают проводить время в одиночестве.

7. Трудности с концентрацией

Так как депрессия у подростков обычно сопровождается стрессом и бессонницей, они страдают от проблем с концентрацией. Они не могут сфокусировать свое внимание, принимать решения и постоянно все забывают.

Конечно, все это отрицательно сказывается на школьной успеваемости.

8. Насильственные действия

Когда ребенок начинает прибегать к насилию и издеваться над кем-то в школе, это говорит о депрессии, которую он маскирует таким способом.

Сюда же относятся беспорядочные сексуальные связи и употребление алкоголя и наркотиков.

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9. Суицидальные мысли

Депрессия у подростков в самых тяжелых формах может привести к суициду. Это явный признак того, что психологическое равновесие подростка нарушено.

Большая часть этих мыслей связана с желанием умереть или отсутствием причины продолжать жить. Об этом свидетельствуют, например, фразы «Я хочу умереть» или «Моя жизнь не имеет смысла».

В более тяжелых и неконтролируемых случаях подросток может совершить попытку суицида или нанести себе физические увечья.

10. Бегство из дома

Это очень распространено, если подросток страдает от проблем в семье, не чувствует себя ее полноценной частью или находится в плохих отношениях с кем-то из членов семьи.

Обратите на это пристальное внимание, потому что, убежав из дома, ребенок может встать на «кривую дорожку» и прислушаться к советам плохих людей.опубликовано econet

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