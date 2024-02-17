Дары вашего ребенка

Человек рождается с заданным набором интересов и умений. Уже с первых лет одному малышу по душе считать и разгадывать загадки, другого тянет к книгам и чтению, третьему хорошо на природе. Специалисты советуют мама и папам обращать внимание на мелочи, к чему стремится малыш, чтоб двигаться в сторону развития этой сферы, умений, которые послужат ступенью к реализации личности в перспективе.

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Г. Гарднер – психолог, который занимается возможностями интеллекта. Мы часто сталкиваемся с типизацией интеллекта вроде «математический» или «лингвистический» склад ума. Гарднер же вывел 8 типов интеллекта, по которым полезно направлять развитие юного ума.

8 типов интеллекта по Гарднеру

Лингвистический

Интерес у такого ребенка акцентирован на слове и письме. Ему с раннего возраста удается с легкостью заучивать стишки, он рано учится говорить и писать. Малыш без труда одолевает иностранные языки, хорошо запоминает и пересказывает услышанный / прочитанный текст.

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

журналистика,

политика,

написание сценариев и произведений.

Логико-математический

Ему интересны цифры и числа. Такие детки быстро изучают цифры и знаки, рано разбираются в механизмах сложения, умножения и т.д. В школе без затруднений решают математические задачи. Аналитические таланты и стремление к синтезу приходят без усилий со стороны старших.

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

бухгалтерия,

программирование,

аналитика.

Визуально-пространственный

Первое, к чему начинает тянуться этот малыш, – это пазлы и простые игрушки, и вещи. Просто у таких малышей развито воображение, они все видят с иного ракурса. Могут предпочитать деревянные игрушки и лабиринты. Нередко уходят в мир фантазий. Возможно их потянет к рисованию.

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

дизайн,

инженерия,

анимация.

Телесно-кинестетический

Для такого ребенка главное - выражение себя через собственное тело. Это может быть увлечение танцами, гимнастикой. У таких детей развита моторика и жестикуляция. Им нравится бегать и прыгать, а также делать что-то своими руками.

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

спорт,

цирк,

танцы,

ремесла.

Музыкальный

Вся жизнь для них - ритм и мелодия. Такой малыш любит музыкальные инструменты, без труда постигают музыкальную грамоту.

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

композитор,

артист,

преподаватель музыки.

Натуралистический

Такой малыш комфортно чувствует себя на фоне природы, любит наблюдать за животным и растительным миром. С удовольствием разводит цветы, изучает насекомых и любит домашних питомцев.

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

ветеринария,

естествознание,

экология.

Экзистенциальный

Он смышлен – понимает себя и собственные переживания, умеет управлять своими эмоциями. Такие дети - генераторы идей, больше теоретики, чем практики.

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

политика,

религия,

психология.

Межличностный

Эти дети коммуникативно развиты, прекрасные ораторы. Умеют управлять другими, убеждая и увлекая. Часто являются душой компании.

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

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