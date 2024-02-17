Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дети
  4. Дары вашего ребенка

Дары вашего ребенка

Автор: Econet 17 февраля 2024 6038
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Человек рождается с заданным набором интересов и умений. Уже с первых лет одному малышу по душе считать и разгадывать загадки, другого тянет к книгам и чтению, третьему хорошо на природе. Специалисты советуют мама и папам обращать внимание на мелочи, к чему стремится малыш, чтоб двигаться в сторону развития этой сферы, умений, которые послужат ступенью к реализации личности в перспективе.

фото ©Slowinski PhotographyДары вашего ребенка

Г. Гарднер – психолог, который занимается возможностями интеллекта. Мы часто сталкиваемся с типизацией интеллекта вроде «математический» или «лингвистический» склад ума. Гарднер же вывел 8 типов интеллекта, по которым полезно направлять развитие юного ума.

8 типов интеллекта по Гарднеру

Лингвистический

Интерес у такого ребенка акцентирован на слове и письме. Ему с раннего возраста удается с легкостью заучивать стишки, он рано учится говорить и писать. Малыш без труда одолевает иностранные языки, хорошо запоминает и пересказывает услышанный / прочитанный текст. 

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

  • журналистика,
  • политика,
  • написание сценариев и произведений.

Дары вашего ребенка

Логико-математический

Ему интересны цифры и числа. Такие детки быстро изучают цифры и знаки, рано разбираются в механизмах сложения, умножения и т.д. В школе без затруднений решают математические задачи. Аналитические таланты и стремление к синтезу приходят без усилий со стороны старших. 

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

  • бухгалтерия,
  • программирование,
  • аналитика.

Визуально-пространственный

Первое, к чему начинает тянуться этот малыш, – это пазлы и простые игрушки, и вещи. Просто у таких малышей развито воображение, они все видят с иного ракурса. Могут предпочитать деревянные игрушки и лабиринты. Нередко уходят в мир фантазий. Возможно их потянет к рисованию. 

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

  • дизайн,
  • инженерия,
  • анимация.

Дары вашего ребенка

Телесно-кинестетический

Для такого ребенка главное - выражение себя через собственное тело. Это может быть увлечение танцами, гимнастикой. У таких детей развита моторика и жестикуляция. Им нравится бегать и прыгать, а также делать что-то своими руками. 

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

  • спорт,
  • цирк,
  • танцы,
  • ремесла.

Музыкальный

Вся жизнь для них - ритм и мелодия. Такой малыш любит музыкальные инструменты, без труда постигают музыкальную грамоту. 

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

  • композитор,
  • артист,
  • преподаватель музыки.

Дары вашего ребенка

Натуралистический

Такой малыш комфортно чувствует себя на фоне природы, любит наблюдать за животным и растительным миром. С удовольствием разводит цветы, изучает насекомых и любит домашних питомцев.

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

  • ветеринария,
  • естествознание,
  • экология.

Экзистенциальный

Он смышлен –  понимает себя и собственные переживания, умеет управлять своими эмоциями. Такие дети - генераторы идей, больше теоретики, чем практики.

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

  • политика,
  • религия,
  • психология.

Межличностный

Эти дети коммуникативно развиты, прекрасные ораторы. Умеют управлять другими, убеждая и увлекая. Часто являются душой компании.  

Сфера, в которой ребенок добьется успеха:

  • учитель,
  • оратор,
  • дипломат.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

дети воспитание тип интеллекта родительство талант

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если вы внезапно очутились в яме, первое, что надо сделать — это перестать копать. Уилл Роджерс
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.