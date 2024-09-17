Чувство вины: Ниточки, за которые нас дергают

Иногда чувство вины настолько сильно, что не дает позволить себе жить полноценной жизнью. Что лежит в основе этого чувства? Как не позволить ей завладеть жизнью? Об этом данная статья.

Каждый человек виновен во всем хорошем, чего он не сделал в своей жизни.

Вольтер

В психологии широко известен подход, гласящий, что «намерение любого поведения позитивно». Когда я думаю про чувство вины, то первая ассоциация, которая у меня возникает, это нитка или цепочка, которая привязывает человека к кому-то или чему-то. Что хорошего в такой привязи? Какое здесь может быть позитивное намерение?

Про чувство вины

Вообще вина произрастает от родительского влияния. У З.Фрейда это чувство проявляется во взаимодействии между «Я» и Сверх-Я. То есть, если были нарушены некие моральные принципы, за которыми следит «Сверх-Я», то «Я» испытывает праведную боль и мучения.

Получается, что позитивное намерение вины в том, чтобы строго блюсти установки морали, усвоенные от родителей. Если вспомнить, что фрейдовское «Сверх-Я» соответствует «внутреннему родителю» Э.Берна, тогда все становится на свои места. Внутренний родитель человека «автоматически» следит за соблюдением всех моральных норм и правил, которые априори считаются правильными и незыблемыми. Автоматически у него это получается за счет бессознательных механизмов, которые внутренний родитель использует.

Большинство таких правил и установок усваивается в детстве и потом уже не подлежит пересмотру. И это неудивительно. Ведь любой такой пересмотр – это по сути бунт против авторитета. А бунт обычно наказывается. В качестве наказания может быть не обязательно физический, а как раз психологический вариант с вызовом чувства вины.

Здесь круг замыкается. Попытка избавиться от чувства вины – это бросание вызова моральным установкам, которые блюдет наш внутренний родитель. А такой вызов порождает еще большее чувство вины. Ситуация безвыходная – установки надежно защищены. Чем сильнее попытки от них избавиться, тем хуже себя чувствует «бунтарь». И тем больнее впиваются в душу нити и цепочки, о которых я упоминал в самом начале статьи.

Может сложиться впечатление, что любые моральные установки, полученные от родителей – это вредный вирус, от которого необходимо срочно избавляться. Это, конечно же, крайность. Полное отсутствие морали и принципов ни к чему хорошему не приведет. Такой человек может легко стать антисоциальной личностью и даже преступником. Именно это может произойти, если ребенок слишком рано устраивает бунт родительским предписаниям, не принимая их.

Но ведь, как говорится, «свято место пусто не бывает». Место свергнутых родительских установок займут другие, возможно, еще менее экологичные.

Нужно понимать, что принципы и правила, на самом деле, должны быть несколько другой ниточкой. Не той, за которую человека можно дергать и манипулировать им. Они должны быть той нитью, которая связывает поведение с важными жизненными ценностями.

В процессе воспитания ребенка такие принципы действительно выполняют роль ниточек, дергая за которые, можно управлять им. Но это обучающее, воспитательное воздействие. Когда ребенок вырастет, нужно будет вернуть этот руль управления ему. Многие родители почему-то боятся или просто не хотят это делать. И потом тридцати- или сорокалетний «ребенок» никак не может понять, что же ему мешает позволить себе жить так, как хочется, не испытывая при этом чувство вины.

Если в какой-то момент мы понимаем, что чувство вины нас ограничивает, не дает полноценно наслаждаться жизнью, то это сигнал к тому, что какие-то «ниточки» еще остались. Какие-то «нельзя» до сих пор сидят в бессознательном и управляют нашей жизнью. Самое время задать вопрос «зачем» они там сидят? Ведь если они выполняли какую-то важную воспитательную фукцию, то эти времена уже давно прошли.

Время этих «нельзя» прошло. Этот факт необходимо признать. Есть же срок хранения у продуктов, гарантийный срок у техники. И для этих моральных установок есть временные ограничения. Если не сдать эти установки в свой внутренний «музей», то они автоматически будут переданы по цепочке нашим детям. Хотим мы этого или нет? Осознав наличие таких установок, у нас есть выбор – передавать их нашим детям или нет. Однако промедление может оставить нас и без такого выбора.

Подводя итог, хочется сказать, что каковы бы ни были родительские установки, и у них тоже есть свое собственное позитивное намерение. Ведь родители хотели как лучше, чтобы мы были защищены, нашли себе место под солнцем и еще не наделали тех же ошибок, что и они.

В заключение приведу небольшую притчу.

За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога:

— Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?

Бог ответил:

— Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он всё тебе объяснит.

— Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык?

— Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед.

— Как и когда я должен вернуться к тебе?

— Твой ангел скажет тебе всё.

— А как зовут моего ангела?

—Неважно как его зовут, у него много имён. Ты будешь называть его «Мама».опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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