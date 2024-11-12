Чтобы удержать или вернуть человека, нужно его отпустить

Говорят: "В отношениях один любит, а другой позволяет себя любить". Считается, что в более выгодном положении находится тот партнер, который более холоден, взвешен, спокоен. Ему не надо доказывать свою "нужность", добиваться любви и что-то постоянно доказывать. Но так ли это?

Контролирует отношения в паре тот, кто меньше в них испытывает потребности, хочет интима или нуждается в эмоциональной поддержке. Тот, кто меньше от этого зависим, чувствует себя уверенным и сильным. Однако это не всегда является отражением истинной целостности партнера, его самоценности и уверенности в себе. Чаще этот образ себя формируется и поддерживается только благодаря «слабому» зависимому партнёру.

В отношениях оба зависимы и поэтому равны

На самом деле в этих отношениях оба зависимы и поэтому равны. Потому что каждый в них находит подтверждение своего представления о самом себе в глазах другого, в его поступках, словах, готовности что-либо делать ради партнера.

Тот, чью любовь добиваются, думает примерно так: «Раз ты так сильно хочешь быть со мной, хочешь моей любви, значит, я очень ценный человек и со мной рядом должен быть более уверенный, чем ты партнер. Но раз пока никого нет, и вдруг никогда и не появится, то позволю тебе меня любить». Это, конечно, все очень упрощённо, однако сути не меняет.

Другой же думает примерно вот так: «Если я докажу ему, что лучше меня ему не найти, то тогда я наконец получу от него такую любовь, которую заслуживаю».

Так вот, обращаясь к тем, кто добивается любви или хочет вернуть партнера, рекомендую отпустить его. Перестаньте виснуть на нем и догонять. Пусть успокоится и перестанет бояться, что кто-то хочет лишить его свободы и будущего, которого он достоин (или она, без разницы).

Позвольте ему поменяться с вами местами.

Когда он увидит, что никто за ним больше не бежит и не возвращает, не добивается и не доказывает, он останется один на один с самим собой. И со всеми своими ложными представлениями о своей ценности. Если нет никого, кто подтверждает его уверенность в себе и его ценность, то начинает рушиться иллюзия опоры, на которой и выстраивался образ себя.

Кризиса в отношениях не избежать, потому что когда меняется один, становясь независимым и уверенным, другой начинает испытывать дискомфорт. Привычная и понятная для него форма взаимодействия рушится, что неизменно приводит к ощущению тревоги и опасности. Партнер может паниковать и протестовать против этого, провоцируя конфликты и ссоры. Он будет подрывать вашу уверенность в себе, отвергая и не одобряя никаких начинаний и проектов, он будет критиковать, осуждать, игнорировать и обесценивать. В конце концов, он может найти себе запасной аэродром и обвинить вас в том, что это из-за вашего равнодушия он уходит.

Главное, не поверить в это. Он уходит не из-за вас, а из-за себя, из-за появившегося внутреннего конфликта. То что было спроецировано на вас, теперь, оказалось, есть в нем. Но вместо того чтобы разобраться с самим собой, признать, осознать в себе теневые стороны, он бежит от проблемы к другому партнёру, который избавит его от внутреннего роста, развития и боли.

Важно не поддаваться на провокации, а продолжать стоять на своём. На своей самоценности и своих принципах. Нужно научиться продолжать любить и в то же время быть верным себе, держаться за свою внутреннюю опору.

Нужно стать уверенным, сильным, независимым и целостным. Именно стать, а не казаться. Не играть роль самодостаточного человека для того, чтобы изменить своего партнёра. А именно быть таким. Быть в этой жизни тем, кем мы и являемся на самом деле, целостными и самодостаточными. И дарить свою любовь и строить отношения из позиции достаточности, а не нужды.опубликовано econet

Автор Елена Мухутдинова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet