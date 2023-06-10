Чтобы НЕ чувствовать себя бедным выбирайте ЛУЧШЕЕ

И это уже вопрос здравого смысла: умение понимать, что мы можем себе позволить, а что - не можем. Пока не можем.

Чтобы не почувствовать себя бедным, надо выбирать лучшее. Лучшее, но в той ценовой категории, которую вы можете себе позволить. Если я захочу купить картину Веласкеса, я почувствую себя бедной. Или если решу черной икры купить к ужину, - тоже почувствую себя бедной, конечно. Или даже билет в партер Большого театра захочу купить - и снова будет ощущение бедности. Потому что это дорого для меня. Не просто дорого, а для меня дорого.

Надо просто адекватно оценивать свои возможности

Надо покупать лучшее из того, что нам по карману. Разумный человек даже прицениваться не будет, если понимает - эта вещь ему не по карману. Пока не по карману.

Но как часто люди хотят получить то, что не может быть дешевым. По определению не может. И чувствуют себя униженными, обманутыми, оскорбленными в лучших чувствах.

А надо просто адекватно оценивать свои возможности. И покупать самое лучшее из того, что мы можем себе позволить. Не самое лучшее в мире, а именно из того, что мы можем себе позволить.

И это уже вопрос здравого смысла: умение понимать, что мы можем себе позволить, а что - не можем. Пока не можем.

И никто не почувствует себя оскорбленным. Ни мы. Ни тот, кому мы хотели предложить несколько тысяч рублей за картину. Скажем, полторы-две. В рассрочку.

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Нет пока денег на соболя - можно пальто купить. Нет пока ресурса для дворца - можно в ипотеку взять студию. А спектакль Большого театра посмотреть по телевизору в хорошем качестве. Чтобы не расстраиваться лишний раз. И других не расстраивать разочарованным видом и претензиями: "почему так дорого?"...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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