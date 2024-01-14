Чтобы найти "своего" человека нужно постараться

Ради хороших отношений и счастливой жизни можно постараться…

Я не видела Марьяну лет 10. Когда-то, будучи молодой девушкой, она приходила ко мне за помощью. Темы были разные – и непростое отделение от матери, и поиск работы. Но центральной проблемой было одиночество и отсутствие в жизни близкого человека. Она чувствовала себя оторванным от дерева листом, который под порывами ветра летит в неизвестном направлении и очень хочет найти свое место. Ничего не получалось – короткие встречи, легкий флирт, быстрое расставание. Мы прорабатывали разные стратегии поиска мужчины, обсуждали ее страхи и сомнения. Марьяна становилась увереннее в себе, активнее, смелее, могла гораздо быстрее определить «не своего» человека. Но что-то не срасталось…

Железные сапоги, или о сложностях поиска партнера

Случайно встретившись в аэропорту, мы оказались попутчицами – мы обе летели в Москву, куда Марьяна уехала много лет назад. Она попросила разрешения сесть рядом, поменялась местами с моим соседом – и вот я уже слушаю историю ее сегодняшней жизни.

Главным было то, что она нашла своего Принца. Любящий, заботливый, настоящий – это были три его первых характеристики. Она с упоением рассказывала-хвасталась своей сегодняшней жизнью: хотя с ипотекой, но квартира в неплохом районе Москвы, дочурка, работа. И, конечно, муж. Она сияла, когда говорила о нем. И какие-то мелочи, о которых она рассказывала, и то, как он трогательно относится к ней и к дочке – все это было для меня подтверждением, что у Марьяны все хорошо.

В какой-то момент я спросила: а как Вы его нашли? И тут на лице Марьяны появилась легкая тучка. «Непросто все было», - сказала она и опять продолжила рассказывать о своем счастье. Но мне стало любопытно. «А все же?», - спросила я, рискуя показаться излишне настойчивой.

Марьяна вздохнула… Лететь нам оставалось минут 30, и она рассказала свою историю.

С мужем все оказалось просто – встретила на работе, он был сотрудником фирмы, которая находилась в том же здании, что и организация Марьяны.

Ее вздох касался предыдущего «участка трубопровода». Именно о нем Марьяне было сложно говорить. Именно этот кусок жизни она вспоминает как кромешный ад.

С момента, как мы расстались, и до момента встречи своего мужа Марьяна попробовала строить отношения с 24-ми мужчинами… 24, Карл! Какая цифра…

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Марьяна была хорошей девушкой и прилежной ученицей. Приняв решение искать партнера по жизни, она подошла к этому скрупулезно, взвешенно и решительно. Но, видимо, кто-то на небесах испытывал ее на прочность. И так в ее жизни появлялись все новые и новые персонажи. С кем-то было одно свидание, с кем-то она успела даже пожить… Целая галерея узнаваемых любой женщиной образов.

…Саша, убегающий по вечерам и на выходные, оказался женат, о чем, конечно, предусмотрительно не рассказал Марьяне…

…Сергей – мамин любимчик, инфантил, проживающий бабушкину квартиру и, по мнению мамы, достойный более выгодной партии, чем девица из какой-то Беларуси…

…Павлик – наркоман, хороший, но все время приторможенный из-за травки…

…Тимофей – красавец и абсолютно неадекватный ревнивец-контролер…

…Дима – земное воплощение мистера Скруджа, уходивший в туалет, когда приносили счет в кафе, постоянно норовящий покататься за чужой счет…

…Олег, параллельно встречавшийся с тремя девушками…

…Рома – прекрасный, глубокий, но немножко игроман, должный всем и каждому настолько, что Марьяне угрожали его кредиторы…

…Стас, с которым Марьяна переписывалась 3 месяца и который так и не пришел на свидание…

…Игорь, которому были не нужны серьезные отношения – только секс…

…Богдан, высокий и красивый спортсмен, который говорил, что ему 25 – а он заканчивал школу…

…Аркадий, желчный зануда и мизогин, постоянно злой, недовольный и критикующий каждый шаг Марьяны…

Итак, их было 24… Я представила этот ряд мужчин и мысленно содрогнулась. Видимо, уловив мою реакцию, Марьяна грустно улыбнулась и сказала: «Наталья, если бы я знала, что прежде чем встречу СВОЕГО МУЖЧИНУ, я должна буду пройти через все эти контакты – я бы даже не стала начинать».

Ее муж оказался 25-м в этой череде, в этой шеренге, в этом строю из тех, с кем Марьяна не могла построить отношения…

Самолет приземлился, мы мило попрощались и разошлись, и я почти забыла эту историю, лишь иногда вспоминая ее как пример на лекции «Выбор брачного партнера».

Но сегодня, когда я работала по Скайпу, моя клиентка, одинокая девушка, с грустью сказала: «И так не было парня, а тут еще короновирус… Как теперь встретить кого-то? Где?»

И в ее голосе было столько отчаяния, столько боли, что я подумала – и экономический кризис, и болезнь легче пережить, если ты не один. Если у тебя есть твой суженый или твоя суженая.

Но что делать, если Вы все еще одиноки? Если вызовов все больше, годы летят, а Вы еще не встретили мужчину/девушку своей мечты?

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Иногда в своих повседневных заботах мы забываем, что все мы – родом из детства. И что у каждого из нас есть волшебный помощник – это сказки и легенды, которые содержат вековую мудрость. И раньше, и сейчас – всегда было непросто найти «своего» человека. И неважно, мужчина ты или девушка – редко у кого все случается сразу и без проблем. Чаще всего для поиска своего партнера в сказках нужно было пройти испытание – износить три пары железных сапог или башмаков, изгрызть три железных хлеба… Не верите? «Финист Ясный сокол» – женская версия, «Царевна-Лягушка» – мужская. И три – это не много, есть сказки, где нужно сделать то же, но в семикратном размере.

Железные сапоги, железный посох, железный хлеб – это метафоры того, что нужно приложить много усилий, постараться и ПРОЙТИ НЕПРОСТОЙ И ДОЛГИЙ ПУТЬ, в котором не на кого опереться, кроме себя, и, конечно, железного посоха. Конечно, кому-то везет больше: встретил в первом классе любовь своей жизни, пережил рядом с ним/ с ней все кризисы, вырастил детей и внуков… А у кого-то три развода… А кто-то в сорок первый раз вышел замуж… А кто-то не вышел… У всех по-разному…

Но если точно понимаешь про себя, что хочешь найти СВОЕГО человека – нужно готовиться к долгому путешествию.

Нужно:

Быть хорошим диагностом. Первый фильтр – визуальный: внешность, поведение, манеры. Если с первой встречи возникают сомнения – не встречаться во второй из-за иллюзии «может, показалось». Доверяйте своим органам чувств! Если вкус блюда не нравится – не ешьте. Вспомните Булгакова: «Вторая свежесть – вот что вздор! Свежесть бывает только одна – первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»

Первый фильтр – визуальный: внешность, поведение, манеры. Если с первой встречи возникают сомнения – не встречаться во второй из-за иллюзии «может, показалось». Доверяйте своим органам чувств! Если вкус блюда не нравится – не ешьте. Вспомните Булгакова: «Вторая свежесть – вот что вздор! Свежесть бывает только одна – первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!» Если человек прошел первый «фильтр» – пробуем правило трех свиданий. Интересно? Ценности похожи? Вы из одного социального слоя? Не пропадает? Перезванивает? Пишет? Ничто не настораживает? Можно двигаться дальше.

– пробуем правило трех свиданий. Интересно? Ценности похожи? Вы из одного социального слоя? Не пропадает? Перезванивает? Пишет? Ничто не настораживает? Можно двигаться дальше. Продвигаемся дальше по пути отношений. Насколько есть совпадения по восприятию жизни? Насколько Вам хорошо вместе? Можно ли говорить деликатно, но прямо о том, что не нравится? Слышит ли Вас человек? Меняет ли свое поведение? Если все ОК – тихо звеня железными сапогами, двигаемся дальше.

Насколько есть совпадения по восприятию жизни? Насколько Вам хорошо вместе? Можно ли говорить деликатно, но прямо о том, что не нравится? Слышит ли Вас человек? Меняет ли свое поведение? Если все ОК – тихо звеня железными сапогами, двигаемся дальше. Присматриваемся, приглядываемся, принюхиваемся. Черты характера? Вредные привычки? Помните – радикально никто не изменится. Готовы принимать его таким, как есть, по себестоимости? Готовы любить ее такой, со всем предыдущим багажом?

Черты характера? Вредные привычки? Помните – радикально никто не изменится. Готовы принимать его таким, как есть, по себестоимости? Готовы любить ее такой, со всем предыдущим багажом? И, наконец, та точка, где важно понять: это просто человек «чтобы не быть одному», «чтобы было с кем в гости сходить», или Вы готовы провести с ним оставшуюся жизнь? Тогда нужно поговорить и прояснять: какие планы у Вашего партнера? Как он видит развитие Ваших отношений? Если Вы хотите замуж и детей, а он еще лет 10 планирует искать себя – задумайтесь: сколько времени Вы готовы ждать? Не обманывайте себя. Или Вы ждете, помня о том, как «стареющая Золушка шьет туфельку сама», или вздыхаете и вновь натягиваете железные сапоги…

Если Вы хотите одного и того же (брак, дети, поиск лекарства от СПИДа и короновируса, строительство хижины в лесу) – это прекрасно! Переходите к пункту 7.

(брак, дети, поиск лекарства от СПИДа и короновируса, строительство хижины в лесу) – это прекрасно! Переходите к пункту 7. Последний пункт. Будьте счастливы! Это проще, чем Вы думаете.

И в жизни, и в сказке есть испытания. Ради хороших отношений и счастливой жизни можно постараться… И да, важное замечание: заниматься спортом, брить ноги/ лицо, не ковыряться в носу, менять носки, краситься, убирать дома, общаться с его /ее мамой – это все обязательно, но идет мелким шрифтом в титрах.

Хорошая новость: каждый путь когда-то и где-то заканчивается. Наступает момент, когда можно снять железные башмаки, выбросить железный посох, обнять любимого человека и голосом Веры Алентовой из «Москва слезам не верит» сказать: «Как долго я тебя искала»…

Главное – не время, потраченное на поиски. Главное – найти того самого очень важного, единственного человека…опубликовано econet

Автор Наталья Олифирович

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