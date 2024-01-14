Чтобы найти "своего" человека нужно постараться

Ради хороших отношений и счастливой жизни можно постараться…
Я не видела Марьяну лет 10. Когда-то, будучи молодой девушкой, она приходила ко мне за помощью. Темы были разные – и непростое отделение от матери, и поиск работы. Но центральной проблемой было одиночество и отсутствие в жизни близкого человека. Она чувствовала себя оторванным от дерева листом, который под порывами ветра летит в неизвестном направлении и очень хочет найти свое место. Ничего не получалось – короткие встречи, легкий флирт, быстрое расставание. Мы прорабатывали разные стратегии поиска мужчины, обсуждали ее страхи и сомнения. Марьяна становилась увереннее в себе, активнее, смелее, могла гораздо быстрее определить «не своего» человека. Но что-то не срасталось…
Случайно встретившись в аэропорту, мы оказались попутчицами – мы обе летели в Москву, куда Марьяна уехала много лет назад. Она попросила разрешения сесть рядом, поменялась местами с моим соседом – и вот я уже слушаю историю ее сегодняшней жизни.
Главным было то, что она нашла своего Принца. Любящий, заботливый, настоящий – это были три его первых характеристики. Она с упоением рассказывала-хвасталась своей сегодняшней жизнью: хотя с ипотекой, но квартира в неплохом районе Москвы, дочурка, работа. И, конечно, муж. Она сияла, когда говорила о нем. И какие-то мелочи, о которых она рассказывала, и то, как он трогательно относится к ней и к дочке – все это было для меня подтверждением, что у Марьяны все хорошо.
В какой-то момент я спросила: а как Вы его нашли? И тут на лице Марьяны появилась легкая тучка. «Непросто все было», - сказала она и опять продолжила рассказывать о своем счастье. Но мне стало любопытно. «А все же?», - спросила я, рискуя показаться излишне настойчивой.
Марьяна вздохнула… Лететь нам оставалось минут 30, и она рассказала свою историю.
С мужем все оказалось просто – встретила на работе, он был сотрудником фирмы, которая находилась в том же здании, что и организация Марьяны.
Ее вздох касался предыдущего «участка трубопровода». Именно о нем Марьяне было сложно говорить. Именно этот кусок жизни она вспоминает как кромешный ад.
С момента, как мы расстались, и до момента встречи своего мужа Марьяна попробовала строить отношения с 24-ми мужчинами… 24, Карл! Какая цифра…
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Марьяна была хорошей девушкой и прилежной ученицей. Приняв решение искать партнера по жизни, она подошла к этому скрупулезно, взвешенно и решительно. Но, видимо, кто-то на небесах испытывал ее на прочность. И так в ее жизни появлялись все новые и новые персонажи. С кем-то было одно свидание, с кем-то она успела даже пожить… Целая галерея узнаваемых любой женщиной образов.
…Саша, убегающий по вечерам и на выходные, оказался женат, о чем, конечно, предусмотрительно не рассказал Марьяне…
…Сергей – мамин любимчик, инфантил, проживающий бабушкину квартиру и, по мнению мамы, достойный более выгодной партии, чем девица из какой-то Беларуси…
…Павлик – наркоман, хороший, но все время приторможенный из-за травки…
…Тимофей – красавец и абсолютно неадекватный ревнивец-контролер…
…Дима – земное воплощение мистера Скруджа, уходивший в туалет, когда приносили счет в кафе, постоянно норовящий покататься за чужой счет…
…Олег, параллельно встречавшийся с тремя девушками…
…Рома – прекрасный, глубокий, но немножко игроман, должный всем и каждому настолько, что Марьяне угрожали его кредиторы…
…Стас, с которым Марьяна переписывалась 3 месяца и который так и не пришел на свидание…
…Игорь, которому были не нужны серьезные отношения – только секс…
…Богдан, высокий и красивый спортсмен, который говорил, что ему 25 – а он заканчивал школу…
…Аркадий, желчный зануда и мизогин, постоянно злой, недовольный и критикующий каждый шаг Марьяны…
Итак, их было 24… Я представила этот ряд мужчин и мысленно содрогнулась. Видимо, уловив мою реакцию, Марьяна грустно улыбнулась и сказала: «Наталья, если бы я знала, что прежде чем встречу СВОЕГО МУЖЧИНУ, я должна буду пройти через все эти контакты – я бы даже не стала начинать».
Ее муж оказался 25-м в этой череде, в этой шеренге, в этом строю из тех, с кем Марьяна не могла построить отношения…
Самолет приземлился, мы мило попрощались и разошлись, и я почти забыла эту историю, лишь иногда вспоминая ее как пример на лекции «Выбор брачного партнера».
Но сегодня, когда я работала по Скайпу, моя клиентка, одинокая девушка, с грустью сказала: «И так не было парня, а тут еще короновирус… Как теперь встретить кого-то? Где?»
И в ее голосе было столько отчаяния, столько боли, что я подумала – и экономический кризис, и болезнь легче пережить, если ты не один. Если у тебя есть твой суженый или твоя суженая.
Но что делать, если Вы все еще одиноки? Если вызовов все больше, годы летят, а Вы еще не встретили мужчину/девушку своей мечты?
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Иногда в своих повседневных заботах мы забываем, что все мы – родом из детства. И что у каждого из нас есть волшебный помощник – это сказки и легенды, которые содержат вековую мудрость. И раньше, и сейчас – всегда было непросто найти «своего» человека. И неважно, мужчина ты или девушка – редко у кого все случается сразу и без проблем. Чаще всего для поиска своего партнера в сказках нужно было пройти испытание – износить три пары железных сапог или башмаков, изгрызть три железных хлеба… Не верите? «Финист Ясный сокол» – женская версия, «Царевна-Лягушка» – мужская. И три – это не много, есть сказки, где нужно сделать то же, но в семикратном размере.
Железные сапоги, железный посох, железный хлеб – это метафоры того, что нужно приложить много усилий, постараться и ПРОЙТИ НЕПРОСТОЙ И ДОЛГИЙ ПУТЬ, в котором не на кого опереться, кроме себя, и, конечно, железного посоха. Конечно, кому-то везет больше: встретил в первом классе любовь своей жизни, пережил рядом с ним/ с ней все кризисы, вырастил детей и внуков… А у кого-то три развода… А кто-то в сорок первый раз вышел замуж… А кто-то не вышел… У всех по-разному…
Но если точно понимаешь про себя, что хочешь найти СВОЕГО человека – нужно готовиться к долгому путешествию.
Нужно:
И в жизни, и в сказке есть испытания. Ради хороших отношений и счастливой жизни можно постараться… И да, важное замечание: заниматься спортом, брить ноги/ лицо, не ковыряться в носу, менять носки, краситься, убирать дома, общаться с его /ее мамой – это все обязательно, но идет мелким шрифтом в титрах.
Хорошая новость: каждый путь когда-то и где-то заканчивается. Наступает момент, когда можно снять железные башмаки, выбросить железный посох, обнять любимого человека и голосом Веры Алентовой из «Москва слезам не верит» сказать: «Как долго я тебя искала»…
Главное – не время, потраченное на поиски. Главное – найти того самого очень важного, единственного человека…опубликовано econet
Автор Наталья Олифирович
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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