Что за человек перед нами? Первое чувство - самое важное!

Не все ясно и понятно во взаимодействии между людьми. Потом поймете, в чем именно было дело, в чем была причина. А пока можно наблюдать и делать выводы - обычно они оказываются верными.

Что за человек перед нами? Как он повлияет на нашу жизнь? Нужно ли с ним начинать длительный контакт? Юнг сказал, что люди - как химические элементы. Если контакт произошел, обязательно будет химическая реакция. Последствия. Вот на эту "химическую реакцию" и надо обратить внимание при первой встрече. Так будет проще решить, надо начинать длительные отношения - или не надо.

Первое чувство - самое важное

Первое чувство - самое важное. Это начало реакции. От одних людей на душе покой и мир. От других - настроение поднимается, как от бокала игристого напитка. От третьих - возникает беспричинная тревога или накатывает депрессия... Вот это самое первое ощущение - оно самое важное. Мы за доли секунды чувствуем, "наш" человек или "не наш". Если контактировать с "негативным" веществом все же придется, надо проявить разумную осторожность и не забывать о своем первом ощущении.

Химическая реакция бывает мгновенной, а бывает - довольно длительной. И поэтому обратите внимание на события в течение нескольких часов после контакта. Скажем, сутки. Но иногда и двух-трех часов хватает, чтобы понять, благоприятен для нас этот контакт или нет.

Если начались проблемы, поломки, убытки, если вы упали, потеряли деньги, захворали, если начался скандал в семье или неприятности на работе произошли - стоит задуматься. Дело не в том, что плохой человек вам встретился. Дело в реакции. Почему-то реакция неблагоприятная и негативная.

Потом можно "притереться" друг к другу, вполне хорошо общаться, но осторожность забывать не стоит. И от долговременных общих дел или тесного общения лучше отказаться,- без раздражения или обвинений. Вины другого человека нет, так же, как нет и нашей вины. Это просто химия, как писал Зощенко.

А если хорошее настроение сохраняется несколько часов, дела идут в гору, происходят приятные маленькие или большие случайности, прибыль приходит, а на дороге горит зеленый свет, если мы легко решаем свои вопросы и достигаем цели - это хороший контакт. Можно работать вместе плодотворно и дружить долго. А может, и любить - кто знает?

Не все ясно и понятно во взаимодействии между людьми. Потом поймете, в чем именно было дело, в чем была причина. А пока можно наблюдать и делать выводы - обычно они оказываются верными.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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