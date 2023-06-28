Что вас гложет: Психосоматика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Эмоции и чувства, сердце и желудок на самом деле очень близки. Они близки не только анатомически, т.е. своим пространственным соседством в теле, что вам может подтвердить любой врач. Боли в области входа в желудок иногда трудно отличить от болей в сердце.

Когда я пишу статьи про психосоматические заболевания, то всякий раз мне кажется, что всех их можно начать словами Ежи Ленца: «Судьба бьет по морде, если ей надоедает, что ты не прислушиваешься к ее легким пинкам под зад».

Возникновение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с точки зрения психосоматики

Обратившись к латинскому звучанию слова желудок, которое произносится «ventriculus», и заглянув в словарь значений, мы обнаруживаем удивительный факт, т.к. это слово переводится, как вместилище для всего. В древнее время «venter» использовали для обозначения и входа, и материнского чрева с плодом, весь живот и попросту обжору.

Психологи, занимающиеся проблемами психосоматики, символически рассматривают голову – как духовный центр человека, сердце – орган скопления эмоций, а вот желудок – сосредоточием чувств.

Эмоции и чувства, сердце и желудок на самом деле очень близки. Они близки не только анатомически, т.е. своим пространственным соседством в теле, что вам может подтвердить любой врач. Боли в области входа в желудок иногда трудно отличить от болей в сердце. А интересный перехлест в названиях этих органов тоже может нам сказать о многом, так сердечные камеры называются желудочками, а вход в желудок – cardia – переводится, как «сердце».

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Все это и еще наш повседневный язык, фразы, которые мы говорим и не слышим, слышим и не осмысливаем – «Я люблю ее всем сердцем» или «Мне это так нравится, что просто хочется съесть!» — говорят о тесной символической связи сердца и желудка, эмоций и чувств, порой очень и очень противоречивых. И это не мудрено, ведь вся жизнь человека, сам человек, его органы основаны на противоречиях, изменениях и парадоксах.

Если врач задаст больному с диагнозом язвы желудка истинный вопрос о его заболевании, спросив: «Как вы себя чувствуете?», то часто услышит жалобы на тошноту, боли, изжогу, тяжесть в области живота. И это не удивительно, т.к. при язвенной болезни противодействующие друг другу силы, которые в обычном состоянии находятся в равновесии, решают побороться и потягаться друг с другом. И тогда слизистая оболочка желудка страдает от агрессивных действий собственной соляной кислоты.

Здесь работа желудка может выражать агрессию и злость, направленную на того, кто в сложной конфликтной ситуации не оказывает эмоциональной поддержки и заботы. И болезнь напоминает человеку, что в данном случае – это он сам! Он сам, тот, кто забыл о себе, не любит себя, отказывается себе помогать, защищать, тот, который ежедневно предает себя, привычно перекладывая ответственность на других людей.

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Вектор силы агрессии направляется внутрь, т.к. больной с этим диагнозом чувствует себя в жизни незащищенным, чтобы открыто публично заявить о своем важном и ценном, выражать свое недовольство, претензии, не научается стоять на своем и добиваться своих целей.

Без постоянной поддержки людей мир слишком опасен и непредсказуем для него, и поэтому он заболевает и становится подобным маленькому обиженному ребенку, о котором теперь должны заботиться другие. Как символична та диета, которую назначают этим больным, ведь по своему составу и качеству она очень напоминает детское питание – каши, протертые супы, отварное, пареное, запеченное. Пища распределяется строго по часам, что очень напоминает график кормления младенца.

Часто и поведение больного напоминает поведение капризного маленького карапуза, который стал взрослым лишь формально, только по паспортным данным, где аккуратно указаны число, месяц и год рождения, свидетельствующие о том, что перед нами взрослый человек. А на своем духовном, душевном уровне ему повзрослеть так и не удалось, он так и не научился самостоятельно исполнять свои желания, т.к. всегда жил в атмосфере комфорта, которая обеспечивалась стараниями и заботой других людей, людей, которым он мало что давал взамен.

И если мир вдруг перестает оправдывать его ожидания, исполнять его мечты, то на душе становится кисло, как после кислой отрыжки, за которой тянется изжога, заставляя человека на физическом уровне, на уровне своего тела испытывать дискомфорт и боль от той жгучей проблемы, которую поставила перед ним жизнь, и которую он еще не осознал.

Эти люди так стремятся к защищенности, что забывают о другом полюсе этого состояния, о котором честно говорит болезнь – несвобода и ограничения, когда врачами и собой накладываются запреты на «остроту жизни во всех ее проявлениях». Язвенный больной в качестве рекомендаций от врача получает многочисленный список табу.

Задача, которая возникает у человека с язвенной болезнью, очевидна – найти в себе мужество и почувствовать возможность самостоятельно выразить себя, заявить о себе во внешнем мире, суметь научиться открыто идти к своим целям и желаниям. Перестать, наконец «глодать и есть себя» и «вариться в собственном соку». Использовать свой шанс на истинно взрослую жизнь. Понять, что жизнь многогранна и любовь, заботу, нежность можно получить и выразить уже по-другому — через поступки на уровне своей души.

Желудок и 12-ти перстная кишка имеют разное значение и на уровне выполняемых ими функций и на уровне символов, вот почему я сочла необходимым написать отдельную статью про язвенную болезнь 12-ти перстной кишки.

Давно замечено, что с изменениями культуры, с прогрессом технологии в обществе меняется структура заболеваний, т.к. человек пытается приспособиться к этим изменениям, адаптироваться к ним.

Стрессоусточивость – это качество особенно ценится всеми работодателями в наше пред-…пост-…или просто кризисное время. Поэтому многим людям в современном обществе легче смириться со своими органическими нарушениями, различными соматическими заболеваниями, чем с психическими или эмоциональными. Вот так привычно и решаем свои конфликты на уровне тела, получая реальные язвы, вместо того, чтобы честно осмыслить симптом, посланный нам нашим же организмом.

Удивительно, что человеку страдать физически от боли в эпигастрии, или любой другой телесной боли легче, чем духовно, т.к. болезнь позволяет открыто, правда, в завуалированной форме, заявить о своих потребностях и желаниях – в заботе, любви, внимании, ласки, прощении. Вот почему некоторые больные страдают десятилетиями, имеют хроническую рецидивную форму заболеваний.

Итак, 12-типерстная кишка маленькая по своему размеру, но очень важная по своей функции. Именно в нее стекают секреты печени и поджелудочной железы, во второй раз изменяя характер среды с кислой, такой, какой она была в желудке, снова на щелочной. Именно здесь происходит распознавание узнавание пищи, ее подробный анализ с тем, чтобы в дальнем, она смогла расщепившись на отдельные молекулы, вновь синтезироваться и вновь возродиться, участвуя в построении, восстановлении любой ткани и органе нашего тела.

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Дуоденальная язва возникает при проникновении в нее избыточного количества кислого содержимого желудка.

Если рассматривать симптомы язвенной болезни желудка и дуоденальной язвы, то можно легко обнаружить противоположные черты этих заболеваний, противоположные симптомы. Так пища при желудочной язве – провоцирует или усиливает болевой приступ, а еда при поражении двенадцатиперстной кишки может купировать или ослабить боль.

Врачи называют такие боли – «голодными», когда человек балует себя едой, пьет теплое молоко, словно окунаясь в свое детство. И это не удивительно, т.к. здесь перед человеком ставится совершенно иная задача – отказаться от своих внешних непомерных честолюбивых стремлений, от своей язвительной критики направленной на себя, других людей и мир в целом, прервать бесконечный анализ своих и чужих на первый взгляд нелогичных поступков, перестать обесценивать свои мечты, которые еще с детства робкой тенью следуют за вами.

У больного с язвой 12-ти перстной кишки та же проблема в потери чувства собственной защищенности, только эта потребность спрятана им под маску нарочито подчеркнутой самостоятельности и независимости.

Подводя итог, можно сказать: несмотря на то, что врачи часто объединяют язву желудка и язву 12-типерстной кишки в одно заболевание, не делая различий между ними, у больных стоят разные по сути почти противоположные задачи.опубликовано econet

Автор Ольга Попова

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