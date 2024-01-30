Что у нас можно взять, когда взять уже нечего

Когда мы устали, болеем, переживаем тяжелые времена, когда денег нет совершенно, мы говорим: "у меня взять-то нечего. Нет у меня ничего!", - но это не так. У ослабленного беззащитного человека можно взять нечто очень ценное. Важное. Нужное.

Думаете, у вас нечего взять? Ошибаетесь. Когда у одного человека ничего не осталось - он все раздал и лежал, больной и бледный, - зашёл сосед. Это в общежитии было. Поговорил душевно и чаю попил. Съел последний сахар. Похлопал по плечу, сказал, мол, выздоравливай, дружище.

Когда осталась только одна энергия...

А мне пора. Как удачно, что твой зарядник к моему телефону подошёл. А то денег у тебя нет, жаль, ты не смог мне одолжить на новый зарядник. Но зато я свой телефон у тебя зарядил. Пока!

Больной после этого чуть не умер. Как будто это в него штепсель воткнули и последнюю энергию выкачали.

Так и есть. Всегда остаётся самое ценное - энергия. Вот ее и забирают. И после общения с человеком можно почувствовать себя полностью обесточенным, вычерпанным до дна, опустошенным, хотя он ничего дурного не делал и ничего не брал.

Наоборот, приятно общался. Хлопал по плечу или лез целоваться. И болтал о милых пустяках. А это он штепсель воткнул в розетку, подзарядился от души. И ровно на столько же упал наш заряд аккумулятора.

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Если после общения с кем-то накатила дурнота и слабость, настроение понизилось, тревога подступила или наоборот, сонливость началась сильная - надо задуматься. Что мы приобретаем в таком общении, а что - теряем?

И надобно проявить разумную осторожность, если мы и так ослаблены и больны, если нечем поделиться пока. Нет пока сил и ресурса. Может, человек и хороший - но у нас у самих сил на донышке. Лучше отложить общение до богатых и светлых времён. Или вообще - отложить...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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