Что происходит с женщиной, когда её отвергают?

Психолог о том, как важно для каждой женщины принимать и уважать свои чувства.

Он такой примитив! Без высшего образования, не прочёл ни одной книги! Еще утром я смотрю на него «трезво». Но как только наступает вечер, и он ходит по квартире, такой высокий, красивый... Потом наступает ночь, я беру бокал вина, чтобы хоть как-то расслабиться... И мои тормоза отказывают, меня несёт на огромной скорости, я ничего не вижу и не слышу, кроме его тела, запаха, рук, губ, страсти.

Скажи мне, почему, какая сила тянет меня к Нему...??!

Так не должно быть! Это злит! Если бы ещё жили нормально, так ведь нет, постоянно ссоримся, не понимаем друг друга, я никак не могу от него добиться, чтобы он вел себя как мне нужно! Да к тому же, в последние годы, он ко мне остыл, мы живем в формате его еженощной повёрнутой ко мне спины! Это невыносимо!

Вот, казалось бы, всё просто: девушка «помешана» на сексе. Ну что тут такого? Впрочем, ни одно «помешательство» не появляется без причин, как лишний вес — минимум нужно для этого основательно переедать.

В чём сила брат? Сила в правде. Правда освобождает.

Что нам труднее всего? Любить и уважать себя и свои чувства. Отрицать свои чувства умом и входить с ними в конфликт — адское состояние. Ненавидеть с утра лишний вес, а на ночью наедаться. Утром считать своего мужчину примитивом, а ночью его вожделеть. Почему ночью? Потому, что ночью мы ближе всего к своему подсознанию — к истинным желаниям, настоящему, подлинному Я, и значит к своим страхам. Это Я может пугать, ведь больнее всего смотреть в «лицо» своей Тени.

Потому что в детстве нам заложили программу «кого можно и нельзя любить, что хорошо, а что плохо, и если мы не хотим есть/спать/гулять/петь/делать уроки.., то должны насильно, иначе — ты плохая девочка, и тебя не за что любить ...».

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Да и к тому же, мама девушки ей прямо так и говорила: «мужчина в жизни только мешает, от него одни проблемы. Он нужен чтобы появился ребенок, и всё. Дети и есть смысл жизни. И ребенка нужно воспитывать, а не сю-сюкаться с ним». Выросла эта девушка основательно «недосюсюканной», но воспитанной и образованной. А тут ОН, такой весь высокий-красивый, сексуальный, ласковый и примитивный. Всё как нужно. Программа включилась и заработала.

И здесь мы не учитываем вовсе чувств мужчины. Сколько лет он может находиться в «сексуальном рабстве»? Вероятно, пока ему позволяет возраст... И все эти годы копится его ощущение обычного использования...

Что нужно мужчине? Думаете секс? Ваши стирки-уборки-готовки? Пфффф... А может, вам достаточно родить ребенка — и всё!!! Миссия выполнена! А мужчина первую очередь ждёт признания. И ему необходимо ощущение свободы, чтобы быть «охотником». Иначе, это уже не мужчина, а нечто на диване, бесполое, и оплывшее. Это конечно если женщина всё еще хочет быть «дичью» для него. В нашем случае, хочет. И здесь секс безжалостно сдирает со всех маски, и помогает девушке определиться со своими чувствами к нему, тем более, что девушка уже слегка перешагнула сорокалетний рубеж.

Её двадцатилетняя война со своими же чувствами синхронно подошла к апогею: он перестал ее хотеть. Что происходит с женщиной, когда её не хотят? Если исследовать «феномен» поглубже: почему это так невыносимо, до физических симптомов в теле, как боль в середине груди, жжение, тяжесть, ком в горле и напряжение в солнечном сплетении. Впрочем, некоторые смиряются, плюют на себя и на свою жизнь и сосредотачиваются на компотах, огороде, болезнях и пенсии, присматривают место на психологической свалке, под лозунгом «всё проходит, возраст не тот, мне вообще не до этого...».

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Когда женщину не хотят, инстинкт говорит ей, что она слишком непривлекательна, следовательно, стара для продолжения рода, и, её смысл как живого существа исчерпан. И если некого «выкармливать» (ставить на ноги), то впереди лишь смерть.

С точки зрения проекций — все еще тяжелее, поскольку женщине начинает казаться, что ее отвергает не конкретный мужчина, а вообще все особи мужского пола. Всё: она навсегда вышла из «священных» рядов «полноценных и востребованных самок» и ей больше никогда не открыть мир других мужчин ни в каком смысле.

Она «ставит организм на самоуничтожение» — впадает в уныние, глаз её не горит, пятая точка синхронно растёт, углубляется конфликт с тем «гадом», который её отверг. Она начинает «перепараноивать» с поиском скрытых и явных врагов и «других баб», в её воображении рисуются картины похлеще камасутры и 50 оттенков всех не белых и не черных тонов. Она бегает голопом и вприпрыжку по врачам-экстрасенсам-бабкам-специалистам по энергетике и прочее-прочее.

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В каждой отдельной ситуации «нехотения» свои оттенки. Непосредственно в данной истории девушке предлагается выбрать: либо она начинает любить (давать признание) своему мужчине, через первоначальное уважение к своим же чувствам — каким бы он не был «примитивом», она его любит! В этом и освобождение. Либо, отказаться от него, ведь он уже для неё «не годен».опубликовано econet

Автор Марика Бения

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