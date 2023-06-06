Что происходит, когда детям уделяют мало внимания

Вечно занятые своими делами родители не уделяют ребенку внимания, которое ему так необходимо. Если базовые потребности удовлетворены, это не значит, что ребенок полностью доволен жизнью. Ему требуется душевное тепло, забота, неравнодушие к его маленьким проблемам; нужно, чтобы его выслушали.

В современной жизни время имеет очень высокую цену. Его катастрофически не хватает. Мы работаем практически без выходных, тратим часы на перемещения по городским артериям, закусываем на бегу, домой добираемся, когда за окном темно. Вот и получается, что современные родители безнадежно заняты.

Ребенку необходимо внимание

Пока мама и папа зарабатывают средства к существованию, дети развиваются под присмотром чужих людей в детских садах и школах. Родители же убеждены, что их миссия - обеспечить ребенка самым необходимым: питанием и одеждой, выдать деньги на поход в кино и купить путевку в летний лагерь. А как же доверительные разговоры, ужины в кругу семьи и душевное тепло?

Какие установки получает ребенок, растущий без родительского внимания?

Когда самые дорогие для ребенка люди не замечают его чувств и потребностей, они бессознательно передают беззвучные, скрытые установки, которые в перспективе сформируют самооценку человека во взрослой жизни.

Установки, полученные в детские годы, не позволяют сделать наилучший выбор. В результате мы не можем обрести счастье в отношениях. И наши дети нам в тягость. Но мы вполне можем ослабить действие детских установок. Что для этого необходимо? Для начала - выявить в себе установки, сформировавшиеся из-за дефицита родительского внимания. И далее не позволять им быть препятствием нашему развитию.

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фото Alana Lee

1. Плохо быть чересчур веселым/чересчур грустным.

Все дети – эмоциональные существа. Они пробуют жить в этом мире, делают первые шаги к познанию окружающего. И им необходим человек, который научит распознавать эмоции и руководить ими. Но взамен этого вам лишь давали понять, что следует вести себя сдержаннее. И вам ничего другого не оставалось, как научиться сдерживать свои эмоции.

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2. Демонстрировать чувства – все равно, что проявлять слабость.

У детей все переживания искренни и непосредственны. Ребенок злится, если его обижают. И в идеале заботливые родители должны утешить, «вытереть слезы», чтобы позже маленький человек научился справляться со своими переживаниями сам. Но ребенку все время внушали, что чувства - это проявление слабости, это стыдно. И вы научились ругать себя за выражение любых чувств.

3. Мои потребности и желания неважны.

У ребенка есть свои особенные потребности. Ему что-то нужно, он чего-то хочет… Ребенок нуждается, чтобы родной человек расспросил об этом, о желаниях и нуждах. Но взрослые никогда не обращали на них внимания, и вы пришли к выводу, что все это неважно.

4. Говорить о своих проблемах - зря беспокоить людей.

Ребенок растет, общается, социализируется. У него возникают трудности в общении с одноклассниками, приятелями, братьями, сестрами. И ребенку необходимо знать, что он может прийти и рассказать обо всех своих проблемах маме и папе. Но родителям было не до детских проблем, и с того времени вы держите их в себе.

5. Плачут исключительно слабаки.

Все люди плачут, и в этом нет ничего постыдного. Ведь плач - природный способ преодолеть переживания. Но когда ребенок плачет, а в семье понятия не имеют, что он плачет не просто так, его слезы игнорируют. Стремление сдерживать слезы и убеждение, что плакать стыдно, отличительный симптом безразличия родителей.

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6. Злость - отрицательная эмоция, ее следует избегать.

Каждый ребенок в определенных ситуациях злится, ведь злость - неотъемлемая часть нашей жизни. Но детям нужна помощь взрослых, чтоб осознать чувство злости и научиться управлять ею. А вы научились подавлять и замещать злость. Ведь вас, вероятно, наказывали за то, что вы ее проявляли.

7. Рассчитывать на других – рано или поздно разочаровываться.

Когда ребенку требуется помощь, поддержка, мудрое слово, родителям не до этого. И оказывается, что лучше вообще не ждать от кого-то помощи, чтобы потом не расстраиваться из-за отказа.

8. Людям не интересно то, что я говорю.

В детстве окружающий мир кажется удивительным и чудесным. Ребенка все удивляет, он стремится много рассказать и о многом спросить. Но родители отмахиваются от «пустой» детской болтовни, от надоевших «Почему?». И вы постепенно пришли к выводу, что ваши слова никого не интересуют. И будет лучше, если вообще ничего не спрашивать.

9. Я один на свете.

Не получая душевного тепла, заботы и поддержки со стороны вечно занятых и равнодушных родителей, вы осознали, что одиноки.

Это просто уроки, усвоенные в семье. Но в реальности все по-другому:

Чувства могут объединять человека с собой и с окружающими. А умение их испытывать - индикатор силы и здоровья.

Понимание и принятие своих потребностей и мыслей - путь к счастливой жизни.

Чтобы преодолеть препятствие, о нём надо говорить.

Плакать – это не стыдно

Если мы станем выражать свои чувства, люди получат возможность лучше нас узнать.

Злость - это послание тела, которое делает человека сильнее.

Доверие – важная составляющая командной работы.

Все, что хочется сказать, важно. И это надо говорить.

Мы живем в мире людей. И мы не будем одиноки.опубликовано econet

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