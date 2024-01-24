Что отнимает у нас массу денежной энергии

Психолог Анна Кирьянова о том как важно следить за своими эмоциями и контролировать их; хотя бы их выражение.

Знаете, что отнимает больше всего денежной энергии? Беспокойство. Вот что снижает наш финансовый потенциал резко и надолго.

Денежная энергия и беспокойство

Вы заметили, что тревога, крупная неприятность, злость или сильные переживания всегда связаны с убытками? Мы говорим: "плохое время! Беда не приходит одна!", - и действительно, вслед за моральным потрясением или тревогой начинаются убытки, потери, бедность…

Это не потому, что беды ходят стаями. Бывает, плохое-то не случилось, мы просто сильно волновались и переживали. Но финансовое положение сразу пошатнулось. Бедные люди много беспокоятся. Они живут в постоянном стрессе и в тревоге, правильно?

Потому что даже выпавшая пломба заставляет переживать; где взять деньги или как бесплатно вылечить зуб? Даже поход в магазин - стресс, если денег мало. Надо придирчиво выбирать самое дешёвое и сытное. И смотреть на вкусное и дорогое, которое не можешь себе позволить. А кто-то вон полную корзину несёт с деликатесами…

А долги? Кредиты, которые так трудно платить? Переживания из-за детей, которым надо одежду покупать? Много причин для тревоги и беспокойства. Вот и возникает замкнутый круг; беспокойство пожирает энергию денег. А нехватка денег порождает тревогу и стрессы.

Поэтому так важно следить за своими эмоциями и контролировать их; хотя бы их выражение.

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Слишком сильная злость обойдётся в кругленькую сумму. Переживания из-за того, что симпатичный вам человек не ответил на письмо, - обойдутся в ещё более крупную сумму. Беспокойство о собеседовании может лишить денежной работы; вам откажут. И ещё свои потеряете.

Один бизнесмен рассказывал мне, что у него начисто пропадала финансовая интуиция после ссор с женой. Чем крупнее была ссора, тем крупнее потом убытки. Может, конечно, это самонаказание такое. Но чем сильнее он злился на кого-то и чем сильнее тревожился, тем больше терял денег.

Недаром выигрывают те, кто умеют держать лицо и контролировать эмоции. А проигрывают и не могут потом подняться люди импульсивные, страстные.

Прежде чем ввязываться в скандал или злиться, прежде чем замкнуться на какой-то тревожной ситуации, подумайте, во сколько это вам обойдётся? Если готовы к убыткам - тогда вперёд!

Но лучше иногда сдать назад. И оградить себя от токсичных контактов, раз уж мы не можем оградить себя от событий. И надо учиться контролировать себя, если хотите разбогатеть. Не надо тратить энергию денег попусту. Потому что беспокойство потом только увеличится. А ресурс может исчезнуть…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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