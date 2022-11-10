Что нужно делать, чтобы ваш ребенок мог держать удар и справляться с жизнью

Встречали ли вы когда-нибудь людей, не умеющих настоять на своем? Людей, на которых все «ездят»? Известный детский психолог Людмила Петрановская говорит, что, возможно, таких людей слишком «успешно» воспитывали.

Так успешно, что с тех пор само слово «нет» присыхает у них к гортани. В этой статье вы найдете советы Петрановской, как не допустить такого результата и вырастить человека, способного держать удар и справляться со своей жизнью.

8 цитат Людмилы Петрановской

1. «Нам кажется, что тот, кто закален невзгодами с детства, будет лучше справляться с ними и потом. Это не так. Исследования показывают, что лучше справляются с трудностями те, у кого было счастливое детство и благополучная семья. Их психика имеет запас прочности, в стрессе она сохраняет способность быть гибкой и изобретательной, они обращаются за помощью и способны утешиться сами. А те, кому уже в детстве досталось, и они вынуждены были справляться со страхом и болью без помощи родителей, напротив, крайне остро реагируют на стресс, сваливаются либо в агрессию, либо в отчаяние».

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2. «Хотите, чтобы ребенок справлялся с жизнью? Значит, всё детство утешайте, обнимайте, принимайте его чувства. Не говорите «Не плачь!», не стремитесь сразу отвлечь и развлечь. Помогайте ему проживать стресс, оставаясь живым, и выходить из него, а не глотать неприятные чувства. Пусть огорчается, плачет, боится, протестует — и пусть с вашей помощью учится принимать несовершенство мира, переходить от разочарования и протеста к утешению и примирению с реальностью».

3. «Способность одного человека быть для другого психологической утробой, дать ему утешение и успокоение в своих объятиях, называют способностью к контейнированию — от слова «вместилище» — по смыслу сходно с выражением психологическая утроба. Что вмещает контейнер? Те самые чувства, с которыми человеку не под силу справиться самому. Боль, страх, обиду, разочарование — всё то, что мы испытываем в ситуации сильного стресса».

4. «Перестараться с контейнированием невозможно. Страхи вырастить неженку, которая не сможет справляться с жизненными невзгодами, необоснованны. Никто не останется сидеть у вас в психологической утробе всю жизнь, там вообще-то скучно. Как только ребенок восстановится, он немедленно выскочит из нее и побежит дальше».

5. «Программа привязанности диалогична: запрос ребенка (мне нужно! мне страшно!) — ответ взрослого (я помогу! я защищу!). Если на запрос надежно следует ответ, цикл программы закрывается и процесс идет дальше. Когда потребность щедро и с радостью удовлетворена родителем, ребенок освобождается от нее. Именно полностью удовлетворенная потребность быть зависимым, получать заботу и помощь приводит к независимости и к способности обходиться без помощи. У вас есть только один способ сделать сосуд полным — заполнить его».

6. «Важно следить за тем, чтобы ребенку не было страшно в отношениях с вами и в мире вообще. Познавательная активность не терпит сильного и длительного стресса. Если ребенку очень плохо, страшно, одиноко, ему не до новых знаний».

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7. «Если мы хотим, чтобы ребенок нас услышал и понял, нам важно прежде всего успокоить его лимбическую систему (систему мозга, отвечающую за эмоции — прим. автора статьи). Вывести из стресса, дать понять, что мы по-прежнему его родители, и по-прежнему готовы защищать и заботиться. Обнять, утешить, проговорить его чувства, чтобы он понял, что вы с ним на связи, понимаете и чувствуете его».

8. «Когда мы обнимаем, утешаем, защищаем малыша, мы, конечно, не думаем о том, что, может быть, несколько десятков лет спустя именно эти наши слова, наши объятия, наша любовь могут спасти его от депрессии, от опасного пренебрежения собой, от роковой ошибки, от капитуляции перед бедой или болезнью. Но именно так оно и работает. Когда детство кончается, привязанность остается с ним — навсегда. Его тайная опора».

Это цитаты из книги Людмилы Петрановской «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка». Считаю эту книгу важной, полезной и нужной для всех родителей. Я бы ее выдавала в роддоме всем беременным женщинам для обязательного чтения. Изучайте детскую психологию по правильным книгам — и тогда несчастных взрослых будет значительно меньше. опубликовано econet.ru

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