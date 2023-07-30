Что необходимо сделать еще до того, как вы выйдете замуж

Есть несколько важных вещей, которые вам нужно сделать еще ДО того, как вы встретите мужчину своей мечты и счастливо выйдете за него замуж.

От того сделаете ли вы эти вещи или нет будет напрямую зависеть ваше совместное счастливое будущее с этим мужчиной.

6 вещей, которыми нужно овладеть еще до вступления в брак

Поэтому советую Вам обратить на это особое внимание. Итак, есть всего 6 вещей, которыми вам нужно овладеть еще до вступления в брак, вот они:

1. Научиться быть счастливой и наполненной уже сейчас, а главное - "долюбите" себя

Это означает, что вам нужно понять, что счастье - это то, что уже давно внутри каждого из нас. Поэтому каждый может чувствовать себя счастливым и наполненным, даже если рядом ещё нет любимого человека, это очень важно.

А также дайте себе столько любви, сколько вам нужно - самостоятельно, а не ожидая, что это сделает кто-то другой. Ведь только наполнившись любовью сполна и чувствуя её изнутри можно поделиться ею с кем-то другим, тем самим так же искренне и безусловно приняв и полюбив его, как и себя в свое время.

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2. Научитесь доверять

Научитесь доверять: себе, мужчинам, а главное Богу и вот только тогда вы сможете действительно поверить в то, что все у вас будет хорошо. Ведь вы уже в надежных руках и где-то там, на верху, за вами всегда присматривают и уже давно приготовили для вас все самое лучшее. Поэтому успокойтесь, не паникуйте и просто довертись, ведь все идет, как надо. Поверьте мне, я знаю, что говорю.

3. Сформируйте для себя представление о том, что для вас является допустимым в отношениях со своим мужчиной, а что категорически – нет

Это очень важно, ведь вы должны знать это еще ДО того, как познакомитесь со своим мужчиной и захотите создать с ним семью. Ведь если у вас не будет об этом своего, уже четко сложившегося представления, то как вы тогда вообще поймете, что этот мужчина и эти отношения с ним - это именно то, что вам нужно и именно то, чего вы так давно ждали...?

4. Найдите хобби или работу, которая действительно будет вдохновлять и приносить вам море удовольствия и положительных впечатлений

Тогда у вас всегда будет чем заняться и от чего наполниться новой и позитивной энергией. А главное, тогда у вас уже просто не будет ни времени, ни желания, чтобы например, "выносить мозг" своему мужу. А это, скажу я вам, большой и существенный плюс.

5. Научитесь принимать внимание (помощь, подарки, комплименты) со стороны мужчин и главное быть им за это искренне благодарной

Если вы научитесь этому, в совершенстве овладев этим умением, тогда вы сможете вести себя так и уже со своим законным мужем. И поверьте, что для него, что для вас - это будет большая радость.

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Ведь вы сможете все прямо ему говорить (без намеков), а потом принимать и быть благодарной ему за это, в то время как он, в свою очередь, будет с еще большим удовольствием продолжать со дня в день делать вас еще счастливие, ведь тем самым в вашей семье всегда будет царить мир и согласие.

6. Всегда развивайтесь как личность и женщина

Конечно, это нужно начинать делать еще до замужества, но это именно то, что нужно продолжать делать уже и ПОСЛЕ замужества. Поэтому поймите чего вы хотите от своей жизни, определите ваши цели и уверено двигайтесь к ним. Ничего не бойтесь. Пробуйте новое и неизведанное. Ищите себя и именно свой собственный путь.

А также, как я уже говорила, поймите, чего вы хотите от своих отношений с мужчиной. Какая у них ваша роль, как женщины? Что вы можете предложить своему мужчине? А для этого советую вам изучать литературу по психологии отношений - читайте то, что вам близко и по душе, то, что вам действительно отзывается.

Тем более, что сейчас в свободном доступе есть очень много хороших книг и авторов, пишущих на тему отношений между мужчиной и женщиной. Поэтому развивайтесь, это никогда не бывает лишним. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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