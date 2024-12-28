Что на самом деле стоит за вашей тревогой?

Испытывать тревогу в неопределенных, сложных ситуациях - это вполне нормально. Но что делать, если симптомы указывают на наличие тревожного расстройства? Это состояние снижает качество жизни и доставляет человеку тяжелые переживания. Что скрывается за нашей тревогой?

Сегодня о тревоге так часто пишут и говорят, что те, кто ей не подвержен, нередко удивляются: разве это не естественная часть жизни? Да, действительно, волноваться время от времени — вполне нормально. Проблема в том, что люди с тревожным расстройством делают это очень часто, испытывая острые интенсивные переживания по самым разным поводам. Иногда эти тревожные эпизоды даже перерастают в панические атаки. Почему так происходит и что делать?

Тревога рождается из потребности в контроле

Начнем с главного: как понять, это еще «просто тревога» или уже самое настоящее тревожное расстройство?

Тревога или тревожное расстройство?

Речь идет о заболевании, если переживания и симптомы:

мешают повседневной деятельности,

с трудом поддаются контролю,

несоизмеримы с реальными поводами и рисками,

длятся долгое время,

заставляют человека избегать определенных мест и ситуаций.

Многих из нас с толку сбивает тот факт, что тревога вообще-то может быть вполне полезной.

Например, именно беспокойство из-за предстоящего экзамена, собеседования или публичного выступления мотивирует нас тщательнее к нему готовиться. Даже артисты со стажем признаются, что волнуются каждый раз перед выходом на сцену, и в этом нет ничего удивительного.

Тревога — это реакция ума и тела на стрессовые, опасные или просто незнакомые ситуации, и «в умеренных дозах» она помогает нам оставаться в тонусе. Но вот тревожное расстройство — совсем другое дело. Оно как раз мешает нам предпринимать какие-либо действия и в целом негативно отражается на нашем психическом здоровье.

Главный корень тревоги - и главное "лекарство"

Что же кроется за нашей тревогой? Что заставляет нас так волноваться и переживать даже по самым незначительным поводам? Ответ максимально прост: потребность в контроле. Именно она заставляет нас буквально «трястись» в ожидании определенных событий.

А вот решение проблемы кроется в фокусе внимания. Именно то, на чем мы концентрируемся, и определяет, насколько тревожны или спокойны мы при столкновении с теми или иными событиями, будь то собеседование или пандемия.

Формула проста: чем больше мы фокусируемся на том, на что не можем повлиять, тем сильнее волнуемся. И наоборот: если мы научимся сосредотачиваться на вещах, которыми можем управлять, то будем чувствовать себя спокойнее, а мыслить — яснее. Думая о том, что в нашей власти, мы предпринимаем конкретные шаги, чего-то добиваемся, испытываем чувство удовлетворения. А значит, меньше тревожимся.

Меняя мысли, меняем жизнь

Кажется, сказать легче, чем сделать: ну как не думать о проблемах вроде ухудшения климата или пандемии, которая и не думает заканчиваться? Секрет — в практике, в конкретных действиях.

Для начала ответьте себе на следующие вопросы:

Могу ли я как-то повлиять на то, что вызывает у меня беспокойство?

Если да, то какие три шага я могу предпринять в ближайшем будущем?

Если нет, то на каких трех вещах мне стоило бы сосредоточиться вместо этого?

На каких краткосрочных целях я мог(ла) бы сконцентрироваться сейчас, чтобы в итоге достичь своих долгосрочных целей?

Какую выгоду мне приносят тревоги о том, что лежит за пределами моего контроля? Что я получаю, так и не решая свои проблемы?

Как говорится, если у проблемы нет решения, не тратьте время на беспокойство о ней, а если есть — тем более. Да, конечно, свести на нет все тревоги невозможно (по крайней мере, за короткий промежуток времени). Однако все мы уж точно в силах выбирать, куда направить фокус своего внимания.опубликовано econet

Автор Тарасенко Юлия

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