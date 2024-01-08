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Что мы принимаем за любовь

Автор: Econet 08 января 2024 6328
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В течение жизни вы, наверняка, влюблялись несколько раз. Первая любовь, вторая, третья. А как узнать, в каких отношениях вы любили по-настоящему? И любили ли вообще?

Что мы принимаем за любовь

Давайте поговорим о заблуждениях людей о любви. Узнаем, какие виды отношений существуют, и какие нужны условия для возникновения настоящего чувства.

Заблуждения о настоящей любви

Так что же не является настоящим чувством? Рассмотрим самые популярные заблуждения людей, уверенных, что их настигла взрослая любовь.

1. Настоящая любовь – это когда любишь только одного, растворяясь в нем и забывая про других, про друзей, про себя.

Однозначно нет. Психологи определяют такое “чувство”, как привязанность. Другое определение этому поведению – расширенный эгоизм. Такой тип любви выражается также, как у мамы к своему “сынуленьке”. Некрасивые проявления таких чувств все мы видели множество раз.

2. Настоящая любовь – это когда страсть поглощает вас обоих и вы не можете разлучиться ни на минуту.

На самом деле, страсть – это временное явление, указывающее на длительное одиночество перед отношениями. Это как человек, долго бродивший по пустыне и изнывающий от жажды, наконец, нашел источник воды и долго не может напиться. В конечном итоге страсть всегда проходит.

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Что мы принимаем за любовь

3. Настоящая любовь – это когда гордишься достижениями и талантом своего партнера. Потому что он не как другие, он другой. Я всю жизнь искала именно его.

И опять это не любовь. Это, скорее, зависимые отношения, в которых партнер представлен неким неодушевленным предметом с набором определенных нужных качеств. И хорошо еще, если эти качества не идеализированы, а на самом деле есть. Иначе выходит совсем обидно.

4. Настоящая любовь – это когда они прожили вместе всю жизнь. Потому что любовь – вечна.

Не всегда в парах, которые справили золотую или бриллиантовую свадьбу, присутствовала любовь. Часто – совсем наоборот. Понятие любви не поддается времени.

Какая она – настоящая любовь

Для начала нужно понять, что любовь – это не зависимость от другого человека, а, напротив, – ее противоположность. Осознав и приняв это, уже можно открыться новым отношениям, не боясь шекспировских трагедий.

Для уточнения приведем пример. Если спросить любую юную девушку о планах на жизнь, то ответ чаще всего прозвучит так: “Я хочу встретить мужчину, который бы..”. Подвох здесь в том, что эта формулировка подразумевает, что девушка ждет, что кто-то сделает ее счастливой и подарит приятное ощущение любви, но сама не собирается становиться этим человеком.

Любовь зарождается не по нужде, а от внутренней силы.

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Что мы принимаем за любовь

Почему люди вступают в отношения

Рассмотрим причины, по которым чаще всего люди начинают отношения.

1. Человек с заниженной самооценкой может искать защиты в лице партнера. Ужас этой ситуации в том, что такие люди находят, как правило, тирана.

Не торопитесь под венец, сходите лучше на прием к психотерапевту. Причина низкой самооценки часто кроется в детстве. Вступать в отношения, не разрешив эту личностную проблему, опасно.

2. Некоторым мужчинам доход не позволяет нанять домработницу. Чтобы чисто и уютно, и покушать было всегда готово. Прикрытие: “Мне нужна хозяйка в доме”.

Некоторым женщинам не по карману закончить начатый ремонт в квартире. Прикрытие: “В доме нужны мужские руки”.

Это не плохо, если обе стороны все устраивает в их негласном соглашении. Только тут не про любовь, тут – рыночные отношения.

Что мы принимаем за любовь

3. Иногда человека настолько заботит мнение окружающих, что он позволяет строить свой жизненный путь, опираясь на него. Когда люди говорят, что пора завести бы уже девушку – заводит, когда говорят, что пора жениться – ставит штамп в паспорте. Вот только сделанное против своей воли порождает злость, которая в конечном итоге выплеснется на партнера.

4. Бегство от собственной несостоятельности. Космонавта из меня не вышло, буду теперь хорошим мужем. Что тут скажешь? Семья – это дополнительная ноша, а не уход от реальности.

5. Есть еще одна причина, по которой люди создают отношения, – это взаимное притяжение двух людей, которые не ищут человека для счастья, а создают его сами. Настоящие чувства, взрослая любовь может возникнуть у тех, кто может реализовывать свой природный потенциал, как в паре, так и самостоятельно.

Существует миф, согласно которому люди, познавшие истинную взрослую любовь, никогда не расстанутся. Но это не так. Судить о том, какие чувства были у пары, можно по расставанию. Разрыв зависимых отношений – это всегда итальянские страсти, скандалы и депрессия. Расставание людей, которые состояли в здоровых отношениях, – спокойное и безболезненное, даже если любовь была настоящей. опубликовано econet

Иллюстрации Eugenia Loli

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Источник: https://econet.kz/

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