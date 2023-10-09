Что мешает быть в ресурсе

Прокрастинация, лень, зависимость и привычки иногда могут обозначать другие состояния. Мы многие процессы в себе подгоняем под эти понятия, что является заблуждением. На самом деле мы сбились с ритма. Ритмичность - важный закон мироздания. В этой связи человеку необходим сон, отдых. Нежелание действовать связано и с состоянием здоровья.

Что стоит за модным сегодня понятием - ресурс? И что нам действительно мешает жить в полную силу? Работать, учиться, обходиться без сна, быть хорошей мамой и женой... Где брать эти самые ресурсы?

Прокрастинация – лень – зависимость – привычки

Многие науки изучали человека, не рассматривая его тело, психику и даже духовность, как единую систему. И в этом их ошибка. Помочь может всестороннее знание систем человека. Например, проблема может исходить со стороны блоков (запрет на жизнь, родовой или личностный выбор). И не всегда получается выйти их этого состояния только с помощью психологии или медикаментозных препаратов.

Лимбическая система

Наша лимбическая система (ЛС) координирует внешние и внутренние факторы. И организм осознает, в опасности или безопасности он. Это бывает в ситуации атаки вирусов. Если лимбическая система напряжена, организм беспокоится только о выживании. ЛС хорошо переключать на положительные эмоции (выйти в другой ритм, в другое пространство). Удачный пример – путешествия. Еще один способ - каждый день пробовать сделать что-то по-другому. По-новому почистить зубы, выпить кофе из другой чашки. Так привычные действия обретут другой алгоритм выполнения, и ненужные привычки не будут укореняться.

Наша речь и биохимия

Нужно быть внимательными к тому, что мы несем в этот мир. Радость, раздражительность, гнев, оптимизм…

То, что мы говорим, влияет на биохимию тела. Попробуете произнести слово «прокрастинация» и прислушайтесь к себе. Какую реакцию вызвало это слово буквально на клеточном уровне? Многие скажут – сжатие, дискомфорт, покалывание. Это ощущение на уровне тела. А какими мы становимся, реагируя на слово «прокрастинация»? Ведь сознание и тело – это разные вещи. Возникает состояние «обугленной» энергии.

Прокрастинация – нежелание что-либо делать, откладывание обязанностей на потом. Это отсутствие ресурса, отсутствие связи с источниками энергии. Неспособность идти своим путем, нежелание доверять себе

Наша речь имеет прямое отношение к привычкам, зависимостям и к лени.

Мыслительные обороты - это то, что выстраивает нейронные связи.

Например, если вы произнесете имя своего ребенка, назовете его ласковым прозвищем, даже когда его нет рядом, у вас начнут вырабатываться нейромедиаторы.

Ритм важен

Мироздание, наша планета - все имеет определенные ритмы.

Прокрастинация, лень, зависимость и привычки не всегда таковыми являются. Мы многие процессы в себе определяем под эти понятия, и это ошибка. На самом деле мы всего-навсего сбились с ритма.

Ритмичность в природе – один из важных законов (сезонность, приливы и отливы в океане, режим сна и бодрствования живых организмов).

Почему сон настолько важен? При дефиците сна идет разрушение энергетической систем человека. Мы обязательно должны спать. Сон – это своеобразный момент реинкарнации (возможность новой жизни) при сохранении тела.

Ритмичность предполагает достаточность, уместность любого процесса. Во время сна, отдыха мы уходим в нулевые точки, чтобы собрать себя, свою систему.

Изменить химический состав тела – возможно. Но это серьезный труд, он требует от нас усилий.

Вот мы сбились с ритма, и начался процесс перезагрузки, трансформации (это ярко видно у детей в их ритмике «пассивность – активность»). Трансформация проходит ежесуточно. А мы почему-то назвали это ленью/привычкой/зависимостью. Значит, мы так и останемся на этом уровне, ничего нового не произойдет. Поэтому важно отличать естественные природные процессы от лени.

Что происходит на уровне биохимии, когда человек пребывает в состоянии прокрастинации?

Есть две сферы:

Телесное здоровье. Если у человека нарушена гипоталамо-гипофизарная ось, если имеются проблемы с щитовидной железой или последствия воспаления. И если он не может встать с постели, это реально не его вина. В таком случае необходима помощь организму (биодобавки, медикаменты). Тело требует больше отдыха, сна.

И если он не может встать с постели, это реально не его вина. В таком случае необходима помощь организму (биодобавки, медикаменты). Тело требует больше отдыха, сна. У человека нет жалоб на организм, но ему Он видит, что мог бы жить лучше. Но изо дня в день совершает одни и те же ошибки. лень жить своей жизнью. Важно рассмотреть психологическую ситуацию в семье, определение при помощи опросника доминанты по нейромедиаторам (например, дофаминовая, адреналино-гистаминовая). Через доминанты можно установить, что происходит у человека с иммунологией.

Дофамин – это наша мотивация, страсть. Серотонин – наслаждение, эйфория.

В любом случае, важен баланс в выработке гормонов, чтобы исключить риск нежелательных состояний (ОКР). Обсессивно-компульсивное расстройство ярко проявляется в ритуальном поведении, навязчивых мыслях и действиях.

Лень – информационный вирус

Лень – это информационный вирус, который присоединяется к нашему ментальному телу (а тело – это наш потенциал развития в этом мире) еще во внутриутробном развитии, блокируя определенный частотный диапазон будущего человека. Как только мы становимся в точку перемен, этот вирус начинает блокировать нашу систему («потом», «завтра»). И важно встряхнуться и выйти из этого ритма.

Банальное слово «потом» – это кастрация собственной жизни

Мы очень многое усложняем. Нам кажется, что хорошего всегда трудно добиться. Это обман мозга. Если начать практиковать маленькие техники одну за другой, положительный результат не заставит себя долго ждать. Все лучшее – в простом. Каждый день можно совершать новое действие, которое формирует полезную привычку. Главное – делать.

Важно не путать лень с другим состоянием. Если вам не хочется что-то делать, общаться с кем-то, это может говорить о том, что вы занимаетесь не своим делом. Пришло время выйти их этого состояния – например, делегировать обязанности, отказаться от идеи, сменить работу. В противном случае идет саботаж вашей энергетической системы.

«Я есть»

Что такое понимание себя - «я есть»? Это значит, осознавать себя на физическом, психологическом и других уровнях (профессия, дело, образ жизни). Движение, вечное развитие заложено в нашу систему координат. Задача каждого человека - меняться, сонастраиваться с переменами. И тогда наша биохимия начинает выстраиваться по-другому.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet