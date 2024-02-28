Что делать с ОБИДОЙ из прошлого?

Что делать с обидой к человеку из прошлого, если не отпускает, и можно ли его вообще простить?

Вспоминаю Перлза: Обида возникает тогда, когда есть ценность человека. Именно этот человек, в силу своей ценности или близости может задеть какое-то мое уязвимое место, и я на него реагирую целым комплексом чувств - гнева на обидчика, жалости к себе и ощущения несправедливости или непоправимости, - а в целом, обидой. Другой, тот который подальше, не имеет такой ценности, и в принципе не мог бы вызвать никаких сильных резонансных ответных реакций.

От Обиды - к Прощению

Обида - это по сути нереализованная агрессия, вернее последствия ее невыражения. Не смог человек понять, что именно его так разозлило, нельзя ему выражать злость или он не умеет с ней обращаться, и он начинает ретрофлексивно переживать злость, как обиду. Ретрофлексия это всегда остановка некоторой энергии внутри себя, не всегда это плохо кстати.

Но если за сдерживанием и осмыслением нет разворачивания, реализации в какой-то форме, то это может носить такой характер ретрофлексивного наказания: хочу наказать кого-то, а наказываю и кого-то, и самого себя заодно.

Важно понимать как вообще человек обращается со своей злостью. Может быть так, что человек уже взрослый, а когда злится - реагирует, как ребенок. Или интроект может быть сильный, который блокирует это переживание: "От злости все проблемы, а агрессия - удел ассоциальных маргиналов".

Ну, а если пойти дальше за агрессию, то там чаще всего есть место для уязвимости или стыда. Когда-то именно это место, в которое попадает ценный для меня человек, сформировалось, как уязвимое, именно поэтому оно так фонит, когда его задевают.

Ведь не каждое слово может быть расценено, как обидное. Некоторые вообще не проникают, то есть можно сказать, что не меня обижают, а я обижаюсь. И обижаюсь я только в том случае, если чье-то действие или поступок расценивается мной, как обидный. Но не факт, что другой вкладывает в эти слова или действия тот же смысл. То есть обида это смесь слияния с некоторыми когда-то сложно пережитыми и нераспакованными чувствами и некоторое ожидание в отношении того, кто нанес обиду.

"В моей системе ценностей, люди себя так не ведут" - это то, что на поверхности осознавания.

Но у другого могут быть совсем другие смыслы и ценности, или способ реагирования на фрустрацию его каких-то потребностей, то как он обходится или защищается в отношении своих уязвимых мест. Ожидание неконтактно, в нем нет места другому человеку, его смыслам, чувствам, потребностям. Поэтому единственный путь выйти за рамки ожиданий - это научиться распознавать свои чувства и разворачивать их в отношении того, кто назначен обидчиком.

- Я злюсь на тебя.. Меня задевает твое конкретное действие.

- Что ты имеешь ввиду, когда ты это произносишь?

Это профилактика обиды и навык экологичного общения, когда можно прояснять отношения своевременно, не накапливая в них обид и недоразумений.

Обида из прошлого

Все было бы слишком просто, если бы можно было просто что-то там понять про себя и другого и прийти к решению простить, и не было бы такого застревания в обиде.Некоторые, кто хорошо внушаем, могут совершить некий ритуал и сказать: фух, отпустило, причем это ощущается ими так изнутри.

Те, которые поупрямее и почувствительнее к себе и не могут просто взять и отменить свои чувства, ратуют за реабилитацию обиды, дескать можно не прощать. А по сути речь идет о некотором расщеплении, которое образовалось когда-то в первичных отношениях и переносится, воспроизводит себя в других близких отношениях, чтобы найти форму для завершения.

И до тех пор, пока это место не будет обнаружено и синтегрировано, сложно говорить о пути к прощению. А если интеграция все-таки в терапевтической работе проделана, то прощение приходит само, как нечто естественное, не фонит больше, не возвращает, не ощущается заряженным. И человек в этом случае из застревания в прошлом разворачивается к настоящему, или если говорить языком гештальтистским, закрывает свой прошлый гештальт.опубликовано econet

Автор Раиса Коваленко

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