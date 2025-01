Что делать, когда ребёнок злится и хочет уйти

Как разрулить ситуацию, когда маленький ребёнок злится на родителя и хочет уйти? Прекрасный пример воспитания одной мамы - узнайте из этой статьи...

Сегодня в торговом центре села перекусить и наблюдала интересную сцену. Ребенок лет четырех кричит маме: "Ты меня не любишь. Я от тебя уйду". Мама абсолютно невозмутимо в ответ: "Ты на меня злишься, но я бы не хотела, чтобы ты от меня уходил" (You are angry but I don't want you to go). "А я все равно уйду. Далеко-далеко".

"Мне бы этого очень не хотелось".

Я от тебя уйду!

Ребенок начинает идти к выходу, но через каждые несколько шагов оглядывается и наблюдает, идет ли мама за ним.

Мама дает ему чуть-чуть отойти, а потом идет за ним и снова повторяет, как ей не хочется, чтобы он уходил, и что ей очень грустно.

Еще через пару шагов ребенок бросается маме на шею и горько плачет. Занавес.

Я наблюдала за этим со своей скамейки с открытым ртом. Ничего себе мама!

Я сразу вспомнила видео, которое гуляло по сети несколько лет назад. Там маленькая девочка собирается уехать в Африку. Говорит, что там голодают дети, и она тоже будет голодать, чтобы умереть. Папа ей подыгрывает, девочка совсем отчаивается: "Тогда в Лапландию, чтобы меня медведи съели".

Непросто быть в такой ситуации и не начать кричать "Ну и уходи" или не сделать вид, что все равно, и брать ребенка на слабо. Ему ведь на самом деле не хочется никуда уходить. Просто когда ты полностью зависим от взрослого, то злость на родителя и одновременное желание остаться с ним в отношениях сплетаются в клубок. Как в сказке, налево пойдешь - коня потеряешь, направо - голову.

Малышу либо придется подавить злость, чтобы сохранить отношения, либо разозлиться, но тогда столкнуться со страхом отвержения. Естественная реакция - это отвергнуть самому первым через "Это вы плохие и это Я уходу от вас".

Столкнувшись с таким родителю легко провалиться в собственные сильные переживания, и получается, что вместо поддержки ребенку, он сам начинает тонуть.

Как же круто было видеть, как эта мама разрулила ситуацию. Аж слезы на глаза выступили.

Автор Татьяна Прокофьева

