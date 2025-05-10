Что делать, когда чего-то не хватает в жизни

Исследования подтверждают, что наиболее счастливые люди живут в Испании, Норвегии и Дании. Наша страна находится примерно в середине «счастливого» списка. С чем это связано? С вынужденностью заниматься нелюбимой работой, чтобы прокормить семью? С нехваткой сил не то чтобы на осуществление, а даже на формулировку собственных желаний? Многие чувствуют, что в их жизни явно чего-то не хватает. Если вы тоже это чувствуете, значит, так оно и есть.

Счастье не зависит от погоды или климата. Подтверждением этому являются жизнерадостные жители вечно пасмурной и сырой Дании. Счастье не зависит от количества денег на вашем счету. Это вообще аксиома. От чего же зависит такое понятие как счастье? Можно ли вот так просто взять и стать счастливым? Давайте обратимся за помощью к психологии.

Что нужно, чтобы быть счастливым

1. Выяснить, почему вам ничего не хочется

Нередко случается, что умные и образованные люди не имеют даже самых простых желаний.

Почему так случается?

Происходит это по разным причинам:

если родители говорят ребенку что он глупый, как лучше одеваться, где ему лучше учиться и прочее, то когда он вырастет, у него не будет личных желаний, потому что он не сможет их сформулировать;

если человек боится проявить свои способности, показаться нелепым и необразованным, то и все желания будут казаться неосуществимыми;

если ценности превышают истинные желания, то последние вовсе исчезают. Если человеку постоянно приходится выбирать – выглядеть сексуально, как хочется или скромно, чтобы не бросаться в глаза окружающим, вкусно поужинать или строго следить за фигурой и так далее, то от такого «перевеса» тревога усиливается и сделать окончательный выбор становится невероятно сложно;

если постоянно подавлять собственные желания, то вряд ли удастся прожить счастливую жизнь. Помните, что успех состоит из двух частей – материальной и эмоциональной, поэтому не стоит уделять все свое внимание карьере, в жизни есть и другие важные вещи.

2. Определиться, чего вы хотите на самом деле

Вы на автомате встаете утром и идете на работу? В течение дня вы с трудом справляетесь со своими обязанностями? Возвращаетесь домой, и у вас не хватает сил, чтобы позаниматься с детьми или приготовить ужин? Вам определенно нужно что-то менять в своей жизни.

Вы можете отправиться к коучу и прослушать лекцию о том, как поставить цель и добиться ее. Но проблема в том, что вы не знаете, какую цель преследуете. Поэтому тренинг не сработает. Если у вас не будет достаточно внутренней энергии, то вы не получите никакого результата. Как себе помочь?

Можно «растормошить» свои желания путем принудительного импульса, то есть:

бросить все и пойти кататься на велосипеде;

сделать любимому человеку подарок без повода;

сделать новую прическу;

испечь большой торт;

купить новую одежду;

сходить на массаж к профессионалу.

Неважно, какая идея придет вам в голову. Не медлите, действуйте. Доставьте себе радость и вытащите себя из трясины.

3. Применить теорию Макдональдса

Эта теория была предложена успешным журналистом Джоном Беллом. Он рассказал занимательную историю – когда его коллеги по работе не могут определиться, куда сходить на обед, он предлагает пойти в Макдональдс. Этот вариант не нравится никому, поэтому люди быстро «включают» мозг и определяются с местом.

Эту теорию легко применить в жизни. Например, вы заходите в магазин, чтобы купить продукты на ужин, но не знаете, чего бы вам хотелось. Подумайте о худшем варианте – выйти из магазина и остаться сегодня голодным или подумайте о том, чего точно не хотите (острого, соленого или сладкого). После таких размышлений вы обязательно найдете решение вашей проблемы.

Часто люди тратят слишком много времени на раздумья, чтобы решиться на первый шаг. И вся энергия тратится на эти сомнения, а на действия уже не хватает сил. Иногда нужно заставить себя шагнуть, потом будет легче. Попробуйте начать записывать все сваи желания, и вы удивитесь, как мозг начнет работать в нужном направлении.

4. Развеять миф о призвании

Некоторые люди столько времени посвящают раздумьям, в чем же заключается их призвание, что вгоняют себя в депрессию и не получают никакого результата. Часто человек бездействует, потому что боится сделать неправильный выбор. Так можно всю жизнь потратить на поиски того самого сокровенного желания, при этом упустить возможность реализоваться в конкретной области. Одними мыслями вы ничего не добьетесь, а вот действия решают многое. Не следуйте за желаниями, а видите их за собой.

5. Быть честным самим с собой

Мы способны изменить абсолютно все в своей жизни. Напишите рассказ о себе и посмотрите на собственную жизнь под другим углом. Например, ну и что, если вы не работаете по специальности, зато вы занимаетесь делом, которое приносит вам удовольствие. Сконцентрируйте внимание на том, что приобрели, а не том, что потеряли.

6. Замедлиться и кайфовать

Существует такая теория в гельштат-психологии, как кривая контакта. Это значит, что все без исключения события проходят 4 стадии:

формирование потребности (хочу есть);

предварительный контакт (иду в магазин за продуктами);

непосредственный контакт (ем);

постконтакт (наслаждаюсь отсутствием голода).

И вот последний момент многие пропускают и очень зря. Обычно мы заканчиваем одно дело и тут же принимаемся за другое. То есть попросту не успеваем получить удовольствие от сделанного. Поэтому нужно обязательно замедляться, почувствовать успех (утоление голода) и только потом приступать к следующей задаче. И этому нужно обязательно научить своих детей, пусть они замечают свои достижения и кайфуют от них.

Иногда мы слишком активны и не замечаем обычных радостей жизни. Поэтому некоторые и паникуют, если слышат вопрос «чего ты хочешь от жизни?». Достаточно просто немного поработать над собой и осознать собственные желания.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet