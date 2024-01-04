Что делать, если желания не совпадают возможностями?

Не всегда желания человека совпадают с его возможностями. И тогда есть риск впасть в состояние фрустрации. Это ощущение формирует внутренний конфликт и негативно влияет на самооценку. Причем, несоответствие желаний возможностям может быть надуманным. Вот стратегии борьбы с фрустрацией.

Как часто наши с вами желания ну никак не совпадают с нашими же возможностями! Это прискорбное явление жизни носит умное и малопонятное название «фрустрация». Данное переживание из разряда неприятных и даже задевающих самооценку. Как от него избавиться? Вот несколько полезных и простых методов. Их освоить может каждый.

Жизнь во фрустрации

Чтобы сразу расставить точки над «i», начнем с определения. Фрустрация – это состояние, возникающее при действительном или воображаемом несоответствии желаний вашим возможностям. Говоря проще, когда сложилась ситуация, в которой невозможно добиться желаемого.

Ощущение фрустрации порождает внутренний конфликт и задевает нашу с вами самооценку. Никто не застрахован от того, чтобы столкнуться лицом к лицу с фрустрацией. Как избавиться от данного неприятного переживания? Предлагаем эффективные стратегии

1. Фрустрация равно Вызов

Для сильных личностей отсутствие возможности достичь желаемого выглядит как вызов и стимулирует ещё более активные действия, чтобы добиться желанной цели. Что происходит в данном случае? Побочные, второстепенные моменты отодвигаются на задний план и вы, вопреки всему, стремитесь достичь того, что запланировали. Притягательность пока не достигнутой цели лишь усиливается. Возможны и агрессивные попытки рвануть «по бездорожью», что лишь усугубляет положение, требующее обстоятельного подхода.

Вот пример: человек делает необдуманные покупки или немотивированно вкладывает средства в какое-то дело. Или начинает суетиться, без толку расходовать энергию там, где можно успокоиться, обдумать, взвесить, переждать.

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Это создает дискомфорт, но, чтобы справиться с описанным состоянием, имеются такие направления:

Со временем уходит чёрное-белый подход к жизни: "или пан или пропал", "всё или ничего" и дальше в таком же духе.

Отыскиваются адаптивные способы – выполнить что-то без ущерба для самооценки, сделать часть чего-то, не возлагая на себя неподъемный груз работы, хотеть по частям и проч.

Развивается способность видеть иные потребности, желания, которые отодвигаются на задний план в горячке движения к супер цели;

Ревизия инструментов достижения цели: поиск нового подхода к ситуации, критика предыдущих действий, поиски альтернативных путей, чтобы добиться желаемого;

Поиск иной цели. Случается, что цель "навязана" извне (матерью или отцом) и не считается вашим собственным стремлением. В этом случае её достаточно просто модифицировать;

Переоценка событий. Бывает так, что даже взаимоисключающие стремления можно объединить, ослабив драматизм ситуации и взглянув на неё под другим углом.

Все это дает возможность действовать гибко, не бросаться в омут и сохранять адекватную самооценку. Какие-то из описанных приёмов мы и сами осваиваем в ходе жизни, что помогает снизить фрустрацию.

2. Фрустрация равно Уход

Это вектор, направленный в противоположную сторону, но он очень распространен, когда вы достигли персонального порога терпимости к фрустрации и уже не в силах выдерживать напряжение. Безусловно, природная реакция избегания приносит облегчение, но уход от проблемы сам по себе деструктивен, так как не предполагает достижение цели.

Как это проявляется в действиях человека? Если не выходит достичь важной цели, человек предпочитает уйти в ту область, где ему безопаснее (где такие цели не имеют такой важности).

А вот ещё типичный механизм ухода: обесценивание недостижимого объекта в стиле "зелёный виноград" и преувеличение ценности того, чем обладаешь, в стиле "сладкий лимон". Этот механизм требует пояснения.

Явление под названием "Зелёный виноград" характеризует ситуацию, когда у нас не получается завладеть чем-то, и мы обесцениваем это, приписываем негативные качества (в известной басне про лису и виноград лиса не имела возможности достать виноград и сказала, что он незрел, зелен).

Защита "Сладкий лимон" представляет собой «раздувание» ценности того, чем обладаешь.

По сути, это вовсе не плохие, эффективные защиты, но случается, что они не позволяют нам хотя бы попробовать приблизиться к своей цели.

В терапии полезно строить такой процесс, чтоб человек имел возможность испробовать что-то новое, получить полезный опыт и не обесценить этот вид деятельности.

Пройти через опыт удачи через трудности – вот главная задача в борьбе с фрустрацией.

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3. Наличие адаптационного баланса

Как говорится, во всем полезно находить «золотую середину». Очень хорошо, если у человека в его внутреннем, личностном арсенале имеются адаптационные возможности «обуздания» фрустрации и сохранения самооценки. Это способность здраво рассматривать любую ситуацию, адекватно подходить к своим возможностям в конкретных условиях.

Также будет полезен опыт принятия жизненных вызовов и удачного выхода из трудностей в определенной ситуации. В таком случае жизнь не идет по сценарию избегания, но и не становится сплошной борьбой.

Эти универсальные стратегии применимы к ситуациям в любой сфере. Никто не застрахован от проблем со здоровьем, в материальной сфере или даже в области личных отношений. И, безусловно, похвально, если вы – цельная, волевая личность и смело принимаете любые вызовы. Но не всегда разумно «сгорать», расходовать бездумно энергию. Может, имеет смысл «сбавить обороты»?

С другой стороны, вы обходите все неурядицы десятой дорогой, ждете, что кто-то за вас решит проблемы, избегаете и отрицаете существующее положение вещей? Это тоже не самый лучший вариант и ни на шаг не приближает вас к цели.

Подходите разумно к жизненным вызовам, реально оценивайте свои силы и помните, что часто события не имеют ничего общего с вашей самооценкой. Просто так сложились обстоятельства. А они, как говорится, сильнее нас.опубликовано econet

фото ©Cristina Coral

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