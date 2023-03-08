Что делать, если вы не знаете, что делать

Найдите положительный пример; успешного человека, который справляется или уже справился с ситуацией. И повторяйте за ним его действия. У этого человека есть понимание и опыт!

Если вы запутались и не знаете, что делать, а спросить не у кого, - делайте то, что делают другие. Те, кто знают. Просто повторяйте действия тех, кто знает, как действовать и куда идти.

Как выйти из ситуации, если не знаете, что делать

Это как оказаться в аэропорту в чужой стране. Язык вы не знаете, не понимаете объявлений. Для вас вся информация - какие-то непонятные значки и звуки.

Но другие люди все понимают. Надо выбрать самого уверенного и хорошо одетого человека, у которого такой же билет, как у вас. Во время регистрации можно его выбрать.

А потом за ним наблюдать и не выпускать из вида. Куда он - туда и вы; ну, не совсем, конечно. В туалет с ним ходить не надо. Но подождать за дверью - вполне можно. Не лезть, не раздражать, не пугать своим преследованием; просто повторять действия.

Вот таможня. Делаем все как этот человек. Вот рамка, через неё надо пройти и руки поднять, как этот приятный господин. Сейчас он подаёт талон служащему - и вы свой покажите. А сейчас этот человек пошёл на посадку вот сюда. И мы пойдём. Вот мы и в самолете!

Найдите положительный пример; успешного человека, который справляется или уже справился с ситуацией. И повторяйте за ним его действия. У этого человека есть понимание и опыт!

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Так одна девушка стала отлично зарабатывать в сетевом бизнесе. Сначала растерялась, металась, даже отчаялась и хотела уйти. А потом стала повторять за успешной девушкой, - делала рекламу, снимала видео, общалась с покупателями так же. И все получилось. Она оказалась в самолете и взлетела.

Или одна женщина решила уйти от агрессивного мужчины. Она не знала, что делать. Но потом стала читать истории тех, кто спасся. И повторять их действия. И тоже попала в свой самолёт, освободилась.

Не всегда есть деньги на специалиста. На гида и переводчика. На личного психолога… Но есть опыт других людей, которые знают, что делать. Надо повторять за ними. Идти за ними. Наблюдать.

Это не похищение чужой энергии; вы действуете без зависти, вам просто надо спастись и понять направление.

А потом можно и поблагодарить человека за невольную помощь. Когда окажетесь в самолете и взлетите…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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