Что делать, если вы чувствуете себя загнанным в угол?

В следующий раз, когда вы почувствуете себя перегруженным, сбитым с толку или раздраженным, спросите себя: «Я голоден, зол, одинок или устал?». Вы удивитесь, как быстро можно найти решение многих проблем!

В среднем человек принимает более 35 тысяч решений ежедневно – от выбора одежды утром до ресторана для романтического рандеву вечером. Около 200 решений мы принимаем только в отношении того, что съесть в течение дня! Исследования показывают, что принятие решений умственно и физически истощает нас. Дело в том, что мы обладаем ограниченным запасом ежедневной энергии, который зависит от наличия поддержки и возможности отдохнуть и набраться сил. По мере того, как наши энергетические резервуары истощаются, способность мыслить здраво снижается. Именно поэтому мы делаем импульсивные покупки, пропускаем занятия в тренажерном зале или рыдаем в ответ на незначительную обиду.

Техника «УГОЛ» поможет вернуть контроль над собой!

Исследования судебной практики показывают, что процент оправдательных приговоров был самым высоким с утра, неуклонно снижаясь в течение дня. По мере того, как время двигалось к обеду, судьи уставали от принятия решений. Они нуждались в перерыве, чтобы восстановить силы. После ланча количество благоприятных судебных решений вновь увеличивалось, чтобы снизится до минимума к концу дня.

Чтобы принимать правильные решения, важно уметь управлять внутренними ресурсами и осознавать свои ограничения. Одним из самых эффективных инструментов, помогающим избежать усталости при принятии решений, является техника «УГОЛ».

Мы часто не осознаем свои ограничения. Мы предпочитаем никогда не выключать свой «внутренний двигатель», стараемся быть занятыми каждую секунду, отрицая свою потребность в отдыхе и восстановлении. «Я совсем не устал!» - утверждаем мы. Так происходит потому, что усталость от принятия решений отключает самоконтроль. Мы перестаем ощущать симптомы, которые кричат о том, что нам срочно необходим перерыв.

Используйте технику «УГОЛ», чтобы провести экспресс-самооценку и разобраться, когда вы принимаете неудачные решения. Это периоды, когда вы:

- У - ощущаете Усталость;

- Г - Голодны;

- О - чувствуете себя Одиноким;

- Л - испытываете зЛость.

Эта структура включает основные биологические потребности человека. Столкнувшись с любым из этих состояний, вы будете негативно реагировать на стресс и примите неудачное решение.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Техника «УГОЛ» позволит вам лучше заботится о себе, сохраняя контроль над своими реакциями, как в личных отношениях, так или в бизнесе.

Если вы голодны

Низкий уровень сахара в крови может вызывать тревожные реакции и даже спровоцировать паническую атаку. Постарайтесь не пропускать приемы пищи и не оставайтесь слишком долго голодным. Если вы чувствуете, что проголодались, сначала найдите что-нибудь перекусить, и только потом отправьте боссу возмущенное письмо.

Если вы сердитесь

Хотя гнев неприятен, это нормальная человеческая эмоция и важно уметь справляться с ним конструктивно.

Исследования показывают, что срываясь на окружающих, мы приносим себе больше вреда, чем пользы. Дважды подумайте, прежде чем набрасываться на кого-либо с обидными комментариями в социальных сетях или изо всех сил хлопать дверями, давая партнеру понять, что вы в ярости.

Но если вы будете подавлять раздражение или игнорировать его, это вряд ли поможет. Вместо этого попробуйте вести дневник, используйте прогрессивную релаксацию или техники самосознанности. Это вернет префронтальной коре управление вашим поведением.

Если вы чувствуете себя одиноким

Чувство отверженности, непонимания или одиночества может привести к самоизоляции. Люди нуждаются во взаимодействии, чтобы выжить, поэтому социальные контакты очень важны, даже если вы застенчивый и стеснительный интроверт. Если вы принимаете импульсивное решение «на эмоциях», возможно, вами движет чувство одиночества, а не логические соображения.

Позвоните другу, заставьте себя посетить встречу книжного клуба или пригласите коллегу на чашечку кофе, прежде чем вернуться к проблеме, которая вас тревожит. У вас будет гораздо больше шансов сделать правильный выбор, если вам удастся пополнить эмоциональные ресурсы.

Если вы устали

Отговорка и вздох «Я безумно занят!» многие носят как почетный орден, но жизнь на пределе эмоциональных и физических сил не обеспечит вам душевное равновесие. Предусмотрите в своем расписании время для отдыха и восстановления. Особое внимание уделите качеству сна. Если вы не можете оторваться от смартфона или ноутбука, используйте цифровой детокс.

Сделайте технику «УГОЛ» привычной

Главная трудность состоит в том, что вам придется использовать технику именно тогда, когда вы совсем не настроены делать это. Поэтому включите элементы техники в обычный распорядок дня, например:

- Оставляйте 15-минутные перерывы между встречами или совещаниями, чтобы расслабиться и снизить стресс.

- Ешьте в одно и то же время каждый день.

- Если вы работаете в одиночестве, постарайтесь заканчивать день в кругу людей – посещайте публичные мероприятия, занятия фитнесом или просто проведите несколько часов за ноутбуком в многолюдном кафе.

В следующий раз, когда вы почувствуете себя перегруженным, сбитым с толку или раздраженным, спросите себя: «Я голоден, зол, одинок или устал?». Вы удивитесь, как быстро можно найти решение многих проблем!опубликовано econet

Автор Melody Wilding

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet