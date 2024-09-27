Что делать, если ваш избранник не хочет на вас жениться

Вы встречаетесь уже долгое время, знакомы с его родителями и друзьями, а может быть, уже и живете в одной квартире и не собираетесь расходиться. Вы не хотите заводить разговор первой, думаете, что постепенно двигаетесь к бракосочетанию. Но, на самом деле вы топчетесь на месте, потому что в планы вашего мужчины свадьба не входит.

Вы встречаетесь уже долгое время, знакомы с его родителями и друзьями, а может быть, уже и живете в одной квартире и не собираетесь расходиться. Вы не хотите заводить разговор первой, думаете, что постепенно двигаетесь к бракосочетанию. Но, на самом деле вы топчетесь на месте, потому что в планы вашего мужчины свадьба не входит.

Как понять, что он не настроен на законный брак?

Мужчины очень редко обманывают по поводу брака. И свое отношение они не скрывают.

Если он не хочет жениться, то:

скептически высказывается о браке и говорит, что сейчас это совсем не нужно;

с пренебрежением отзывается о тех, кто собирается жениться;

прямо утверждает, что он не желает «штамповаться»;

тема брака у вас вообще считается запрещенной – он либо молчит, либо переводит разговор на другую тему;

не знаком с вашими родственниками и не собирается этого делать;

вы для него недостаточно «хороша», высказывает критические замечания и показывает, что не особенно заинтересован в совместном будущем;

и что особенно показательно, у вас нет долгосрочных совместных планов.

А еще следует знать, что высказывая негативное решение о свадьбе, мужчина говорит не о самом браке вообще, а с конкретной женщиной – с вами. И подтверждением этому служат многие факты, когда мужчина годами живет с женщиной, она рожает ему детей, а жениться он так же не собирается, потом уходит, и тут же играет свадьбу с другой.

Некоторые становятся весьма красноречивыми и очень убедительно рассказывают:

что на свадьбу у него совершенно нет денег, а ваши заверения, что можно просто расписаться, игнорируются;

он утверждает, что еще не нагулялся и стоит подождать;

злится, потому что сам хочет принять решение, а вы «берете его за горло»;

у него отрицательное отношение к самой идее брака;

имеется негативный опыт отношений своих и друзей;

официальные отношения убивают всю романтику в чувствах.

А в действительности, есть только одна причина, почему он не собирается жениться – он не видит вас своей женой, и не хочет, чтобы вы были ей. Где-то в сердце живет образ, с которым вы не совпадаете, поэтому и исполняете некую промежуточную роль. Но как только он увидит ту самую, то его отношение кардинально поменяется.

С женщиной, к которой относятся серьезно, не возникает подобных проблем. Мужчина практически с первых встреч не исключает брак и чем дальше заходят отношения, тем сильнее он утверждается в своем выборе.

Что следует делать?

Представьте, что с этим человеком вам придется жить всю оставшуюся жизнь. С тем, кто не любит, не уважает и не видит своей женой. С человеком, который не имеет на вас никаких серьезных планов. Вы, в самом деле, хотите построить свое счастье на таком зыбком фундаменте? А не ждет ли вас судьба «невесты» одного популярного артиста, который бросил ее с 8 (!) детьми и женился на другой, которую тоже потом бросил с ребенком. Вы такого себе хотите?

Если вас все устраивает, то живите так, как считаете правильным для себя. В конце концов, сейчас многие женщины сами не склонны к заключению официального брака по разным причинам, чаще имущественного плана.

Ну, а если такое положение дел не устраивает, то настало время честно сказать о своих чувствах и расстаться на какое-то время, чтобы дать ему возможность подумать. В этом плане, время и расстояние часто способны на чудеса. Иногда даже нескольких дней бывает достаточно, чтобы он понял, что не намерен вас потерять. Либо проявится настоящее отношение и тогда расставание неизбежно, но это все же лучше, чем годами ожидать предложения, и ничего не получить. опубликовано econet

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