Что делать, если вами манипулируют: 7 советов

Вы когда-нибудь чувствовали, что вас используют? Вам приходилось выполнять чьи-то пожелания либо приказы в ущерб себе? Если да, значит, вы стали жертвой манипулятора.
Манипуляция – это психологическое воздействие, при котором вы готовы совершить поступок, выгодный другому человеку. Манипуляторы любят играть на эмоциях и важно знать, как противостоять такому влиянию. Не позволяйте никому управлять вами, возьмите ситуацию под собственный контроль, вы не марионетка.
Помните о собственных правах
1. Вы заметили, что человек часто меняет поведение – то груб, то вежлив, то бессилен, то агрессивен? Старайтесь минимизировать общение с ним. Соблюдайте дистанцию и не вступайте в диалог без острой необходимости. Обычно такие люди имеют детские психологические травмы, поэтому и «отыгрываются» на других. Попытки изменить этих людей бесполезны, спасать их – не ваша задача.
2. Не принимайте ничего близко к сердцу. Манипуляторы чувствуют слабости своих жертв и знают, как надавить на «больные точки». Общение с такими людьми часто вызывает чувство собственной неполноценности и вины. Если вы это чувствуете, поймите, что проблема может быть вовсе не в вас. Если человек не проявляет к вам уважения, завышает требования и занижает вашу самооценку – прекратите с ним общаться.
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3. Переключите внимание манипулятора на него самого. К примеру, если человек от вас что-то требует, а вы не хотите выполнять эту просьбу, задайте ему простой вопрос – «ты действительно считаешь, что твоя просьба разумна?» или «у меня разве не может быть своего мнения по данному поводу?». Таким образом вы будто ставите перед манипулятором зеркало и он смотрит в свое «отражение». Некоторые индивидуумы могут отступить в этой ситуации, другие же не станут даже слушать вас. В последнем случае вам нужна более эффективная тактика поведения.
4. Если от вас требуют что-то сделать незамедлительно и не желают слушать никаких объяснений – возьмите паузу. Скажите откровенно «я подумаю». У манипулятора не останется шансов переубедить вас, а у вас появится время, чтобы обдумать – согласиться или отказать.
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5. Не говорите «да», если внутренне этого не хотите. Поверьте, людям можно спокойно отказывать и при этом сохранять с ними нормальные отношения. Если не можете отказать напрямую, «смягчите» фразу, к примеру, можно извиниться и объяснить что на данный момент не имеете возможности помочь при всем желании.
6. Относитесь хладнокровно к любым нападкам. Не бойтесь дать обидчику отпор. Если вы проявите твердость характера, манипулятор вряд ли будет продолжать настаивать на своем. Согласно исследованием большинство обидчиков сами когда-то были в роли жертвы, безусловно, это не оправдывает их поведение, но об этом нужно помнить, чтобы стойко выдержать любой удар.
7. Не оправдывайтесь, если вас незаслуженно обвиняют, и найдите три причины, почему так произошло. Например, если коллега по работе обвиняет вас в том, что вы не помогли ему с отчетом, вы можете спокойно ответить ему, что он попросил вас о помощи слишком поздно, что ваш день был распланирован по минутам и в принципе составление отчета не входит в ваши обязанности. Такой подход позволит быстро завершить любые неприятные разговоры.
Если вы попали под влияние манипулятора, главное – будьте спокойны, не поддавайтесь эмоциям и защищайтесь. опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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