Что делать, если вам кажется, что у вас кризис?

Кризис - это точка, в который необратимо меняется наш мир, его привычный уклад и знакомое окружение; меняемся мы сами - наши приоритеты и цели, ценности и смысл самой жизни.
Кризис - это точка, в который необратимо меняется наш мир, его привычный уклад и знакомое окружение; меняемся мы сами - наши приоритеты и цели, ценности и смысл самой жизни.
Иногда перемены происходят почти мгновенно - смерть близкого, прекращение отношений, развод, потеря работы или здоровья, природные катаклизмы. Неожиданно и неотвратимо жизнь становится другой в считанные минуты или часы. Это кризис потери.
Другие перемены накапливаются постепенно и как будто незаметно - медленно трансформируются потребности и ценности, управляющие поведением, формируются сильные эмоциональные переживания, меняется отношение к привычному окружению и привычному укладу жизни. Это - кризис развития.
В обоих случаях - ситуация не поддается контролю, происходит как будто помимо воли, и в обоих случаях - напряжение и накал чувств зашкаливает. Страх, ужас, гнев, ярость, тоска, горечь, одиночество, уязвимость, отчаяние, беспомощность и безнадежность…. Они несутся лавиной или сонно и монотонно становятся жизненным фоном, каждую секунду напоминающем о том, что прежняя жизнь безвозвратно потеряна.
Жить по-старому - невозможно, по-новому - пока непонятно как. Это кризис. Серьезная проверка на прочность, но одновременно - большой шанс повернуть течение своей жизни к лучшему.
Попробуем?
Определитесь с терминами
Как известно точный диагноз - это 80% успешного лечения. Как определить - действительно ли это кризисное состояние, или - только стресс, усталость накопилась, приоритеты пора поменять или обратить внимание на здоровье?
Тест
Существуют 4 основных признака психологического кризиса. Проверьте себя, и найдя 3-4 из них - смело двигайтесь дальше по шагам.
1. Изменение отношения к постоянному кругу общения - вспышки гнева (раздражительность, агрессия) или желание дистанции, одиночества.
2. Потеря чувства безопасности - физической и/или психологической. Тревожность и мнительность.
3. Отсутствие желаний. Трудности в принятии решений. Прокрастинация, откладывание на завтра.
4. Физиологический спад - повышенная утомляемость, синдром хронической усталости, отсутствие энергии, бессонница, психосоматические заболевания.
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Снизьте накал чувств, дайте им волю
Снимите внутреннюю цензуру и назовите каждое свое чувство по имени. Потеряйте контроль, не регулируйте эмоциональный накал, не владейте своими чувствами! Отпустите их на волю. Все. До одного.
Что делать если вам кажется что у вас кризис 3 простых шага и 1 тест
Поделитесь своими чувствами с кем-то близким, с тем, кто способен вас выслушать не оценивая.
Или доверьте “дневнику чувств” - пишите в него каждый день то, что происходит в вашем сердце.
Или воспользуйтесь Седонским методом - кругом вопросов, созданным излечившимся от смертельного заболевания физиком и предпринимателем Л. Левинсоном:
1. Что я чувствую прямо сейчас?
2. Могу я принять это чувство?
3. Могу отпустить это чувство?
4. Что лучше для меня - сохранить это чувство или позволить ему уйти?
5. Когда? ("прямо сейчас", "потом", "не знаю", "никогда")
Замыкайте этот круг до тех пор, пока не исчерпаете весь спектр своих чувств.
Ослабьте напряжение в теле
Постарайтесь найти и снять мышечные зажимы в теле.
Говорят, что для этого может подойти почти любой вид спорта. Не думаю. Иной вид способен только больше раскачать и дестабилизировать.
Говорят, что дыхательные практики тоже уместны. Не думаю. По той же причине.
Поэтому оставлю тут только один способ - безопасный, универсальный и эффективный. Прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону.
Будьте бережны к себе. Но настойчивы.
Повторяйте пункты 2 и 3 каждый день, так часто, как сможете. Делайте до тех пор, пока не почувствуете, что в тело возвращается энергия, а в чувствах - появляется надежда на благоприятный исход. Свободное дыхание, расправленные плечи и вернувшаяся в сердце надежда - хорошие признак того, что можно двигаться дальше. А именно - учиться правильно инвестировать эту энергию - вкладывать так, чтобы она возвращалась преумноженной.опубликовано econet
Автор Алла Пенчева
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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