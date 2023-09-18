Что делать, если ребенку не хватает внимания мамы

Если вы целыми днями неотлучно находитесь при ребенке, это еще не значит, что ваше общение с ним полноценно. Хватает ли малышу внимания, отзывчивости? Чего он ждет от вас? Плохо, когда общение мамы и ребенка приобретает формальный характер.
Детям часто не хватает внимания со стороны мамы. Особенно если маме нужно много работать или у мамы много иных тревог и забот, помимо ребенка. Но когда мы обнаруживаем и отмечаем сей факт на консультации, мамы почти всегда искренне удивляются: Как же так?! Как ему может не хватать моего внимания?! Да я провожу с ним по 24 часа в день. И так каждый день. Куда уж больше?! С ним или не с ним? Важно же не количество, а качество общения, верно?
Утро начинается с того, что пока мама варит кашу малышу, она постоянно разговаривает по телефону. У ее собственной мамы сложности и ей нужно попытаться их решить, совершив какое-то количество звонков.
Ребенок может быть рядом. Раскрашивать рисунок или мечтать, глядя в окно. В обед заглядывает подруга, которая должна научить маму пользоваться новой программой, без которой невозможно подрабатывать дистанционно в их профессии. Ребенок тоже рядом, играет в свои игрушки или получает мультики. Потом надо успеть убраться и приготовить ужин папе, одновременно обзвонив еще несколько мест, так как на завтра необходимо оформить доставку и записаться к двум врачам. Дел всегда много...
И тогда, спустя какое-то время может получиться примерно вот так:
Мама в комнате с ребенком. Он занят своими игрушками, но как только мама снимает трубку зазвонившего телефона, ребенок сразу отвлекается от игры и говорит:
- Мааааам.
А потом еще и еще:
- Мам. Маааам. МААМ!
У мамы важный звонок с работы, она показывает указательный палец и отворачивается.
Дите сдаваться не собирается, так как именно сейчас, ему необходимо получить маму. Никто не должен ее "забирать" у него. Ребенок подходит и трясет за руку.
- Мам, посмотри, кажется здесь не хватает какой-то детали.
- Подожди, пожалуйста. Я разговариваю!
Через минуту ожидания, больше у ребенка не получилось, он снова трясет маму за ту руку, в которой она держит телефон. Мама раздражается и срывается на крик.
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Говоря, что мы с ребенком целый день, мы часто не учитываем то, что иногда все 24 часа общение носит формальных характер.
Но дел и забот действительно много, и мы действительно не может больше, чем можем и ругать себя за это не стоит.
А что тогда делать?
Если вы сильно загружены и не можете много время посвящать только ребенку, то вам в помощь такая рекомендация:
Поговорите и объясните ребенку, что у вас много дел. Ваша занятость не означает, что вы не любите его. И несмотря на множество забот, отныне у вас с ребенком будет специально выделенное время, которое будет только вашим и никто и ничто не смогут этому помешать (другие дети, папа, работа и пр).
Исполнить это практически можно так:
Заключение:
Так ребенок получит свое законное время на маму, будет знать, что оно у него точно и всенепременно есть, восполнит недостаток внимания, перестанет (не сразу, конечно) тревожиться и раздражать вас, когда вы сильно заняты.опубликовано econet
Автор Истратова Екатерина
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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