Что делает родителя великим?

Быть родителем непросто. А хорошим, достойным родителем - трудно вдвойне. Эти люди предъявляют к себе высокие требования, постоянно работают над собой, забывают об эгоизме. Вот черты, которые делают мам и пап действительно великими. Проверьте себя, а вдруг вы в их числе...

Некоторые родители беспокоятся, что, общаясь со своими детьми, невольно возьмут за образец модель отношений с собственными матерью и отцом. И напрасно. Дело в том, что образцы для подражания не всегда работают, а плохие отношения не определяют ваш родительский потенциал.

Что отличает великих родителей

Родительская забота естественна. И все желают добра своим детям.

Но что отличает действительно великих родителей? Они…

Максимально заботятся

Забота – это ответ на потребности ваших детей, она побуждает нас быть щедрыми, мудрыми, сознательными, внимательными, добрыми. Забота побуждает создавать максимально комфортные условия для жизни и развития ребенка. Воспитание – нелегкий труд. Но заботливые родители не чувствуют тягот, которые связаны с этим.

Берут на себя ответственность

Родитель полностью отвечает за благополучие ребенка, он ответственен за свои отношения с ним. Для своего потомка мать (или отец) – непререкаемый авторитет, кумир. И ответственный родитель всеми силами поддерживает это мнение. Совершив ошибку, родители признают ее и стараются не повторять в будущем. А ребенок в своей семье чувствует себя защищенно и спокойно.

Адаптируются к вызовам

С воспитанием и уходом за детьми связана масса проблем: как приучить ребенка к туалету, гигиене, самостоятельности. Каждый новый день – это новый вызов. Не всегда всё получается, но это не обескураживает настоящих родителей. Они используют метод бесконечных проб и ошибок, чтобы понять, что именно подходит их ребенку. Если что-то не работает, родители готовы изменить стратегию поведения, чтобы позволить ребенку адаптироваться к этой жизни.

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Эмоционально гибкие

Перед родителями стоит двойная задача: если что-то идет не так, они должны удержать и свое разочарование, и разочарование ребенка. Старшие должны быть смелее, когда дети напуганы, и излучать уверенность, когда те растеряны и подавлены. Если ребенок находится во власти гнева, от родителей требуется проявить такую заботу, которая покажет, что отношения остались неизменными, несмотря на негативное поведение ребенка. Родители понимают, что несут ответственность как за свои чувства, так и за то, что помогают ребенку развивать и распознавать его собственные переживания.

Опираются на окружающих

Родители знакомят детей с их педагогами и тренерами, осознавая, что они будут важными партнерами в воспитании. Уважение и поддержка окружающих в жизни ребенка помогает строить отношения, формировать новые связи. И всё это на глазах детей, что служит для них хорошим примером коммуникации.

Чувствуют вину

Сознательные, добросовестные родители часто испытывают чувство вины (возможно, без причины). Их может беспокоить, что они недостаточно времени уделяют своему ребенку. Если ребенок попал в плохую историю, мы ощущаем раскаяние, вину за то, что не смогли предотвратить это. Как справиться с этим чувством вины? Можно почаще делиться своими переживаниями с другим родителем (или просто взрослым), которому вы действительно доверяете.опубликовано econet

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