Чем знание отличается от осознания

Очень часто на тренинги и в терапию приходят люди, которые говорят примерно следующее: "Я прочитал много книг, я все знаю, я все осознаю, но ничего не могу поделать". А ещё люди часто знают причину того или иного состояния, и это тоже им почему-то не помогает. Да и что дает знание причин? Их ограниченное количество в конце концов описывается как "сложности на разных этапах развития".

Знание и осознание сильно отличаются друг от друга. Знание и понимание получить не так уж сложно. Этому нас учат в школе. Загружают в голову тонны информации, в то время как тело сидит в неподвижности, не получая никакого опыта. И все это длится годами, увеличивая разрыв между знанием и опытом. И на выходе мы получаем очень умных, образованных людей с грузными неумелыми телами и несчастными жизнями. Они все знают, но так мало попробовали и прожили.

Про знание и осознание

Осознание от знания отличается тем, что в нем есть телесный и чувственный опыт. Такой, который запечатлевается совсем в других отделах мозга и больше не дает действовать по-старому. Например, детям много раз говорят, что горячее может обжечь, и они это хорошо знают. Но, однажды обжегшись, получив этот телесный и чувственный опыт, они осознают его и начинают беречь себя. А для того, чтобы научиться говорить "нет" сначала приходится долго бить оппонента совочком по голове, пока умение отстаивать свои границы не станет осознанным и словесным.

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Мудрые говорят, что супружеская измена и ложь могут плохо сказаться на отношениях. Но разве же это знание останавливает? А вот опыт супружеской измены и её последствий... Опыт того, чем оборачивается ложь, может остановить. Хотя, некоторым надо получить его неоднократно. Во многих учебниках по бизнесу написано, что стоит разделять личные и рабочие отношения. Но только те, кто потерял друзей, точно осознают как и почему это происходит. Рассказы об опасностях на дороге навязли у всех на зубах, а вот первое ДТП с твоим участием учит многому. О любви много написано и спето, но только когда она приходит в опыте, возникает сознание. Также и с детьми. Можно быть тысячу раз теоретически готовым, но опыт....

Вот почему за одного битого двух небитых дают. Он уже осознаёт!

Не важно, в чем причина проблемы. Важно как ты создаешь её сейчас. Как ты создаёшь это в данный момент. Не важно, сколько ты знаешь, но важно сколько из этого ты осознал и сделал своим опытом. Сколько прожил. И если кажется, что "вроде бы прожил", то значит не до конца. Потому что тут сомнений быть не может. К усвоенным урокам психика не возвращается. Они уходят глубоко в подкорку и становятся такими же простыми, как дыхание или ходьба.

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Поэтому для осознания так полезно двигаться, ощущать, показывать пальцем, рисовать и всячески действовать. Трогать вот этими самыми ручками и ощущать на собственной шкурке. А ещё испытывать сильные чувства, плакать, смотреть в лицо неприятной реальности или наоборот смеяться, отпускать, получать удовольствие и радоваться. Вот почему любое обучение без опыта остаётся лишь ментальной конструкцией. Моделью без жизни. Знаем без осознания, требующим смелости для следующего шага.опубликовано econet.ru.



Автор Аглая Датешидзе

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