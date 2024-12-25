Чем отличается любовь женщины и мужчины

Сколько раз вы чувствовали, что не поднимаете свою жену или мужа? Сколько скандалов возникло на почве недопонимания? Все дело в том, что между женщинами и мужчинами существуют естественные различия. Чтобы создать гармоничные отношения, необходимо понимать, что женщины и мужчины по-разному проявляют любовь друг к другу.

Для мужчин любовь является всего лишь частью их жизни, у них много других важных дел. А для женщин любовь является всей ее жизнью, если любовь отсутствует, то женщинам ничего не хочется делать. Выясним, чем именно отличается «мужская» любовь от «женской».

Любовь для мужчины – отдых. Любовь для женщины – вся ее жизнь

Суть существования женщины – любовь

Потребность быть любимой и способность дарить любовь присущи каждой женщине. И это проявляется абсолютно во всем: когда она десятый раз встает среди ночи к ребенку, когда гладит рубашку, готовит вкусный ужин, кормит котенка на улице.

Силы для всех этих дел она черпает из основного источника – любви. Женская способность любить может открыть в мужчине самые лучшие его качества. Но, к сожалению, иногда так происходит, что до свадьбы молодой человек бурно ухаживает за своей избранницей, а после женитьбы не проявляет по отношению к ней такой нежности, как раньше. А для нее это важно, жизненно важно. Причем всегда, потому что такова ее природа. Если женщина чувствует, что ее любят, то она будет удовлетворена семейной жизнью. Для мужчин же романтика – это просто приятное дополнение, но не необходимое условие. Женщина смотрит на это совершенно иначе, она хочет, что мужчина всегда заботился о ней, ценил и проявлял свою любовь.

Если жена просит вас о помощи, когда вполне может справиться с ситуацией самостоятельно, значит, она хочет убедиться в вашей готовности помочь ей. Если вы откажетесь, то для нее это будет знаком неуважения и отсутствия любви с вашей стороны. Некоторые жены ждут, что мужья по собственной инициативе выполнят их желания, а когда этого не происходит, они негодуют. Мужчинам следует быть более внимательными и чуткими, чаще и главное искренне произносить слова любви. Даже если женщины уверены, что их любят и ценят, им важно это слышать.

А женщинам стоит понимать, что нельзя требовать чрезмерного внимания к себе. Проблемам в том, что средства массовой информации зачастую искажают картину брака. Некоторые женщины мечтают о мужьях-героях с обложек журналов, а когда начинают сравнивать их с собственными мужьями, то чувствуют разочарование.

Любовь мужчины всегда практична

Мужчины сочиняют стихи, пишут картины, идут вверх по карьерной лестнице, не потому что любят, а потому что эти дела имеют для них собственную ценность, не связанную с любовью. А когда они устают сочинять стихи, писать картины и зарабатывать деньги, тогда у них возникает потребность в женской любви, для них это отдых, от тысячи дел и всего мира. Когда мужчины получают этот отдых, тогда они могут снова сворачивать горы.

У мужчин иное отношение к любви, нежели у женщин. Они более практичны и менее романтичны:

когда мужчина после женитьбы сразу обсуждает финансовые вопросы, так он доказывает свою любовь;

когда отец играет с дочерью или сыном, так он проявляет свою отцовскую любовь;

когда муж снимает деньги с карточного счета для того, чтобы передать их жене для покупки нового платья, так он проявляет свою заботу;

когда мужчина во время прогулки берет свою женщину за руку, то так он демонстрирует потребность защищать ее;

муж, вкладывающий сбережения в недвижимость, заботится о будущем своей семьи.

Подавляющее большинство мужчин проявляют свою любовь в рациональной форме. К примеру, они работают по 12 часов в сутки, обдумывают новые проекты. И стимулом ко всему этому служит любовь к своей семье, взамен мужчины ждут благодарность и внимание. Любовь не является главной составляющей существования мужчины, но тем не менее, прожить без нее ему сложно. Любовь побуждает его работать, строить планы, реализовываться в той или иной сфере. Ради любви мужчина жертвует самым ценным – своей свободой, поскольку отказывается от холостяцкой жизни и берет на себя финансовую ответственность за семью. Зная об особенностях «мужской» и «женской» любви удастся построить гармоничные и счастливые отношения.опубликовано econet

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