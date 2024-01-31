Чем эмпатия отличается от сочувствия?

В английском есть два похожих слова sympathy и empathy — оба с одинаковым корнем, но весь мэджик кроется в приставке. πάθος на греческом языке означает «страсть», «страдание», «чувство», приставка sym- (συμ-) – «с, вместе»; приставка em- (ἐν) – «в». Если sympathy – это СОчувствие, то empathy – Вчувствование.

Мы часто не видим разницы между эмпатией и сочувствием, но она есть. Сочувствие – это эмоциональная реакция на жалобу другого человека, участливое отношение к его переживаниям. Эмпатия – умение психологически поставить себя на место человека, распознать и назвать его чувства. Сочувствие можно проявить формально, эмпатию – нельзя.

Сочувствие и эмпатия - в чем разница?

Сочувствуя, мы хотим утешить, дать совет по делу, оценить ситуацию, поделиться опытом или даже магически изменить ситуацию одной репликой. Если вдуматься, это позиция «над» другим, без желания присоединиться к его чувствам. Психотерапевт Карл Роджерс называл это «оценивающим пониманием из внешней позиции». Сочувствие способствует разделению, оно «работает на дистанцию». Мы не можем человека поддержать по-настоящему, находясь от него эмоционально далеко.

Представьте, что подруга говорит вам примерно следующее: «Муж всё время на работе и совсем мало помогает с детьми. Я скоро повешусь» Как мы автоматически реагируем на такие слова? «У тебя хотя бы есть семья!» «Да, наверное, тебе хреново. Но вот я ушла от мужа, и сразу стало легче» «Да не расстраивайся! Съезди в отпуск и всё наладится» Такие слова не что иное, как попытка принарядить переживание – показать, что всё не так уж плохо. Мало кому после такого сочувствия становится легче.

Что происходит, когда мы так откликаемся на чужие жалобы? Мы отмахиваемся от проблемы, защищаем себя от эмоционального контакта с ней и обесцениваем чувства того, кто страдает. Мы транслируем человеку: «прекрати это чувствовать – это тяжело, и я этого не хочу» Чтобы понимать боль другого, надо быть в контакте со своей болью.

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Что же такое эмпатия?

У эмпатии четыре обязательных компонента:

1. Встать на место другого и допустить, что его точка зрения является правдой для него в данный момент.

2. Не осуждать и не оценивать. Проявляя эмпатию, мы утверждаем, что каждый человек имеет право переживать любые чувства во всей их глубине и интенсивности и переживать их столько сколько необходимо.

3. Распознать чувство и назвать его. Называя чувство, помогаешь человеку им овладеть. Недаром древние говорили: знать имя – иметь власть.

4. Чувствовать вместе с другим, войти в его опыт. Сообщить человеку: «Я рядом, я знаю, каково тебе здесь». Принципиальный момент – не слиться с другим в его страдании, но посмотреть на ситуацию глазами того, кто её переживает.

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Как проявлять эмпатию?

Это можно делать по-разному. Возьмём уже знакомый пример: «Муж всё время на работе и совсем мало помогает с детьми. Я скоро повешусь»

Как реагировать эмпатически? «Кажется, ты совсем отчаялась», «(Не) представляю, как тебе одиноко и горько», «Не знаю, как тебя поддержать. Ты, наверное, ужасно устала», «Я тебя слушаю, а внутри всё клокочет от негодования. Представляю, как ты злишься на мужа» – почти не важно, что говорить, важно присоединиться к чужому переживанию. Иногда эмпатию выражают вдумчивое «угу» и растерянность.

Человек, которого поддерживают эмпатически, видит, что он не один. Он поворачивается внутрь себя, понимает, что его чувства легальны, и начинает их осмыслять. Он встречается с собственными чувствами и становится автором собственного переживания.

Закончить хочется снова словами Карла Роджерса (он был одним из главных амбассадоров эмпатии): «В понимании есть риск. Если я разрешаю себе понимать другого человека, то с пониманием я изменяюсь. А мы все боимся изменений. Понять – значит, стать богаче вдвое. Я учусь на опыте клиентов и становлюсь другим, думаю, более ответственным человеком».опубликовано econet

Автор: Екатерина Макарова

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