Чем больше боишься, что тебя бросят, тем быстрее бросят

✅Распадаются чаще те отношения, в которых один человек боится, что от него уйдут, бросят, даже если нет для этого никаких оснований: он эти основания создаёт сам. Иногда неявно, но создаёт. И слишком часто проверяет ниточку, дергает за неё.

Чем больше боишься, что тебя бросят, тем быстрее тебя бросят. Это закон. Потому что тот, кто боится, начинает бессознательно транслировать свой страх тому, кого любит. А самое главное, начинает цепляться и хвататься. Иногда незаметно для себя, исподволь, неявно, но другой человек это «цепляние» прекрасно чувствует и инстинктивно отшатывается. Отодвигается. Ровно настолько, насколько сильно это «хватание». Хватающий хватает сильнее; его толкает на это страх потери. А тот, в кого впились, отодвигается сильнее и резче…

Нет смысла бояться, что нас бросят...

Вот попробуйте даже на нитку привязать человека - в виде шутки. Через небольшое время он почувствует дискомфорт и предложит прекратить эту глупую игру. Он захочет порвать нитку или отвязать ее. Порвать или отвязаться - вот чего хочется тому, за кого цепляются. Даже если он скрывает свои чувства и делает вид, что все нормально. Нитка начнёт его тяготить. И тот, кто эту нитку привязал - начнёт раздражать…

Тот, кто боится, что от него уйдут, сам не замечает, как постоянно транслирует один и тот же вопрос: «ты меня не бросишь?» и требует гарантий. Даже если другими словами говорит… Постоянно говорит и дергает нитку. Напоминает человеку, что тот на привязи. Пусть и на условной…

А это напоминание противоречит нашему «инстинкту свободы», о котором писал академик Павлов. Любое здоровое существо инстинктивно сопротивляется попыткам ограничить его свободу. Лишение и ограничение свободы - это наказание. Казнь.

Поэтому распадаются чаще те отношения, в которых один человек боится, что от него уйдут, бросят, даже если нет для этого никаких оснований: он эти основания создаёт сам. Иногда неявно, но создаёт. И слишком часто проверяет ниточку, дергает за неё. Слишком часто заглядывает в глаза, слишком внимательно смотрит на выражение лица, с тревогой наблюдает малейшие изменения в поведении. И постоянно прилагает усилия, чтобы укрепить отношения. Укрепить ниточку, проверить ее, пришить покрепче… Он только и делает, что укрепляет отношения и проверяет их прочность. И этим безнадёжно всё портит…

Не верится человеку, что другой не уйдёт, не исчезнет, не бросит. Может быть, когда-то с ним случилось такое, может быть, по природе своей он тревожен, - много причин. Но вот этот страх потерять и приводит к неминуемой потере.

Другой человек рядом с нами находится исключительно по своей доброй воле, если речь именно о любви. Больше ничего его не держит. Только его чувство к нам. Его любовь. Но инстинкт свободы противоречит любви. Удерживать и проверять - это насилие, в какой бы форме и степени оно не проявлялось. И любовь проходит, а человек уходит. Может быть, он в худшее место уходит. Или к худшему партнёру. Но он уходит, потому что так действует инстинкт свободы.

Нет смысла бояться, что нас бросят. Наоборот - этот страх разрушает самые прочные отношения, самую крепкую любовь. Прочность отношений именно в доброй воле, в личном желании быть с тем, кого любишь. В неволе любовь умирает. И вместо ниточки приходится ковать прочную цепь…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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