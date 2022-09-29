Человек притягивает к себе все, что заложено в нем самом. Закон природы – подобное притягивает к себе подобное – основывается на энергетике мысли, то есть на магнитной энергии. То, что попадает в наше поле, представляет собой информацию, она же электрическая энергия.

Электроэнергия движется в теле человека по нервам, образующим сверхплотную сеть – нервную систему – которая охватывает каждую клетку тела. Движение электрического тока и движение нервного импульса в теле по сути одно и то же.

Лууле Виилма: нервная система

Современный человек разбирается в электротехнических системах лучше, нежели в нервной системе, хотя в принципе они одинаковы. Чем более развита нервная система, то есть чем более сложную информацию человек способен свести к простой, тем более сложную технику он способен изобрести… Искусством вычленения простой информации из сложной – а оно постоянно совершенствуется – владеет личность.

Личность умеет применить информацию на практике. Информация – это знания, которые нужно усвоить. Кто в учебе видит потребность, тот, приобретя базовое образование, без которого никуда, в дальнейшем будет осваивать знания выборочно. Кто расценивает образование как возможность проявить и продемонстрировать всем свой ум, тот в дальнейшем неизбежно продемонстрирует окружающим недуг, развившийся из-за нагромождения бесполезных знаний. А кто реализует приобретенные знания на практике, тот не тратит времени впустую. Его самореализация одновременно служит и проверкой знаний.

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Нервная система регулирует деятельность всех систем организма человека и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды.

Основные функции нервной системы – получение, хранение и переработка информации из внешней и внутренней среды, регуляция и координация деятельности всех органов и органных систем. Структурной единицей нервной системы является нейрон (нейроны обеспечивают проведение нервных импульсов).

Нервную систему человека подразделяют по-разному. Анатомически она состоит из центральной нервной системы (включает головной и спинной мозг) и периферической нервной системы (обеспечивает связь центральной нервной системы с различными частями тела, а также включает нервные узлы и нервные сплетения, лежащие вне спинного и головного мозга).

Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга и их защитных оболочек. Самой наружной является твердая мозговая оболочка, под ней расположена паутинная, а затем мягкая мозговая оболочка, сращенная с поверхностью мозга. Между мягкой и паутинной оболочками находится подпаутинное пространство, содержащее спинномозговую жидкость, в которой как головной, так и спинной мозг «плавают».

Головной мозг состоит из трех основных структур: больших полушарий, мозжечка и ствола. Самая крупная часть мозга – большие полушария – содержат высшие нервные центры, которые составляют основу сознания, интеллекта, речи, понимания. Мозжечок в основном обеспечивает координацию движений. Ствол регулирует дыхание и кровообращение.

Спинной мозг находится внутри позвоночного столба (защищен его костной тканью), имеет цилиндрическую форму и покрыт тремя оболочками.

Периферическая нервная система обеспечивает двустороннюю связь центральных отделов нервной системы с органами и системами организма.

Вегетативная, или автономная, нервная система делится на симпатическую и парасимпатическую, регулирует деятельность непроизвольных мышц, сердечной мышцы и различных желез. Деятельность вегетативной нервной системы направлена на поддержание стабильного состояния внутренней среды организма (постоянной температуры тела, артериального давления).

Симпатическая нервная система стимулирует процессы, которые направлены на мобилизацию сил организма в условиях стресса (повышение частоты и силы сердечных сокращений, увеличение артериального давления и содержания сахара в крови, усиление притока крови к скелетным мышцам за счет уменьшения ее притока к внутренним органам и коже, расширение бронхов, зрачков, понижение тонуса желудочно-кишечного тракта).

Парасимпатическая система оказывает противоположное действие, способствует накоплению или восстановлению энергетических ресурсов организма (уменьшает частоту и силу сердечных сокращений, снижает артериального давление, стимулирует пищеварительную систему и т. д.). Обе системы функционируют непрерывно, но уровни их активности меняются в зависимости от ситуации.

Современный человек разбирается в электротехнических системах лучше, нежели в нервной системе, хотя в принципе они одинаковы. Чем более развита нервная система, то есть чем более сложную информацию человек способен свести к простой, тем более сложную технику он способен изобрести… Искусством вычленения простой информации из сложной – а оно постоянно совершенствуется – владеет личность.

Центром обмена веществ нервных клеток служит задняя доля гипофиза.

Напомню, что все, находящееся спереди, связано с чувствами, а все, расположенное сзади, – с волей.

Зависимость от желаний разрушает целостность соединительной ткани, связывающей нервные клетки между собой, то есть разрушает целостность нервной системы.

Беспокойство по поводу осуществимости желаний отрицательно влияет на способность нервных клеток к саморегуляции.

Чувство безысходности нарушает процесс самоочищения нервной ткани.

Отчаяние из-за абсолютной невозможномсти достичь желаемого ведет к заболеванию нервной ткани.

Нервная система состоит из двух подсистем. Головной и спинной мозг образуют центральную нервную систему (ЦНС). Это управляющий центр, где обрабатывается и интерпретируется вся поступающая от внешних органов чувств информация. Реакция на каждый раздражитель также приходит от ЦНС.

ЦНС связана со всем телом посредством периферической нервной системы. Это сеть нервов, отходящих от спинного и головного мозга. Периферическая нервная система также делится на два подраздела: соматическую и автономную нервные системы. Соматическая нервная система передает сигналы к мышцам скелета. Эти мышцы контролируют осознанные движения. Автономная нервная система передает импульсы к железам, органам и мышцам сердца и пищеварительной системы, которые не находятся под сознательным контролем.

Периферическая нервная система осуществляет связь центральной нервной системы с кожей, мышцами и внутренними органами. В состав периферической нервной системы входят нервы, нервные узлы и нервные окончания.

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В основе сложного строения нервной системы лежат простые первичные клетки, образующие центральную и периферическую нервную систему. К центральной нервной системе относятся головной и спинной мозг. Периферическая нервная система состоит из нервов, нервных узлов и нервных окончаний. Нервные узлы при их поражении можно определить на ощупь – они представляют собой плотные болезненные бугорки. Нервы – это шнуровидные волокна, связывающие органы с центральной нервной системой. Нервные волокна – это отростки нервных клеток.

Когда мы говорим о себе, что мы натянуты как струна, то и наши нервные волокна пребывают в натянутом как струна состоянии. Они сокращаются и раздражают мышцы, а те при очень сильном напряжении способны сжаться до состояния судороги. Так душа через физические симптомы тела дает знать о своем состоянии.

Напряжение в голове возникает от духовных проблем, иначе говоря, от мобилизации духовных сил. От него в мозге могут возникать спазмы, выражаемые в виде эпилепсии.

Бывают случаи, хоть и редко, когда пугающая информация вызывает у человека спазм диафрагмы, и, так как человек не может дышать, спустя четыре-пять минут повреждаются самые чувствительные ткани тела – клетки головного мозга, являющиеся все теми же нервными клетками. Повреждаются они из-за недостаточного снабжения кровью и кислородом, то есть отсутствия любви и свободы.

Отличие центральной нервной системы человека от аналогичной системы у животного состоит в том, что кора человеческого головного мозга обладает мыслительной функцией. Если человек правильно использует свои мыслительные способности, кора головного мозга у него в порядке. А при неправильном применении мыслительных способностей соответственно повреждается кора головного мозга, которую иногда шутливо называют серым веществом. Серое вещество коры головного мозга поражается более всего из-за беспрекословного следования догматической вере.

Кора больших полушарий головного мозга – слой серого вещества толщиной 1–5 мм, который покрывает полушария большого мозга человека. Эта часть головного мозга играет огромную роль в осуществлении психической, или высшей нервной деятельности человека. Благодаря двусторонним связям с нижележащими отделами нервной системы, кора может участвовать в регуляции и координации всех функций организма. У человека кора головного мозга ориентировочно составляет 44 % от объёма всего полушария. Площадь её поверхности достигает 1468–1670 см2.

Это полушутливое ласкательное название говорит о большем, нежели только о цвете коры головного мозга, по сравнению с белым веществом, расположенном ниже. Это говорит о том, что нормальное живое вещество не может быть абсолютно черным, ибо черный цвет присущ земле, то есть праху, мертвой ткани. Кто во всем остается человеком, тот видит мир в полутонах, и его развитие заключается в распознавании и изучении полутонов. Со временем он научается все более отчетливо распознавать отрицательную сторону хорошего и положительную сторону плохого. Он принимает все сущее таким, какое оно есть.

Когда животное еще молодо и не успело освоиться в жизни, его тянет к хорошему. К хорошему тянется такое же животное, засевшее в человеке. Поскольку же в материальной жизни не бывает только хорошего, то сопутствующее ему плохое превращает белое в серое. Старое животное удовлетворено, если имеет все необходимое для жизни. Это означает, что ядра серого вещества остаются целыми. Ядра серого вещества сообщаются с серым веществом головного мозга посредством бесчисленных нервных волокон, именуемых каналами.

Если человек любит животных, он изучает их повадки, одновременно распознавая животное в самом себе. Это говорит о том, что каналы головного мозга у него не заблокированы, а значит, не повреждены. Кто боится животных, тот из инстинкта самозащиты относится к ним враждебно, а потому не понимает, чему данное животное хочет его научить. Страх блокирует каналы. Враждебность разрушает каналы, из-за чего движимый злобой человек ведет себя, как животное. Сам он это отрицает, ведь если он терпеть не может животных, значит, не может терпеть и животное в самом себе.

Злобная ненависть разрушает каналы так же, как человек губит животных.

Кто наносит животному удар – в мыслях или на деле – тот наносит удар соответствующему собственному нерву. Кто не дает животному еды, тот не дает достаточно крови и своему нерву, либо у того плохая кровь. Кто сажает животное в клетку, тот сажает в клетку и свой нерв. Кто не соблюдает личную гигиену, у того лимфа не очищает его нерв. Кто из злобы убивает животное, тот убивает в себе соответствующую нервную клетку, постепенно становясь все бесчувственней, равнодушней, неспособней к духовному росту, безжалостней. Но если человек высвобождает томящееся в плену его души животное, то есть раскрепощает свой характер, то его нарушенная нервная система может восстановиться.

Излишняя негативность человеческой мысли повреждает нерв прямо и в открытую. Нерв повреждается, например, в результате травмы, переохлаждения, перегрева – ожога либо острого химического отравления.

Излишняя позитивность человеческой мысли повреждает нерв своей скрытой негативностью, которая вызывает болезни. В качестве примера можно привести заболевание, которое, к счастью, встречается очень редко, – адренолейкодистрофия (АЛД). Речь идет о недуге, при котором происходит разрушение миелина, образующего оболочку белых нервных волокон. Именно разрушение миелина служит причиной многих нервных заболеваний. АЛД – болезнь мальчиков и юношей, которая начинается с разрушения центральной нервной системы и завершается медленной и мучительной смертью.

Миелин является липопротеидным веществом, образующим мякотную оболочку белых нервных волокон. Он выполняет роль изолятора и имеет защитную функцию. Если человек желает, чтобы жизнь была полностью и навсегда защищена, он стремится ее обезопасить. Как вы уже поняли, человек при этом всегда имеет в виду материальную защищенность. Если он при этом имеет семью и детей, то готов отдать жизнь – главное, чтобы застраховать все, что можно. Чем человек умнее, тем быстрее осознает, что материальное благополучие начинается с добрых человеческих отношений.

Адренолейкодистрофия – редкое наследственное заболевание, которое характеризуется нарушением обмена жирных кислот. При данном заболевании происходит аномальное накоплением длинноцепочечных жирных кислот, содержание этих кислот в надпочечниках, мозге и яичках может увеличиваться в 1000 раз. Длинноцепочечные жирные кислоты поступают с пищей и синтезируются в самом организме. Адренолейкодистрофия поражает в основном мальчиков 5–12 лет, заканчивается смертью пациента.

Если же человек жертвует всем, чтобы возвыситься в духе, у него недуг в первую очередь поражает головной мозг, а затем весь организм. Тот, кем жертвуют во имя достижения материальных ценностей, слаб духом, и у него прежде всего поражается мозжечок, который регулирует моторику тела.

Мозжечок расположен в затылочной части, именно там, где сильнее всего воздействие рассудочной воли: я знаю свои обязанности и хочу выполнять их. Покоряясь рассудочной воле, чтобы только выслужить звание хорошего человека и стяжать всеобщую любовь, человек навлекает на себя рассеянный склероз. Эта болезнь – превосходное средство защиты от непомерных требований, предъявляемых хорошими людьми.

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Практически все болезни сопровождаются повышенной кислотностью – увеличением в организме количества скопившихся кислот. Кислоте свойственна энергия обвинения, то есть энергия злобы. Кислота символически выражает плохое. Чем больше плохого, тем выше кислотность. Человек должен бы из-за этого умереть, но не умирает. Почему?

Существует такое понятие – cтрессоустойчивость. О человеке, который из-за пустяка выходит из себя либо заболевает, говорят, что у него низкий порог устойчивости к стрессам. А о человеке с верблюжьим терпением говорят, что у него высокий порог устойчивости к стрессам. На самом же деле за его невосприимчивостью к стрессам кроется способность уравновешивать плохое и хорошее, а потому повышенная кислотность в его организме нейтрализуется увеличением щелочности. Человек не заболевает благодаря своей сдержанности. Долго ли он так продержится – это уже другой вопрос.

Повышение кислотности означает рост негативности, то есть плохого.

Повышение щелочности означает рост позитивности, то есть хорошего, вплоть до сверхположительности.

У человека предельно сдержанного содержание в организме кислот и щелочей может превышать норму в несколько раз, но если они между собой сбалансированы, то это не проявляется в виде заболевания до тех пор, пока у человека не лопнет терпение. Когда же терпению приходит конец, человека охватывает отчаяние, ибо он так и не смог достичь заветного душевного покоя. Чем чаще человек добивается вожделенных благ, тем выше щелочность в его головном мозге.

С точки зрения химии, нарушение баланса в сторону щелочности означает, что содержащиеся в миелине жиры вступают в реакцию с содержащимися в организме щелочными металлами, в результате чего образуется мыло. Мыло вымывается из организма жидкостями, и нервные волокна остаются без изолятора. Эту болезнь можно рассматривать как короткое замыкание в электросети, которое начинается в мозге и распространяется по всему организму.

Содержащийся в миелине жир называют основополагающей жировой тканью. Она столь важна, что даже если человек умирает с голоду, жир этот не расходуется. Это означает, что хоть жизнь и важна, но еще важнее сохранять, умирая, мыслительные способности. Ибо кто умирает мыслящим человеком, тот возрождается таким же мыслящим человеком. До самой последней возможности жизнь старается сохранить в человеке божественное триединство. А при адренолейкодистрофии сверхценные жиры головного мозга свариваются в обычное мыло. Если бы хорошие родители не стремились обеспечить ребенку хорошую жизнь, если бы предоставляли ему возможность самостоятельных действий, подобной беды удалось бы избежать.

Помогая себе, мы не можем творить большего блага для кого бы то ни было, ибо творим подлинное благо.

Говоря о чувствах и чувствительности, мы подразумеваем нервную систему – систему, принимающую информацию, направляющую ее и объективно на нее реагирующую. Когда нервная система в порядке, информация поступает, на некоторое время задерживается и уходит. За это время человек успевает поумнеть. Происходит это благодаря тому, что полученные знания он применяет на практике. Знания, подкрепленные практикой, являются разумными.

Нервная система состоит из нервных клеток. Нервная клетка – нейрон – состоит из клеточного тела и отростков. Тела всех расположенных в головном мозге клеток плюс белое вещество образуют ядра серого вещества центральной нервной системы. Отдельно взятая нервная клетка выглядит, словно дерево, у которого имеются корни, ствол и крона, состоящая из больших, малых и малюсеньких веток, к которым крепятся листья либо иголки.

Все нервные клетки головного мозга вместе взятые выглядят, как старое дерево с очень густой кроной, у которого ветки не проглядываются, а виден лишь толстый слой листвы. Подобно тому, как дерево легче всего распознать по листве, так и человек легче всего распознается по его мыслям.

Нейрон – основная единица нервной системы, передающая электрохимические нервные импульсы по телу. Это клетки, которые способны принимать, кодировать, обрабатывать, передавать и хранить информацию, реагировать на различные раздражения, устанавливать контакты с клетками органов и другими нейронами.

Таким образом, листва необходима для узнавания дерева, тогда как в пересчете дерева на деньги она абсолютно несущественна. То же происходит и с рассудительностью, которую ни во что не ставят, когда дело доходит до оценивания. Чем больше человека оценивают, тем больше отростков отламывается от нервных клеток, подобно тому, как с дерева срывают листья, и человек гибнет как личность.

Более длинные отростки нервных клеток на вид похожи на древесный ствол с разветвляющимися большими и малыми корнями. Таким стволом является наш спинной мозг, расположенный в позвоночнике. Длина отростков может достигать более метра. Отростки, напоминающие бахромчатые корешки, служат рецепторами, реагирующими на раздражения, которые доводятся до каждой клетки тела.

Инстинктивная, она же животная, реакция на информацию, то есть раздражитель, происходит через глубинные ядра серого вещества. Усвоенная информация, приводящая в действие человеческое мышление, поступает в кору головного мозга.

Спинной мозг – это часть центральной нервной системы, который расположен в позвоночном канале и простирается от уровня нижнего края большого затылочного отверстия до межпозвоночного диска между I и II поясничными позвонками. Вверху спинной мозг переходит в ствол головного мозга, внизу заканчивается мозговым конусом.

У человека сильного нервная система подобна дубу – она мощная и одновременно хрупкая.

Деревья бывают разные. Такими же разными бывают у людей и нервные клетки. Чем меньше дерево гнется, тем сильнее оно должно быть, чтобы его не сломал ветер. Дуб – символ энергии силы – неподвластен житейским бурям, однако теряет при этом немало тонких веток с листвой.

У человека, пережившего житейскую бурю и в ней закалившегося, нервная клетка в силу разросшейся соединительной ткани лишается способности удерживать нормальным образом информацию. Происходит это в тот самый момент, когда у человека кончается терпение и он решает, что с него хватит. Он делается бесчувственным, даже если речь идет о ребенке. У него испорчены нервы из-за всего того, что ему довелось повидать в окружающем материальном мире, а повидать довелось то, чего он видеть не желал. Внешне сильный человек слаб внутренне, потому он стремится к спокойной жизни. Ни ветра, ни бури он не выносит – как в прямом, так и переносном смысле.

У человека самолюбивого нервная система похожа на березу. Она устойчива и целеустремленна, хотя цели частенько и бывают запутанными.

Береза – это символ личности. Кто желает стать личностью, тот самолюбив. Личность, как и самолюбие, легко переносит житейскую бурю, под стать березе. Ветки у березы так просто не сломаешь. Если растущие по соседству дубы весьма похожи друг на друга, то березы, независимо от их породы, могут сильно отличаться одна от другой. У одной ствол похож на белую свечу, у другой с трудом отыщешь на коре белое пятнышко. Береза – дерево своеобразное еще и потому, что на ней заводятся ведьмины метлы.

Ведьмина метла являет собой энергию прокручивания в голове мертвых, безжизненных мыслей. Это энергия бессмысленных, пустых мыслей. Если вы хотите узнать, каким образом в человеческом мозге возникает очаг болезни, выберите некую ведьмину метлу и понаблюдайте за ней с ранней весны до поздней осени.

На первый взгляд, она может показаться вам ворохом мертвых прутьев, беспорядочно нанесенных ветром, Но, если приглядеться внимательно, вы увидите, что это не так. Оказывается, что ведьмина метла сооружена вопреки логике благодаря побегам, вырастающим из середины вороха мертвых прутьев. Если вблизи вашего дома есть такая ведьмина метла, знайте, что она – ваш наставник, который учит: избавься от бессмысленных мыслей. Если человек, как заведенный, прокручивает в голове нелепые мысли, которые никуда не приводят и ничего не дают, у него в мозге образуется очаг болезни – от эпилепсии вплоть до злокачественной опухоли.

Эпилепсия – хроническое заболевание головного мозга с характерными неожиданными, кратковременными эпилептическими приступами. Причин возникновения приступов много. Их могут провоцировать заболевания головного мозга: менингиты, энцефалиты и арахноидиты; нарушения мозгового кровообращения, травмы, опухоли и т. д. Во многих случаях причины эпилепсии так и остаются невыясненными.

Причины эпилепсии в детском и подростковом возрасте имеют генетическую основу или не устанавливаются.

Если вы поизучаете живую природу вокруг вашего дома и проведете параллели с вашей нервной системой, то будет легче себе помочь. Напомню, что у каждого растения есть дух и тело. У всякого животного есть душа и тело. А у человека имеется и то, и другое, и третье. Если в совокупности они образуют неделимое целое, это и есть триединство. Дух – это уравновешенность, достигаемая в результате длительного развития, то есть поиска истины. Кто ищет истину вовне, тот мечется по горизонтали, подобно животному. А кто ищет ее в самом себе, тот растет по вертикали, подобно растению.

По своей функции нервная система делится на:

соматическую , то есть двигательную, животную по природе;

, то есть двигательную, животную по природе; вегетативную, то есть автономную, растительную по природе.

Наиболее длительный путь развития от растения до животного и наконец, человека проделан вегетативной нервной системой, которая выдержала все испытания и потому по сей день является наиболее выносливой частью нашей нервной системы. Она представляет собой в первую очередь пузырьки с химическими веществами, крепящиеся к нервным окончаниям, то есть к окончаниям тончайших нервных волокон. Эти пузырьки окружают сетью все клетки от темени до подошвы. При помощи данных химических веществ осуществляется обмен информацией от клетки к нерву и от нерва к клетке. Вегетативные нервные окончания образуют симпатические нервы, центры которых расположены в мозге.

Названия видов вегетативной нервной системы имеют прямое отношение к понятиям «симпатичный» и «антипатичный». Симпатией называют влечение, внутреннее расположение к кому-нибудь или чему-нибудь. В анатомии она проявляется в совместном функционировании двух органов. Таким образом, симпатия необходима для обеспечения триединства, а значит, для выживания. А как же антипатия? Если она есть, значит, нужна, но вот для чего? Видимо, для чего-то практического, ибо все суще имеет цель.

Для выживания в физической оболочке человеку необходимо в меру собираться с духом, в меру концентрироваться. Данная потребность обеспечивается симпатической нервной системой. В химическом отношении этому соответствует нормальная концентрация химических веществ. Если же мы начинаем собираться с духом, мобилизоваться и концентрироваться сверх всякой меры, повышается и концентрация соответствующих химических веществ. В результате сперва ухудшается самочувствие, затем возникает боль, а далее притупляется чувствительность, ибо при определенной концентрации химические вещества лишают нервы чувствительности, а в дальнейшем разрушают их.

Обратимся к примеру. В кровяной сыворотке норма содержания поваренной соли составляет 0,9 %. Свежую рану обрабатывают 0,9-процентным раствором соли, который не причиняет болезненных ощущений. Для очищения раны от воспаления ее обрабатывают так называемым гипертоническим раствором, содержащим 10 % соли. Это вызывает боль. Если на рану нанести йод, то есть концентрированный раствор йодной соли, возникает жгучая боль. А если рану посыпать сухой солью и так оставить, то вскоре после жгучей боли возникает нечувствительность. Вполне возможно, что нечувствительность останется навсегда – ведь соль сжигает нежные нервные клетки.

Несоблюдение меры ведет к тому, что положительное становится отрицательным, а симпатия оборачивается антипатией. Мы не испытываем симпатии к неуравновешенному человеку с его лабильной, то есть неустойчивой вегетативной нервной системой, признаками которой являются учащенное сердцебиение, повышенное содержание в крови глюкозы, неприятное ощущение от застоя крови в той или иной области тела – «вот-вот лопнет» – и прочие неприятные симптомы. Духовная концентрация способствует уплотнению духовной энергии вплоть до ее материализации в виде реально ощутимой болезни.

Парасимпатическая нервная система, если выражаться на языке стрессов, обеспечивает способность сосредоточиваться. Для человека, обладающего способностью сосредоточиваться, работа может казаться отдыхом. С точки зрения медицинской науки, парасимпатическая нервная система способствует отдыху и восстановлению работоспособности нервной системы. Кто избавляется от привычки собираться с духом, мобилизовать силы, концентрироваться, а привычка эта обусловлена страхами, тот проявляет заботу о своей симпатической, а вместе с тем и парасимпатической нервной системе и способности сосредоточиваться. Страх – это напряжение, которое исключает отдых подобно тому, как концентрирование исключает сосредоточение.

Жизнь во имя работы подрывает нервную систему. В итоге человека отправляют на принудительный отдых, именуемый болезнью.

Для сохранения здоровья необходимо осознанно нормализовать режим труда и отдыха. Это уравновешивает вегетативную нервную систему, что в свою очередь уравновешивает соматическую нервную систему, от которой зависит работоспособность органов движения и общение с внешним миром.

Нервная система заболевает от знаний, формирующих оценочное отношение человека к жизни

Знания подобны крючку, заглатываемого рыбой.

Наиболее важной системой человеческого организма является нервная система, которая формируется у плода ранее всех остальных. Даже раньше, чем сердце, ибо важнее быть человеком, чем просто быть живым.

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Нервные ткани и нервная система начинают формироваться у плода наутро пятнадцатого дня беременности, то есть с первого дня ожидаемых месячных. Первая мысль, посещающая будущую мать в это утро, служит базовой энергией для развития нервной системы плода. Даже если будущие родители до этого никак не могли между собой поладить, это все неважно. Важно, чтобы их отношения были нормальными с того момента, когда жена просыпается в этот самый знаменательный день.

Когда женщина утром просыпается и, обнаружив задержку месячных, думает: «Какое счастье! Кажется, я забеременела», то изначальной энергией нервной системы ребенка является энергия счастья. Это означает, что нервная система у ребенка будет в порядке, как и все другие ткани и органы, ибо нервную систему можно сравнить со сверхточным детальным планом, на основе которого в организме создается все остальное. Такой человек осилит в жизни любые трудности.

Кто вечером засыпает счастливым, тот и утром просыпается счастливым. У большинства же людей происходит иначе: ложатся спать с тревогой в душе и с нею же просыпаются, тем самым нарушая саморегуляцию своей жизни.

Почему нервная система плода формируется ранее всех иных органических систем? Потому что в нервной системе заключена духовная энергия смысла жизни.

Все стрессы, о которых я так много говорю, фактически относятся к проблемам нашей нервной системы. Сущность проблемы постигается в ходе ее постижения, а результатом постижения является духовный рост.опубликовано econet.ru.

Лууле Виилма. Исцеление Светом Любви и Прощения. Большая книга избавления от болезней

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