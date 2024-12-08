Человек, который чувствует, что всегда ДОЛЖЕН

Если ребенку постоянно вкладывают в голову, что он надежда и опора родителей, если его поощряют отказываться от своих интересов ради кого-то другого, из него вырастет неврастеник. Такой человек чувствует, что всем вокруг должен. А люди с удовольствием этим пользуются.

Этот человек – неврастеник. Он как бы идет по жизни с гигантским мешком, набитым барахлом, который давит ему на плечи с сгибает ноги. Но мало того, что он вообще его тащит, так время от времени еще туда и докидывает. Некоторые люди просят такого человека понести свое барахло, а он не отказывает, потому что это не просто люди, а «близкие». В какой-то момент он не может дальше идти. Но другие это не замечают и искреннее недоумевают: «Ты же всегда был таким сильным? Ты нас (грубо говоря) разочаровываешь!». И даже могут продолжать его подгружать.

Неврастеник всем вокруг обязан

Он и сам не понимает, что с ним происходит. Он не может отказать и снять мешок, потому что «а кто он после этого», как будто он и есть тот главный человек, который все в этой жизни тянет. Как только он признается, что не может нести мешок, это все равно, что расписаться в собственной никчемности и беспомощности.

Поэтому он продолжает хаотичные действия с этим мешком, падает, встает, снова падает. Что-то из мешка сыпется, но он методично складывает все обратно. Момент, что люди видят его бессилие, приносит стыд.

И тут приходит симптом (раздражительная слабость, повышенная утомляемость, вялость, трудность восстановления сил). Впрочем, иногда человек полу-осознанно создает себе жизненный провал: знает, что не нужно, а делает, или знает, что нужно, а НЕ делает. Потом уже по прошествии времени он горит от стыда и искренне не понимает, чем думал раньше. Но на самом деле он создает себе ситуацию, которая помогает не брать дополнительный груз больше. И тогда неврастеник не беспомощный, а героический человек, который столкнулся с чем-то ужасным. Разумеется, болезнь или жизненный катаклизм счастливым не делает, ведь для неврастеника счастье – тащить на себе мешок, испытывая свою мощь.

«Ты самый замечательный, только если ты со всем справляешься» - в таких условиях воспитывается неврастеник. Он должен достигать каких-то социальных идеалов, а под это нужно быть особенной личностью: много трудиться и много помогать другим. С самых ранних лет ребенок САМ делает домашние задания, сам помогает по хозяйству, с младшими детьми. И родители гордятся, что он все это делает САМ. Ему не говорят, что он что-то должен, ему лишь втемяшивают, что он надежда и опора родителей, а остальные все раздолбаи. Ребенка поощряют отказываться от своих интересов ради общих ценностей и идеалов.

В результате такие дети часто нуждаются в других людях, чтобы те определяли их зоны ответственности, но мало кого к себе подпускают именно потому, что добавляется еще один человек, которому они должны. Для них отношения желанны, но обременительны (на какой стороне будет перевес – зависит от атмосферы в семье).

Для них близкими становятся те, с кем возможен разумный диалог. Не эмоциональный, а логичный. Притом, что логика у неврастеников своя. У них в большей или меньшей степени развита алекситимия: они не хотят и не распознают чужие и свои эмоции. Своих эмоций не распознают даже НЕ в силу того, что не хотят, а в силу того, что, если попробуют, их нахлобучит так, что выплыть из ужаса будет тяжело.

Подавляют те мысли, которые им не выгодны, чтобы не казаться белой вороной, проецируют те части себя, которые им не позволительны, смещают вектор своих переживаний на более безопасные объекты и склонны придавать иногда неоправданный смысл тем трудностям, с которыми сталкиваются. Фактически, неврастеник сам себе создает трудность для того, чтобы потом ее героически преодолевать.

Самое ужасное для такого человека переживание: что на все у него сил не хватит. Причем У НЕГО и на ВСЕ то, что он себе задумал. В отличие от других невротиков, он нормально переносит ситуации выбора и даже ситуации критического снижения значимости своей персоны. Ведь его самооценка завязана на способность брать и нести ответственность. Однако не стоит думать, что для него вообще не значимо чужое мнение. Нет, он хочет, чтобы другие признавали, что он «может». Поэтому прокачивает в себе харизму и лидерские качества.

Им тяжело управлять «в лоб», поэтому неврастеник либо сам становится начальством, либо завязывает дружбу с ним. Либо идет на конфликт, потому что подчиняться «дебилам» он не может себе позволить. Чтобы отдавать неврастенику приказ, нужно быть человеком непререкаемого авторитета. Зато взять его «на слабо» может любой близкий, ведь границ своих возможностей неврастеник не видит.опубликовано econet

Автор Новак Виктория

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