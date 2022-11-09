Человек без достоинства: КАК взращивается толерантность к унижению

Унижение - потеря уважения в своих глазах и глазах окружающих. У взрослого человека чувство унижения и стыда возникает тогда, когда то, каким он сейчас является - не соответствует его идеальному образу Я или эго-идеалу.

Когда мы были детьми, к нам могли по-разному относиться важные и авторитетные взрослые, а также сиблинги - братья, сестры, друзья и одноклассники. Если мы попадали в ситуацию слабости и уязвимости, нам могли сочувствовать и поддерживать, а могли - критиковать, высмеивать, обвинять или укорять. Именно от этого зависит, какими мы стали во взрослой жизни - стыдливыми, застенчивыми, привыкшими терпеть унижения. Или уверенными, ценящими и уважающими себя людьми.

Человек без достоинства. Что такое толерантность к унижению

Что такое толерантность к унижению

Какой он - человек без достоинства?

В чем психотерапевт может помочь людям с уязвленным чувством собственного достоинства

Конечно, советское и постсоветское воспитание - это не пример уважающего и сочувствующего отношения к слабости другого человека. Сколько историй было рассказано (и рассказывается сейчас) про советские школы, учителей, родителей, которые сами боялись лишний раз что-то "вякнуть". А кто ты такой? Да никто.

Переживание, что я - никто, звать меня - никак, и я лишь мешаю другим людям жить, вызывало у них брезгливость, - одно из самых разрушающих личность переживаний.

Что такое толерантность к унижению

Это, по сути, нечувствительность к собственным границам и неспособность себя защитить в момент агрессии с внешней стороны. Агрессии - прямой, возможно, выраженной в сильном аффекте, или пассивной - уничтожающей, аннигиляционной. Кто-то из вне хочет символически уничтожить вас - таким, каким вы являетесь - возможно, слабым, зависимым, растерянным. Он не хочет на это смотреть, поскольку увиденное вызывает в нем самом проективно - стыд и отвращение. А не сочувствие и принятие.

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Люди, привыкшие унижаться, часто даже не замечают то, как их заставляют стать меньше, ниже, покорней. Как их вынуждают терпеть насмешки и оценки. Они не понимают, что вот сейчас - над ними посмеялись и их сделали неравными в диалоге. Что им в этом конкретном разговоре предложили сесть на пол или встать на четвереньки.

- А что это у Вас тут такое, а? - заявляет один собеседник.

- Ну... это у меня зеленый квадрат, у меня другого нет... - оправдывается привыкший терпеть высокомерный тон другой.

Или может взбунтоваться, бессильный в своей истерике и попытках достучаться:

- В чем дело? Это зеленый квадрат! Вы что, сами не видите?!!

Навык разговаривать таким образом - принимая предлагаемую роль - может быть абсолютно бессознателен и вышколен до автоматизма. А ведь чувства удовлетворения ни первый, ни второй вариант не приносят. Все тот же стыд, обида, унижение... Просто очень привычные. И кажется, что их вроде бы и нет.

Человек, приученный терпеть унижения, даже не понимает, что он их терпит.

Его родители и другие важные люди относились к нему без необходимого принятия. Так как и сами были зависимыми от внешней оценки. Им было важно, чтобы ребенок их не позорил перед другими, оценка окружающих была намного приоритетнее чувств и комфорта их сына или дочери. Ведь их чувство собственного достоинства также убивалось их родителями и учителями. Они не знают, что оно существует.

Сколько ситуаций в садиках и школах, когда уличенный в слабости ребенок (обкакался, получил двойку, не добежал 100-метровку на физкультуре и т.д.) - один в своем горе и стыде. На его стороне нет никого: и мама, и папа, и все родственники становятся против него: как ты мог? Фу!

Или, в лучшем случае, какой-нибудь дедушка ли бабушка, издалека поддерживающие, но все равно основательно ни на что не влияющие. Или даже принимающая мама, которая сама же - подстраивается под критичного и тираничного отца, дает послание ребенку: я тебя конечно понимаю и сочувствую, но нам с тобой вместе придется сносить унижения от нашего папы. Я не могу противостоять ему.

То, как к вам относились в ситуации слабости и уязвимости в детстве, будет определять, насколько у вас присутствует чувство собственного достоинства. Насколько вы можете защитить себя в момент внешней агрессии.

Это чувство - что я все равно ценен, даже если облажался. Я могу встать и пойти. И простить себе свою слабость, и принять свое бессилие. Что я человек - и не могу, и не хочу все контролировать. И в любом случае, я буду на своей стороне.

Какой он - человек без достоинства?

Это человек, не рассчитывающий, что он может получить что-то от мира, что если ему и что-то случайно перепало сейчас, то нужно держаться зубами, выгрызать, конкурировать. Что никто и никогда ему ничего просто так не даст. Что ему постоянно нужно лишь выживать, а доброты к себе ждать не приходится.

Такие люди дерутся за возможность сэкономить двадцать копеек, побыстрее занять освободившееся место в транспорте, не пропустить другого водителя на дороге. Они готовы "набить морду" кому-то за незначительный проступок, им очень сложно прощать и смиряться с какими-то неподконтрольными вещами.

Ведь для них этого никто не делал. К ним испытывали лишь глубокое презрение, никто не мог предоставить этому ребенку в детстве доброжелательное отношение, дать возможность быть несовершенным и делать ошибки. Говорить "ничего страшного, все хорошо, в следующий раз попробуешь по-другому".

Человек без достоинства будет все время оправдываться. За все. Внутри он не различает - тварь он дрожащая или все-таки право имеет. Он не знает. Ему прав никаких никто не давал. И если он слышит упрек - все равно от кого, все равно обоснованный или нет - он будет чувствовать вину и стыд. И будет пытаться получить индульгенцию.

Все окружающие люди для человека без достоинства - выше и правее его. И нужно либо подчиняться, либо "запрыгивать сверху".

Выученная беспомощность - также одна из психологических защит тех, кто не чувствует уважения к себе. Они априори жертвы и они априори нуждаются в помощи. Они не верят, что могут справиться.

Им об этом не сказали, в них не верили. И они не верят в себя. Они слабые и боятся даже в том, где могут быть самостоятельными. Они не уверены, что могут. И кажется, что нет. Они пытаются вызвать чувство жалости у тех, кто может поделиться ресурсом, злоупотребляют этим. И тогда постепенно теряют уважение этих людей к себе.

Люди без достоинства постоянно без запроса к ним что-то кому-то доказывают и кого-то учат. Они хотят, чтобы другие думали также, как они - делали то, что они считают нужным. Человек без достоинства не может просто отойти и не вмешиваться, если видит кого-то или что-то не очень ему близкое и приятное. Нет, ему нужно доказать и переделать. Они пытаются возомнить себя всемогущими и влияющими на разум и чувства других людей. Ведь так делали с ними. Снова и снова. А в результате - все те же обида, стыд, бессилие и унижение.

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В чем психотерапевт может помочь людям с уязвленным чувством собственного достоинства

В процессе психотерапии мы можем обнаружить и вскрыть тот прошлый опыт, который формировал толерантность к унижению, те ситуации, где человек так научился жить и справляться. Возможность заметить их - уже полдела. Возможность почувствовать новый опыт - в контакте с психотерапевтом, который чувствует и действует по-другому - остальных полдела.

Новый опыт вытесняет старые травмы, помогает их оплакать и пережить, обнаружить, что я все-таки могу быть человеком и меня могут уважать. Именно в переживании другого опыта - принятия, ценности, уважения - кроется излечение, а не только в понимании процессов разумом.

Иногда, чтобы поверить (и проверить), что меня принимают и уважают, необходимо достаточно длительное время. А потом еще время на то, чтобы начать принимать и уважать себя, перестроить свою линию поведения, не заниматься ненужными делами и не вести бессмысленных диалогов.

Не ползать по земле на четвереньках, а встать на обе ноги и пойти. Туда, где хорошо.опубликовано econet.ru.

Автор Елена Митина

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