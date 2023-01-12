Чек-лист: Что делать родителям, если у ребенка истерика?

Детские истерики обладают удивительной способностью в мгновение ока выводить из себя даже самых любящих родителей. Психолог о том, как справиться с детскими истериками, учитывая при этом чувства ребенка.

Сегодня долго находилась у магазина игрушек. Подумала «Ой! Все! Найду время написать о детских истериках». На сколько могу, сокращаю , тема очень объёмная. И, конечно, тут не учитываются разные типы истерик. Есть общее, но акцент на истерике в магазине.

Истерика у ребенка. Советы психолога

1. Мы самые лучшие родители для своих детей. Всегда! Даже, если у них случаются истерики, если они болеют, если нам совсем не нравится их поведение.

2. У всех детей хоть раз в жизни случалась истерика. Истерики могут провоцироваться огромным количеством факторов. Органических в том числе. Родители могут вспоминать истерики малыша, когда он пытается что-то объяснить, и не может. (Это связано с тем, что зоны Брока, отвечающие и за само «производство речи» включаются в работу позже, чем зоны Вернике, отвечающие за понимание речи). Истерику может провоцировать усталость, голод, болезнь. (И то, на что обращают внимание на осмотрах неврологи - к ним важно прислушиваться) Если мы имеем дело с физиологией - наша задача постараться обезвредить причину - вынести ребёнка на руках на воздух, накормить, измерить температуру, уложить спать. (Еще раз - прислушиваться к рекомендациям доктора).

3. Вводим семейный день подарков. Это день (раз в месяц, 2-3 недели, в каждой семье будет по-своему), в который мы можем купить то, что записано заранее в список желаний - в той ценовой категории, которую сейчас себе можем позволить. Если мы идём в магазин не в день подарков - напоминаем ребенку об этом, и говорим - сегодня мы сможем только сфотографировать, записать желание. Покупать не будем, готов к этому? И скрепляем соглашение рукопожатием.

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4. Когда ребёнок хочет что-то купить, не обязательно ему нужен этот объект, часто ему важна сама возможность обладания или воспоминание о радости обладания игрушкой. Ему часто важно ощутить - мое желание важно и может быть реализовано. Поэтому, мы можем предложить сфотографировать игрушку. (У меня в телефоне штук 50 фотографий игрушек, о которых дочка и не вспоминает)

5. Для маленьких деток естественно бегать, брать что-то в ручки, сносить полки и сметать все на своём пути. Малышу важно быть в тележке и его руки должны быть заняты - рулём тележки, своей домашней игрушкой. Возьмите в магазин воду. Одежда особенно около горлышка должна быть расстегнута, в места, где может быть напряжение, лучше идти в одежде не обтягивающей.

6. Когда мы приходим в магазин игрушек, мы часто не замечаем, как активизируется наш собственный «внутренний ребёнок», который хочет чего-то для себя. Важно себе напоминать, что мы взрослые. Иначе мы не будем в контакте и не сможем отследить сигналы нашего ребёнка. Магазин игрушек - это место, наполненное огромным количеством раздражителей. Само по себе место - провокатор.

7. Ребенку до 7 лет бесполезно говорить «Посмотри, здесь это стоит 700, а в интернет-магазине 400». Тут нам важно свою взрослую рациональность сместить в пользу контакта с эмоциями и потребностями ребёнка. Возможный вариант. Но важно, чтобы это было искренне. «Мне тоже очень понравилась эта машинка, и я очень-очень хочу тебе ее купить, и мне грустно, что прямо сейчас я не могу этого сделать. У тебя в глазках слезки, я тоже расстроен, но мы купим игрушку тут (можно буквально открыть сайт интернет-магазина). А пока эту машинку мы сфотографируем. Нам важно, очень важно, проявить уважение к чувствам ребёнка. И не важно, сколько лет ребенку.

8. Ребенок не может выбрать больше, чем из 2 объектов. Если мы ему говорим "Выбирай все, что хочешь!". мы провоцируем истерику.

9. То, чего мы хотим, сильная эмоция, сильная боль, любая захваченность - доминантна. «Доминанта» может быть одной. Мы выдерживаем только один сильный «раздражитель». Например, ребёнок требует «купи вот это». «Это» - его «доминанта». Все рациональные (а тем более, эмоциональные) слова: «ну подумай, зачем тебе «это», ну у тебя же так много «этих» (машинок, кукол...), ну что ты с ней будешь делать, ты - эгоист, думаешь только о себе - только подают топлива в эту же «доминанту». Мы можем сделать что-то непредсказуемое, например, сесть на пол рядом с ребёнком, превратить его в кого-то.

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10. Истерика требует зрителей и подпитывается зрителями - важно ребёнка вывести (вынести) со сцены. Но, пожалуйста, бережно. Истерики ребёнка и любое «непродуктивное» поведение - невероятно сложно выдержать. Мы попадаем под власть кортизола - и часто теряем контроль. Я сегодня видела, как мама - тянула за руку кричащего малыша, я боялась, что из сустава ее выдернет. шлепая его по дороге. Я сочувствую маме - у неё не было знаний о том, как можно по-другому. И ей явно было стыдно. Но это точно не помогает ребенку успокоиться.

11. Истерика требует от нас стать берегами для бушующих вод эмоций ребёнка. И тут важна наша стабильность, наше напоминание себе - я огромный, я смогу вместить в себя и справиться со всем, что есть в ребёнке. Если ребенок позволяет - его важно обнять, прикоснуться, понизить громкость и темп речи - для многих детей - это становится сразу «берегами»

12. Всем советчикам, всем, кто на нас строго смотрит, кто говорит "Какой нехороший, мы тебя заберём к себе", мы можем вежливо (ребенок в каждый момент у нас учится) сказать "Спасибо" (это позволяет нам самим успокоиться) я справлюсь (это показывает ребенку, что мы владеем ситуацией). Нашего ребёнка мы никому никогда не отдадим. (Так мы нейтрализуем один из самых больших страхов ребёнка).

13. После того, как все успокоятся, важен какой-то семейный ритуал примирения.

Возможный алгоритм:

1. Самим стабилизироваться. Самому быть устойчивым.

2. Быть в контакте с ребёнком. Не прерывать контакт.

3. Помнить, что если у ребёнка истерика, он не слышит наших увещеваний, угроз и нотаций. Дать поддержку чувствам ребёнка. (Назвать чувство ребёнка). Сказать искренне о своих чувствах (я бы с радостью купил тебе все, что есть на свете, и мне самой сейчас грустно)

4. Если это манипуляция - быть в контакте, услышать потребность, но дать понять, что манипуляция не пройдёт.

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5. Если ребёнок мал, перефокусировать внимание - это такая себе родительская манипуляция.

6. Только после того, как контакт восстановлен, после того, как потребность ребёнка услышана, осознанна - можно начинать рациональный диалог.

7. У истерики есть инерция - она не может прекратиться сразу же.

8. Продумать, наработать практики, что делать после истерики, когда сама истерика прошла, а осадок у всех остался.опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

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