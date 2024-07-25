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Чего нельзя делать в начале отношений?

Источник: b17.ru 25 июля 2024 6762
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Неправильное поведение в самом начале отношений служит плохим фундаментом для их развития. Какие типичные ошибки совершают люди, когда роман только начинается? Знать это необходимо, чтобы обеспечить себе благополучие в отношениях с партнером.

Чего нельзя делать в начале отношений?

Ошибки в начале отношений могут повлиять на дальнейшее развитие пары. Чего делать категорически нельзя?Начало романтических отношений – один из самых ярких периодов. И, по совместительству, он же является одним из самых критических, ведь именно в это время происходит много расставаний.

Ошибки в начале отношений

Итак, вы встретили партнера, с которым отчетливо видите свое светлое будущее.

Не омрачите эту перспективу следующими ошибками:

  • Подстройка. Есть женщины, которые прямо заявляют о своем способе завоевания партера, заключающемся в детальном изучении его интересов и полной адаптации к ним. Они попросту подстраиваются к тому, что любит мужчина. Это чревато серьезными проблемами, ведь в таком случае человек забывает, какой он есть на самом деле;
  • Незавершенные отношения. Это то, что запросто может испортить любые отношения на начальном этапе, какими бы перспективными они ни были. Незавершенные отношения заставляют вас сравнивать предыдущего партнера с настоящим. К тому же, вы можете таить обиду и жажду мести на предыдущего, а на настоящем – отыгрываться;
  • Попытки «подогнать» отношения под определенный формат. Это может выражаться агрессивно, через давление и навязывание, а может – через гиперопеку. Ни того, ни другого в здоровых отношениях быть не должно;
  • Игнорирование потребностей. Здесь я говорю о потребностях обоих партнеров. О них необходимо заявлять открыто и прямо. Намеки и ожидания в стиле «Пусть он/она догадается, что мне нужно» могут погубить союз.

«Мои предыдущие отношения закончились неудачей как раз на начальном этапе. Я пыталась сделать из нас с партнером одно целое, и, судя по всему, этого было слишком много. Расстались болезненно и до сих пор эта тема сложная для меня», - делится историей Ангелина

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Чего нельзя делать в начале отношений?

Самыми важными элементами любых отношений я считаю искренность и открытость. Они же являются гарантами того, что вы не окажетесь в шоке на пятом году совместной жизни от того, что ваш партнер на самом деле не тот, за кого себя выдавал.

«Десять лет вместе с женой и очень любим друг друга. Наши отношения построены на честности и уважении», - говорит Никита.опубликовано econet

Автор Ахмедов Илья

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Источник: https://econet.kz/

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психология Ахмедов Илья отношения партнер игнорирование искренность расставание

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