ЧЕГО на САМОМ ДЕЛЕ хочет мужчина от ЛЮБИМОЙ женщины

В этой статье психолог Виктория Кирста рассказывает чего же на самом деле хотят и ожидают мужчины от своих любимых женщин

Чего мужчины хотят от нас, женщин. Существует множество стереотипов, однако на самом деле мужчины хотят совершенно прозаичные и простые вещи от своей любимой женщины.

Что хотят мужчины от женщин?

Чтобы она его действительно ценила и уважала

Чтобы она ему доверяла и не пыталась контролировать

Чтобы она всегда верила в него, поддерживала и помогала становиться лучше

1. Чтобы она его действительно ценила и уважала

Все мужчины очень хотят, чтобы их действительно ценили и уважали. Особенно они нуждаются в этом от своей любимой женщины. Мужчина хочет знать, что вы цените его именно таким, какой он есть и не будете пытаться его "переделать" и как-то изменить.

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Он хочет чувствовать, что все, что он для вас делает не воспринимается, как должное, а действительно замечается и в ценится. И не важно, что именно это будет - или мужчина просто приготовил вам кофе или наконец-то вынес мусор - он нуждается в вашем признании, в вашем искреннем восторженном взгляде на него в этот момент.

То же самое касается и уважения. Мужчина хочет чувствовать, что его мнение действительно важно для вас. Что первым к кому вы пойдете за советом в какой-то сложной ситуации - это будет именно он. Это все убедит его в своей важности и нужности для вас и в том, что вы действительно цените и уважаете его, как своего любимого мужчину.

2. Чтобы она ему доверяла и не пыталась контролировать

Для мужчины очень важным есть его возможность чувствовать себя свободным и независимым. Все мужчины стремятся время от времени уединиться и просто заняться какими-то своими мужскими делами. Он хочет чувствовать, что это время только для него и что он имеет какое-то собственное пространство. И в этот момент для него очень важно, чтобы его никто не беспокоил, даже его любимая женщина.

Но, к сожалению, именно это и дается многим женщинам с большим трудом, ведь они просто не понимают для чего мужчины проводить время без неё, когда им так хорошо вместе. Она начинает накручивать себя, у нее появляются различные подозрения, которые в конце- концов порождают недоверие и желание постоянно контролировать своего мужчину. Конечно, это будет его только отталкивать и отдалять от неё, что в свою очередь еще больше усилит ее недоверие и желание тотального контроля - круг замыкается.

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Чтобы разорвать этот порочный круг или вообще не допустить его возникновения, женщинам следует понять, что желание любимого мужчины иногда проводить свое время отдельно от неё есть абсолютно нормальным желанием, ну конечно, если он не проводит его чаще наедине или с друзьями, чем с вами. Учитесь тоже занимать себя чем-то интересным в это время: посиделки с подругами, различные хобби, саморазвитие или даже просто сядьте и почитайте книгу с чашечкой кофе, ведь иногда это становится таким редким удовольствием.

Помните, что чем более интересными, прежде всего для себя самой, и расслабленными вы будете, тем быстрее ваш мужчина захочет вернуться к вам со своей «пещеры». Ведь он будет чувствовать вашу уверенность в себе и абсолютное доверие к нему, а это всегда очень привлекает и притягивает мужчин.

3. Чтобы она всегда верила в него, поддерживала и помогала становиться лучше

Несмотря на то, что мужчины - это сильный пол, но они также очень нуждаются в поддержке и искренней вере в них и их силы, особенно от любимой женщины. Они хотят знать, что независимо от ситуации, кто-то всегда будет на их стороне и протянет им руку поддержки. И они хотят, чтобы именно любимая женщины стала для них этим человеком.

Станьте его опорой, утешением в трудные минуты и часы. Пусть он знает, что всегда сможет найти поддержку и искреннее понимание в вашем лице. Верьте в него несмотря ни на что, убедите его, что он у вас самый лучший во всем мире и он таким станет, по крайней мере, будет очень стараться стать таким именно для вас, ведь вы в него действительно поверили! Станьте той, которая будет мотивировать его развиваться и самосовершенствоваться и скоро вы увидите на что действительно способен ваш любимый мужчина.

Любите и поддерживайте друг друга, удачи вам!опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Кирста

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