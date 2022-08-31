ЧЕГО хочет женщина: 11 вещей, которые должен знать каждый мужчина

Да, это лишь один из вариантов. Да, обобщать глупо. Да, это адресовано мужчинам. Нет, вы не обязаны соглашаться.

Про воспитание. Нам не очень нравится писать или звонить вам первыми. Не потому, что «хорошие девочки» так не делают, а потому, что мы хотим быть уверены в том, что нужны вам.

Про правила. Иногда мы готовы играть по вашим правилам. Если вы хотите жить в своем ритме – вы имеете на это право. Мы позволяем вам задавать темп. Выбирает партнера всегда женщина, но ведущим в этом танце должен быть мужчина. Вот только задвинуть нас в дальний угол на недельку-другую, а потом достать как ни в чем не бывало, не получится. Так что, если мы нужны вам - позовите. Мы любим соблазнять, но ни догонять, ни угадывать нам не нравится.

Что желает женщина

Про слова. Иногда случайно, после страстного секса, с наших губ срывается слово «люблю». И вам не надо этого пугаться. Это не та любовь, которая угрожает вашей независимости. Это не желание поглотить вашу свободу или завладеть вашим сердцем (мыслями, душей, рукой - нужное подчеркнуть). Это всего лишь наш способ выражения эмоций. Мы так чувствуем в этот момент, и это не имеет ничего общего с какими-то далеко идущими планами. Мы любим огонь, океан, ветер и запах дождя. То, что происходит между любовниками - это такая же стихия. И никакой ответной реакции от вас не требуется. Так что выдохните и наслаждайтесь нами, пока мы у вас есть.

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Про планы. У большинства из нас в начале отношений их нет. У нас есть желания. И у вас они тоже есть. Если они совпадают – это гармония. Но они не обязаны совпадать. Это тоже нормально. Вы абсолютно свободны в своем выборе. Как и мы.

Про счастье. Для нас счастье – это когда хорошо “здесь и сейчас”. Когда, обнимая человека, думаешь только о нем. Когда от одного прикосновения можно раствориться. Когда не хочется ничего изменить, добавить или убавить. Когда нам хорошо рядом с вами, вы это чувствуете – и это счастье. Об остальном мы подумаем завтра.

Про отношения. Люди должны приносить друг другу счастье и наполнять жизнь радостью. Отношения должны быть легкими. Это не значит, что в них не может быть заботы, нежности или серьезности. Просто в них не должно быть страдания, отчаяния и навязчивости. Фраза «я соскучилась по тебе» не означает, что нам плохо. Наоборот, она означает, что нам настолько хорошо с вами, что это ощущение хочется повторить.

Про эксклюзив. Любая женщина - за эксклюзив и физическую чистоту отношений. И любая мудрая женщина понимает, что никак не может на это повлиять. И никакие «договоренности» тут не помогут. Однако, помня, что «этими губами мы целуем своих детей», мы рассчитываем, что вы оправдаете наше доверие, и что наша безопасность значит для вас не меньше, (а то и больше), чем ваша собственная.

Про знание. Нам важно понимать, что мы для вас что-то значим. Нам важно слышать вас и говорить с вами. Нам нужно понимать, являемся ли мы частью вашей картины мира – пусть только на этот конкретный миг. Мы не хотим гадать. Обычно мы понимаем, что нравимся вам и как женщина и как человек. Чаще всего, у нас достаточно высокая самооценка, чтобы не зависеть от ваших высказываний. Но, черт возьми, слышать это все равно приятно. И нам важно чувствовать ваше нетерпение, ощущать ваше желание, получать ничего не значащее смс в середине рабочего дня или переписываться в скайпе по вечерам просто, чтобы поделиться эмоциями от прошедшего дня. Для этого не нужно время – нужно лишь желание.

Про страхи. Они есть у всех. И мы хотим знать ваши. И нет, мы не станем думать о вас хуже. Наоборот, поняв, что вас смущает, мы сможем стать ближе. А поделившись своими, мы оба обретем способность лучше понимать друг друга.

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Про секс. Если мы с вами, значит нас все устраивает. Когда мы ласкаем вас – это не всегда «призыв к действию». Нам просто нравится вас ласкать, и вам не обязательно спешить сделать ответный жест.

Если мы продолжаем оказываться с вами в одной постели, значит секс с вами прекрасен. Но мы хотим больше. Не в смысле больше секса, а в смысле больше, чем просто секс. Мы хотим смотреть с вами фильмы, читать книги, сидеть на скамейке, гулять по парку в выходные, слушать музыку и, конечно, разговаривать.

Всепоглощающая страсть захватывает, но быстро сгорает. Близость на более тонком, не физиологическом уровне, для нас важнее. Если хотите нас сохранить, делитесь не только своим телом, но и своими эмоциями.

Про главное. Большинство из нас – нормальные взрослые женщины, которые готовы к любому развитию событий. У большинства из нас хватит и достоинства, и такта, чтобы сохранить лицо даже после разрыва. Мы хотим, чтобы эти отношения были нам обоим в радость - иначе они нам не нужны. Превыше всего мы ценим в мужчинах искренность - поэтому нам важно, чтобы вы были честны и порядочны по отношению к нам до конца.опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Кейлин

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