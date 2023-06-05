Частная психосоматика: что от чего болит?

Природа мудро создала тело человека. В нём имеются зоны, которые считаются энергетическими центрами. Эти области отвечают за состояние здоровья и за нашу духовную суть. Всего можно насчитать 7 таких центров, и каждый из них проецируется на внутренний орган или систему.

С точки зрения различных эзотерических школ, человек имеет 7 (или 9) энергетических центров (чакр).

Энергетические центры организма

Первый энергетический центр располагается в районе копчика и промежности, отвечая за выживание. Можно сказать, что все болезни ног (плоскостопие, варикоз и тд) связаны с угрозой тому, что я существую, базовой безопасности.

«Я ЕСТЬ»- лечебная фраза первого энергетического центра.

Второй энергетический центр (сексуальный центр) находится двумя пальцами ниже пупка и отвечает за возможность получать удовольствие в более узком смысле и за возможность проживать печаль и радость в смысле более широком. Соответственно причиной женских болезней можно считать вину и обиду и, как следствие, невозможность проживать удовольствие и радость.

Туда же входит и мочеполовая система, отвечающая за возможность быть гибким, иметь не только свое «правильное» мнение, но и учитывать мнение окружающих («мое мнение правильное, все остальное - ерунда»), имея возможность ощущать радость и печаль.

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«Я ИМЕЮ ПРАВО БЫТЬ ЛЮБЫМ/ЛЮБОЙ» - фраза второго энергетического центра.

Третий энергетический центр - солнечное сплетение и вся пищеварительная система. Это центр личной силы, центр воли и своего волеизъявления. Соответственно гастриты, панкреатиты, болезни печени и язвенные колиты связаны с переживанием злости и страха, которые не имеют места быть в обычной жизни и потребностью отстаивать себя и свои границы.

«Я ЖИВУ» - фраза третьего энергетического центра.

Четвертый энергетический центр, сердце, сердечно-сосудистая и дыхательная системы отвечают за возможность дарить и принимать любовь, а также свободно принимать и отпускать. Инфаркты и другие болезни сердца, бронхиты, воспалительные процессы бронхо-легочной системы как невозможность дарить и принимать любовь, ощущая ее избыток или ее нехватку.

«Я ДЫШУ. Я ИМЕЮ ПРАВО ДАРИТЬ И ПРИНИМАТЬ ЛЮБОВЬ» - фраза четвертого энергетического центра.

Пятый энергетический центр находится в области щитовидной железы и захватывает горло, гланды и миндалины, отвечая за возможность проявлять себя, а «не наступать на горло собственной песне».

Помните, детки в младшей школе много болеют именно простудными заболеваниями, связанными с воспалением горла, ангиной ( в том числе и гнойной)? А как требуется вести себя в школе? Следовать правилам, быть послушным, не проявлять злость и физическую активность, «не болтать на уроках». Другими словами, не проявлять себя.

Щитовидная железа также отвечает за возможность проявления себя и своего творчества, своей креативности и спонтанности.

«Я - МУЗА ПО ФАКТУ РОЖДЕНИЯ (ДЛЯ ЖЕНЩИН)/Я ТВОРЕЦ ПО ФАКТУ РОЖДЕНИЯ (ДЛЯ МУЖЧИН)» - фразы этого центра.

Шестой энергетический центр находится на уровне межбровья и отвечает за возможность быть интуитивным, а также видеть свой путь, поэтому обладателей мигрени можно считать людьми очень интуитивными и чувствующими, которые пока не умеют пользоваться этой способностью.

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«Я ИМЕЮ ПРАВО НА СВОЙ ПУТЬ И ИНТУЦИЮ» - фраза этого центра.

Седьмой энергетический центр отвечает за связь с чемт-то, что выше личности (с Душой, Духом, Богом, Абсолютом, Космосом и т. д.) Момент спорный, но в определенных источниках можно найти, что «большая психиатрия» (шизофрения, биполярное расстройство) как раз нарушение работы седьмого центра. Также вы наверняка чувствовали тяжесть в макушке или ощущение «шапочки» на голове, переживали неприятные физические симптомы в этой области?

«Я ИМЕЮ ПРАВО НА СВЯЗЬ С ДУШОЙ (БОГОМ, ДУХОМ и т.д.)»

В современной клинической психологии есть понятие «виктимного» поведения (поведения жертвы), когда человек «случайно» и систематически ломает руки или ноги, ушибается или режется ножом. С одной стороны, это может говорить о подсознательном наказании себя за что-либо, а с другой стороны- за не выраженную злость в адрес кого либо.

«Я ПРОЩАЮ И СЕБЯ И ….. ЗА ТО, ЧТО БЫЛО И ЧТО ЕСТЬ».

Берегите себя.опубликовано econet

Автор Ольга Вербицкая

Иллюстрации Адам Мартинакис

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