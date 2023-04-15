Бывший, который всегда возвращается

Если ваш нарциссический бывший любовник продолжает возвращаться к вам лишь для того, чтобы снова исчезнуть, возможно, настало время спросить себя: «Я хочу, чтобы этот человек вернулся в мою жизнь на тех же условиях?».

Есть тип нарциссов, которые всегда возвращаются. Для них даже придуман термин — «переработчик». «Переработчики» бывают как мужчины, так и женщины. Объединяет их тенденция повторять цикл отношений с одними и теми же партнерами снова и снова. В отличие от многих нарциссов, «переработчики» склонны избегать конфронтации и предпочитают возвращаться к тем, кто им знаком и предсказуем, чем стремиться к новым завоеваниям.

Кто такие "переработчики" в отношениях

Они склонны к своего рода «последовательной моногамии». Пока они состоят в отношениях с партнером, они ему преданны. Но стоит им заскучать или испытать чувство нарциссической обиды, они немедленно переходят к следующему партнеру из их круга.

Со временем, «переработчикам» удается собрать коллекцию нетребовательных любовников, которые всегда готовы принять их обратно. И пока никто не соскакивает с крючка, эта модель поведения возобновляется бесконечно.

Как правило, большинство партнеров «переработчика» осознают, что у него всегда найдется им замена, но они либо смиряются с ситуацией, либо имеют собственные причины для того, чтобы продолжать эти отношения.

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Знакомьтесь: Робби

Робби имел интересную коллекцию женщин: три никогда не были замужем, одна была разведена, и еще одна скучала со старым мужем. В отличие от большинства нарциссов, Робби нравились женщины его возраста и он наслаждался их компанией.

Женщины любили Робби, потому что он любил их, и будучи авантюрным и энергичным, приносил страсть и возбуждение в их жизнь. Ему нравились женщины покладистые и предсказуемые, а сам Робби предпочитал вести жизнь спонтанную, увлекательную жизнь.

У него могла появиться неожиданная идея лететь в Лас-Вегас на выходные, он немедленно покупал билеты, отправлялясь в путешествие с очередной женщиной. Если Робби становилось скучно в Лас-Вегасе, он тут же организовывал перелет куда-нибудь еще. Робби менял места так же, как он менял женщин — Лас-Вегас на Новый Орлеан, затем на карте его маршрутов появлялась Калифорния, а потом вдруг Гавайи. Ему было все равно, какая из женщин составит ему компанию, пока он получал от них то, что хотел.

Почему «переработчики» так склонны к переменам?

Если «переработчики» так ценят предсказуемость и моногамию, то почему они вообще склонны к переменам? Дело в том, что они испытывают те же проблемы, что и другие люди с нарциссическим расстройством личности.

1. Нарциссам не хватает «объектного постоянства»

«Постоянство объекта» — это психологический термин для обозначения способности сохранять позитивные чувства к человеку, включая себя самого, в то время, как вы испытываете по отношению ему раздражение, обиду, гнев или разочарование. «Постоянство объекта» также включает способность поддерживать эмоциональную связь с человеком, который не присутствует рядом с вами физически.

Недостаток объектного постоянства рассматривается как один из важнейших признаков расстройства личности.

«Переработчики» лишены постоянства объекта. Когда они переживают нарциссическую обиду на текущего партнера, они теряют все позитивные чувства, связанные с этим человеком. Вместо того, чтобы остаться и попробовать разрешить проблему, они просто разрывают отношения и переходят к следующему партнеру. А по мере того, как каждый следующий любовник разочаровывает и злит их, они меняют их снова и снова.

2. Люди взаимозаменяемы

Нарциссы часто рассматривают людей, включая тех, кому они клянутся в любви, как взаимозаменяемые объекты. Как сказала одна красивая нарциссическая женщина: «Если он не даст мне то, что я хочу, я всегда найду другого, кто сделает это».

Еще один мужчина-нарцисс был не менее откровенен: «Люди похожи на носовые платки. Я испытываю потребность в них, когда они могут быть полезны для меня. Большинство из того, что люди называют «любовью», я считаю удобством».

3. Они не испытывают эмпатии

Причина, по которой «переработчики» легко меняют своих партнеров, заключается в том, что их не заботят чувства других людей. Они не могут ощутить боль и обиду другого человека так же, как свою собственную.

Если попросить их задуматься над этим, они просто скажут себе что-нибудь вроде: «Если бы его волновало, чтобы я осталась, он не сделал бы___________» или «Она заслужила это».

А если партнер скрывает эмоции после того, как ему объявляют об уходе, они могут сказать себе: «И к чему была вся эта суета?».

4. Если их статус повышается, они решают «обновить» партнеров

Так как люди для нарциссов взаимозаменяемы и им не хватает эмпатии, многие из них предпочитают создать новый «пул» любовников, когда их статус повышается. Им нужны те, кто подчеркнет их новое, более высокое положение.

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Знакомьтесь: Диана

Диана была красивой, умной и считалась восходящей звездой в юридической фирме, где она работала. Когда она стала более успешной, начав приобретать костюмы от Шанель и туфли от Феррагамо, Диана решила, что ей нужно обновить и своих мужчин.

Ранее ей удавалось поддерживать хорошие отношения с большинством своих бывших, которые почти всегда возвращались к ней по первому зову. Это приносило ей удовлетворение, хотя и краткое.

Теперь она вращалась в кругу новых, более статусных мужчин, которые могли позволить себе костюмы от Бриони, чтобы соответствовать ее Шанель. Диане нравилось, что они обращают на нее внимание, и постепенно она начала включать этих мужчин в свой круг. В течение года Диана создала совершенно новый набор партнеров и просто перестала отвечать на звонки мужчин из ее «прежней», менее обеспеченной группы.

Если ваш нарциссический бывший любовник продолжает возвращаться к вам лишь для того, чтобы снова исчезнуть, возможно, настало время спросить себя: «Я хочу, чтобы этот человек вернулся в мою жизнь на тех же условиях?».опубликовано econet

Elinor Greenberg

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