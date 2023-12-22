Быть собой: роскошь, доступная каждому

Психологи нашли формулу, существенно облегчающую процесс сближения между людьми. Оказывается, все настолько просто, что для налаживания отношений с окружающими достаточно быть самим собой.
Люди могут менять свое поведение, в зависимости от ситуации, в которой находятся. К примеру, при встрече с друзьями можно позволить себе расслабиться и повеселиться, а на работе нужно сосредоточиться на важных делах и не думать о веселье. Это вполне естественное поведение. Но если с друзьями вести себя скромно, а на работе развязно, то люди, находящиеся рядом с вами, вряд ли будут чувствовать себя комфортно. Не стоит надевать никаких «масок», старайтесь быть открытым, чтобы окружающие понимали, какие чувства вы испытываете.
Особенно не стоит скрывать своих чувств женщинам, которые находятся в поиске партнера. Ведь если изначально не будет искренности, то со временем истинное «я» все же возьмет вверх, а партнер может сильно удивиться или вовсе разочароваться в вас.
Подумайте, к чему вам играть чужую роль и привязываться к человеку, если в дальнейшем придется контролировать каждое свое слово и каждый шаг. Такая жизнь может стать невыносимой. Не создавайте такой ситуации.
Быть собой означает быть в гармонии с собственной душой и телом, любить и принимать себя со всеми недостатками. В этом случае не нужно будет скрывать свои качества от окружающих, появится чувство уверенности в себе и своих силах. Если вы будете в первую очередь ценить себя, то сможете по достоинству оценить всех тех, кто находится рядом и такое отношение не останется не замеченным. Будьте искренними и настоящими, тогда у вас не возникнет никаких проблем в отношениях с родными, друзьями или просто знакомыми.
Предлагаем вам ознакомиться с одним простым упражнением, которое позволит вам прочувствовать, чем состояние «быть собой» отличается от состояния «какой я сейчас». Итак, упражнение включает несколько этапов:
1. Разделите свою комнату на две зоны (для этого можно воспользоваться лентой, бумажными листами или любыми другими подручными средствами).
2. Представьте, что одна зона означает «быть собой», а вторая – «я сейчас».
3. Глубоко вдохните и выдохните, расслабьтесь и войдите в зону «я сейчас», походите по комнате, обратите внимание на свои ощущения – нравится ли вам находиться в этой части комнаты или нет.
4. При возникновении дискомфорта подумайте, с чем это связано и что нужно сделать для улучшения состояния, чего вам не хватает в этот момент.
5. Подойдите к линии разграничения, но не пересекайте ее. Что вы ощущаете? Как воспринимаете противоположную часть комнаты?
6. Переступите линию. Когда вы оказались в зоне «быть собой», запомните свои эмоции и ощущения в теле, исследуя это пространство. Подойдите к линии, что вы чувствуете, находясь рядом с зоной «я сейчас»?
7. Если хотите, можете перенести несколько значимых для вас предметов из одной зоны в другую. Например, вы можете перенести любой предмет из участка «быть собой» на участок «я сегодня», тем самым вы позволите себя проявлять истинные эмоции в реальном сегодняшнем дне.
8. Станьте на линию так, чтобы одна нога находилась в одной зоне, а другая в другой. Запомните свои ощущения и ответьте на вопрос – где вам больше комфортно?
Такое упражнение лучше выполнять на протяжении нескольких дней, потом следует сделать небольшой перерыв и повторить практику. При отсутствии возможности выполнять упражнение в комнате, можете воспользоваться мини-версией: взять в руки два предмета (бумажные листы, ручки, мячики и прочие), символизирующие текущее состояние «я сейчас» и желаемое «быть собой». Положите ладонь сначала на один предмет и запомните свои ощущения, затем на другой. Приблизьте предметы друг к другу, запомните ощущения в теле в этот момент и возникшие эмоции.
Подумайте, чего вам не хватает, чтобы быть таким, каким хочется на самом деле. Это упражнение позволит лучше узнать себя, благодаря чему удастся наладить взаимоотношения с окружающими людьми. Если у вас есть много внутренних барьеров, практикуйте как можно чаще и вскоре вы заметите положительные изменения в своей жизни.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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