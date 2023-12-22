Быть собой: роскошь, доступная каждому

Психологи нашли формулу, существенно облегчающую процесс сближения между людьми. Оказывается, все настолько просто, что для налаживания отношений с окружающими достаточно быть самим собой.

Люди могут менять свое поведение, в зависимости от ситуации, в которой находятся. К примеру, при встрече с друзьями можно позволить себе расслабиться и повеселиться, а на работе нужно сосредоточиться на важных делах и не думать о веселье. Это вполне естественное поведение. Но если с друзьями вести себя скромно, а на работе развязно, то люди, находящиеся рядом с вами, вряд ли будут чувствовать себя комфортно. Не стоит надевать никаких «масок», старайтесь быть открытым, чтобы окружающие понимали, какие чувства вы испытываете.

Как быть самим собой?

Не играйте чужих ролей

Особенно не стоит скрывать своих чувств женщинам, которые находятся в поиске партнера. Ведь если изначально не будет искренности, то со временем истинное «я» все же возьмет вверх, а партнер может сильно удивиться или вовсе разочароваться в вас.

Подумайте, к чему вам играть чужую роль и привязываться к человеку, если в дальнейшем придется контролировать каждое свое слово и каждый шаг. Такая жизнь может стать невыносимой. Не создавайте такой ситуации.

Быть собой означает быть в гармонии с собственной душой и телом, любить и принимать себя со всеми недостатками. В этом случае не нужно будет скрывать свои качества от окружающих, появится чувство уверенности в себе и своих силах. Если вы будете в первую очередь ценить себя, то сможете по достоинству оценить всех тех, кто находится рядом и такое отношение не останется не замеченным. Будьте искренними и настоящими, тогда у вас не возникнет никаких проблем в отношениях с родными, друзьями или просто знакомыми.

Как научиться быть собой: практическое упражнение

Предлагаем вам ознакомиться с одним простым упражнением, которое позволит вам прочувствовать, чем состояние «быть собой» отличается от состояния «какой я сейчас». Итак, упражнение включает несколько этапов:

1. Разделите свою комнату на две зоны (для этого можно воспользоваться лентой, бумажными листами или любыми другими подручными средствами).

2. Представьте, что одна зона означает «быть собой», а вторая – «я сейчас».

3. Глубоко вдохните и выдохните, расслабьтесь и войдите в зону «я сейчас», походите по комнате, обратите внимание на свои ощущения – нравится ли вам находиться в этой части комнаты или нет.

4. При возникновении дискомфорта подумайте, с чем это связано и что нужно сделать для улучшения состояния, чего вам не хватает в этот момент.

5. Подойдите к линии разграничения, но не пересекайте ее. Что вы ощущаете? Как воспринимаете противоположную часть комнаты?

6. Переступите линию. Когда вы оказались в зоне «быть собой», запомните свои эмоции и ощущения в теле, исследуя это пространство. Подойдите к линии, что вы чувствуете, находясь рядом с зоной «я сейчас»?

7. Если хотите, можете перенести несколько значимых для вас предметов из одной зоны в другую. Например, вы можете перенести любой предмет из участка «быть собой» на участок «я сегодня», тем самым вы позволите себя проявлять истинные эмоции в реальном сегодняшнем дне.

8. Станьте на линию так, чтобы одна нога находилась в одной зоне, а другая в другой. Запомните свои ощущения и ответьте на вопрос – где вам больше комфортно?

Такое упражнение лучше выполнять на протяжении нескольких дней, потом следует сделать небольшой перерыв и повторить практику. При отсутствии возможности выполнять упражнение в комнате, можете воспользоваться мини-версией: взять в руки два предмета (бумажные листы, ручки, мячики и прочие), символизирующие текущее состояние «я сейчас» и желаемое «быть собой». Положите ладонь сначала на один предмет и запомните свои ощущения, затем на другой. Приблизьте предметы друг к другу, запомните ощущения в теле в этот момент и возникшие эмоции.

Подумайте, чего вам не хватает, чтобы быть таким, каким хочется на самом деле. Это упражнение позволит лучше узнать себя, благодаря чему удастся наладить взаимоотношения с окружающими людьми. Если у вас есть много внутренних барьеров, практикуйте как можно чаще и вскоре вы заметите положительные изменения в своей жизни.опубликовано econet

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