Быть на СВОЕЙ стороне

Даже когда закончится последняя капля надежды и компас отклонится от курса, я продолжу быть за тебя. Не бойся испачкаться, я не побрезгую тобой. Если надо, отмоем. Я за тебя.

Я за тебя.

Даже если ты сотворишь непростительное зло, я останусь за тебя.

Я буду за тебя до последнего вздоха и проведу через миг между этим миром и ничем.

Я за тебя

Тебе не нужно просить, ждать, надеяться, что я откликнусь.

Я за тебя даже тогда, когда ты от себя отворачиваешься.

Я за тебя и у меня нет никого роднее тебя.

Я за тебя и не буду винить за ошибки.

Я за тебя.

Я буду за тебя бороться, как беспощадный хищник, оскалив клыки и подняв шерсть на загривке.

Я буду твои утешением, когда горе выключает свет.

Я буду твоим проводником, когда ты заблудишься.

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Я разгрызу себе вены, чтобы тебе было что пить, когда закончится вода посреди пустыни.

Я останусь прикрывать твой тыл, когда Боливар не выдержит двоих.

Я не сдамся и буду с тобой до конца, и в горести и в радости.

Я за тебя.

Я дам тебе столько любви, сколько ты попросишь.

Я утолю твою боль и не испугаюсь твоего гнева.

Я подберу нужные слова, чтобы дать тебе утешение, прощение, надежду.

Я старше, потому что во мне собрана история тысячи людей.

Я мудрее, потому что меня не держали в клетке.

Я свободная стихия, которая омывает берега твоей души.

Я за тебя и позволю тебе любую слабость.

Но завтра я буду искать решение и ответы, чтобы исцелить твоё малодушие. Потому что я за тебя.

Я за тебя, и тебе не нужно оправдываться передо мной и вымаливать прощение. Но в следующий раз я буду напоминать о правде и шрамах, чтобы ты помнила о своих ошибках.

Я за тебя, поэтому берегу чистоту твоей души.

Даже когда закончится последняя капля надежды и компас отклонится от курса, я продолжу быть за тебя.

Не бойся испачкаться, я не побрезгую тобой.

Если надо, отмоем.

Я за тебя.

Я твоя искра.

Я твой воин, твой защитник, твоя сила, твоя мать, твой отец, твой свет и тьма.

Я твой дух, ищущий для тебя ключи от счастья.

Я выгрызаю это знание из гранита. Я продираюсь через терновые кусты и горные хребты, чтобы осознать великую силу твоего таланта.

Я не сдамся до последнего вздоха, верь мне.

Я буду искать сотни слов и пройду тысячи дорог в поисках ответов.

Я за тебя.

Я — твой внутренний Хранитель.

Теперь ты меня чувствуешь?опубликовано econet.ru.

Автор Татьяна Мегеря

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