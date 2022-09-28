Быть на СВОЕЙ стороне

Даже когда закончится последняя капля надежды и компас отклонится от курса, я продолжу быть за тебя. Не бойся испачкаться, я не побрезгую тобой. Если надо, отмоем. Я за тебя.
Я за тебя.
Даже если ты сотворишь непростительное зло, я останусь за тебя.
Я буду за тебя до последнего вздоха и проведу через миг между этим миром и ничем.
Тебе не нужно просить, ждать, надеяться, что я откликнусь.
Я за тебя даже тогда, когда ты от себя отворачиваешься.
Я за тебя и у меня нет никого роднее тебя.
Я за тебя и не буду винить за ошибки.
Я за тебя.
Я буду за тебя бороться, как беспощадный хищник, оскалив клыки и подняв шерсть на загривке.
Я буду твои утешением, когда горе выключает свет.
Я буду твоим проводником, когда ты заблудишься.
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Я разгрызу себе вены, чтобы тебе было что пить, когда закончится вода посреди пустыни.
Я останусь прикрывать твой тыл, когда Боливар не выдержит двоих.
Я не сдамся и буду с тобой до конца, и в горести и в радости.
Я за тебя.
Я дам тебе столько любви, сколько ты попросишь.
Я утолю твою боль и не испугаюсь твоего гнева.
Я подберу нужные слова, чтобы дать тебе утешение, прощение, надежду.
Я старше, потому что во мне собрана история тысячи людей.
Я мудрее, потому что меня не держали в клетке.
Я свободная стихия, которая омывает берега твоей души.
Я за тебя и позволю тебе любую слабость.
Но завтра я буду искать решение и ответы, чтобы исцелить твоё малодушие. Потому что я за тебя.
Я за тебя, и тебе не нужно оправдываться передо мной и вымаливать прощение. Но в следующий раз я буду напоминать о правде и шрамах, чтобы ты помнила о своих ошибках.
Я за тебя, поэтому берегу чистоту твоей души.
Даже когда закончится последняя капля надежды и компас отклонится от курса, я продолжу быть за тебя.
Не бойся испачкаться, я не побрезгую тобой.
Если надо, отмоем.
Я за тебя.
Я твоя искра.
Я твой воин, твой защитник, твоя сила, твоя мать, твой отец, твой свет и тьма.
Я твой дух, ищущий для тебя ключи от счастья.
Я выгрызаю это знание из гранита. Я продираюсь через терновые кусты и горные хребты, чтобы осознать великую силу твоего таланта.
Я не сдамся до последнего вздоха, верь мне.
Я буду искать сотни слов и пройду тысячи дорог в поисках ответов.
Я за тебя.
Я — твой внутренний Хранитель.
Теперь ты меня чувствуешь?опубликовано econet.ru.
Автор Татьяна Мегеря
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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