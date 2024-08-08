Бумеранг в активном возврате

Мы кому-то доверяем, позволяя ему внедряться в нашу открытость. Отношения такого формата разворачиваются всегда по одному сценарию: мы верим и за свою наивность получаем.

Ты наивно веришь Другому. Другой внедряется в твою открытость/принятие и начинает вкрадываться в ту информацию, которой ты обладаешь. На месте Другого может быть подруга/друг/коллега/мама/папа/тетя/дядя/соседка.....ты уже видишь, что на этом месте может быть кто угодно. Отношения такого формата разворачиваются всегда по одному сценарию: ты веришь и за свою наивность получаешь.Тот, кто умеет войти в доверие, имеет дар убеждения и мягкость, располагает к себе так, что ты не можешь противостоять, ведь такой теплоты и соучастия в твоей жизни не было от твоих родителей. А тут такое принятие. Это подкупает. Родители тебя замечали мало, а тут такой искренний теплый интерес к тебе и твоей жизни.

Что мы получаем за свою наивность

Когда кто-то попал в вашу интимную зону доступа

Вы больше не доверяете и не подпускаете

Что такое пассивная агрессия

Когда кто-то попал в вашу интимную зону доступа

Бдительность анестезируется и впрыскивается доза яда. Так неожиданно, что ты не успеваешь понять, как он попал так близко в твою интимную зону доступа. Процесс пробуждения неприятный. Ты видишь, какие плоды принесла его работа по открыванию в тебе твоих потайных дверей. Ты чувствуешь, как жизненные силы активно высасываются им. И уничтожение тебя идет полным ходом.

Да, он узнал о тебе многие вещи, которыми ты делился с ним сам, по своей воле. О твоих чувствах, переживаниях, событиях.

На конфликт он открыто не идет. Открыто не скажет, что ты дерьмо и неправильно живешь. Он улыбается, пристально всматриваясь в твои глаза, и, держа руку на твоем пульсе. При этом говорит с тобой о ком-то третьем, вкладывая в тебя информацию о нем. Не приятную, а такую, что "между нами, по секрету, представляешь...а вот у него...". Эта информация приоткрывает потайную дверь в жизнь кого-то из твоего окружения. Он мягко, но навязчиво вкладывает ее в тебя снова и снова. Это тонкий искусный ход-у тебя закрадывается сомнение в искренности твоих отношений с тем третьим. Ты непроизвольно сокращаешь с ним контакты и увеличиваешь дистанцию.

Вы больше не доверяете и не подпускаете

Ну вот, твой Другой добился своего. В следующий раз, когда ты случайно встречаешь этого Третьего, то начинаешь смотреть на него через призму той компрометирующей информации, которая у тебя есть, "благодаря" посреднику. Ты не хочешь в это верить, но твое поведение говорит о том, что ты больше не доверяешь, не подпускаешь, держишься отстраненно. И, вспомни, как так же шарахаются от тебя время от времени те, с кем ты тепло общался. И ты теряешься, не понимаешь, что произошло? Ведь между вами не было недопонимания и ты ему ничего плохого в жизни не делал.

А это все тонкая игра одного и того же Товарища......

...Вот тебе звонит старый приятель, с которым вы вместе служили и он был в курсе твоей личной жизни, у вас была одна компания, но уже пару лет не виделись. Узнал от тебя, как ты, чем живешь. Ты поделился, что один, не получается забыть Ее, ту самую, которая осталась в том общем с ним городе. И он тут же выдает: "А я ее только вчера в метро видел. Она сразу же вышла замуж, как только ты уехал. И у нее коляска была. Там пацаненок месяцев. Я еще подумал-как-то быстро она родила. Может, твой?" И все. Твой мозг запускает эту неприятную работу по ковырянию и восстановлению хронологических событий.

Или у тебя есть друг, который очень к тебе привязан. И он так ревниво относится ко всем, кто тебя окружает. Даже к твоей жене. И каждый раз, как ты уезжаешь к своим родителям на выходные с детьми, он искусно запускает вирус по твоему приезду:"Представляешь, случайно узнал, а твоя-то в ночном клубе зависала. Не одна...с девчонками..но я бы подумал на твоем месте"

Или у тебя есть мама, которая каждый раз "заботливо" узнает подробности твоей личной жизни, а потом въедливо и мягко начинает рассказывать об общей знакомой: "Доченька, представляешь, эта-то....водит и водит мужиков. Слава богу, что ты не шлюха у меня. И не будешь ложиться в постель даже через месяц после знакомства. Ты у меня знаешь, что всем мужикам нужен только секс".

Что такое пассивная агрессия

Все это пассивная агрессия по отношению к тебе, а не проявление любви/заботы и внимания.

Он сам не может напрямую тебе ее доставить, но вот руками третьих лиц запросто и безопасно. Он находится в эпицентре вашего конфликта и это для него высшее блаженство и душевный оргазм. Из зависти.

Откуда она?

Он не обладает теми благами и ресурсами, которыми обладаешь ты.

До него не доходит /и никогда не дойдет/, что это ты своим мозгом/упорством/волей добился всего в жизни.

Для него ты везунчик, а он-несчастный. И теперь тебе тоже должно быть плохо.

И рядом с тобой/через тебя он пользуется твоим благами, которыми ты его щедро одариваешь.

Но чувство зависти/ненависти и жажда мести преобладают. Он ими переполняется и в этом моменте он точно знает что делать и к кому идти, чтобы сделать тебе больно, а себя освободить от душащей обиды.

Он начинает ходить не только к твоему начальнику на работе, но и к сестре/дяде и общему другу/даже соседу с 1 этажа успевает влить некоторые сведения о тебе.

Он будет всех их постепенно удалять из твоей жизни, чтобы на этот раз ты точно понял, что ты в меньшинстве. Что его обожают и любят, а ты получил по своим заслугам. Он отомщен. За что? За его проваленное детство.

За то что в его семье родители с завидной регулярностью включали его, совсем еще ребенка, в свои взрослые игры. Перетягивание на стороны друг друга, выдача неприглядной информации о "противнике", а потом с этим самым "противником" идет спать в общую кровать; а он оставался в ужасающей растерянности и обиженном шоке, где смешалось белое и черное, где свои и чужие-все враги, кому теперь верить; опасная территория, на которой он сейчас находится в этом потерянном одиночестве и пустом звуке своего голоса. Это единство с собой убивает.

Захочет ли он снова испытать такое? Нет, вырастая, он предпочитает играть по правилам своих родителей, на их стороне. Он берет под контроль то, что тогда ему было неподвластно.

И теперь жажда мести для него становится смыслом своей жизни. И в этом эпицентре конфликта столько для него извращенной, перевернутой, разрушающей, но жизни....его жизни. Только жизнь ли это?.....

Берегите себя и свои границы.опубликовано econet

Автор Лика Конкевич (Ставцева)

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