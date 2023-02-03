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Бросить можно по-разному

Источник: facebook.com 03 февраля 2023 6572
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Даже жестоко бросить могут по-разному. Самое страшное, когда подло бросают. Раз - и оставили на морозе внезапно. И ушли. Младенца, собаку, друга…

Бросить можно по-разному

Это больно, плохо, некрасиво, мерзко, подло даже; но все равно по-разному можно бросить. В одном случае ещё есть капля человечности. А в другом - мрак и бездна. Надоевшую собаку отдают в приют или пытаются кому-то всучить. Хотя бы так. А другие переноску с собачкой оставили на морозе у аэропорта, многие помнят эту историю. Их в самолёт не пустили с собачкой, они ее бросили. И болоночка замерзла насмерть…

Самое страшное, когда подло бросают

И людей можно по-разному бросить. Можно сказать: «Я ухожу. Разлюбил тебя, нашёл другую, ребёнку нашему буду помогать».

А можно вот так: полететь в Москву на ёлку с женой и детишками. На елочку сходить, погулять, посетить музеи и театры. Потом приехать в аэропорт. Пройти всем вместе регистрацию. А потом отойти в туалет во время посадки и не вернуться. И прислать смс: "Потерял паспорт и посадочный талон, немного задержусь, летите без меня! Целую". И из аэропорта полететь на море с другой дамой. 

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Жена с тремя детьми долетела до дома, конечно. И с багажом разобралась. И с детьми. И ждала две недели своего мужа в полном недоумении. 

Он вернулся, загорелый и отдохнувший. Собрал вещи и ушёл. Сказал, что ему надо подумать месяц. Или два. Пока, всего хорошего, дети! И все. Больше он о себе не напоминал. И страшно злился, когда старший мальчик-первоклассник ему пытался звонить. Даже номер сменил.

А ведь его ждали. Как та болоночка в переноске. И до сих пор не могут расстаться с надеждой. Думают, что он сошёл с ума или злые люди как-то повлияли…

Бросить можно по-разному

Нет, они не сошли с ума. Просто улетели в тёплые края. И надеяться, что таких людей будет мучить совесть, не надо. Они могут вернуться, если тёплые края им не понравятся. Только толку-то?

Так что даже бросить могут по-разному. Даже жестоко бросить могут по-разному. Самое страшное, когда подло бросают. Раз - и оставили на морозе внезапно. И ушли. Младенца, собаку, друга… Действительно, куда их отдашь? Кому они нужны? Не хватит приютов для всех тех, кого подло бросили…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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Источник: https://econet.kz/

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