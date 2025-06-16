Бомба замедленного действия в отношениях

Начиная семейную жизнь, женщина преисполнена благих намерений создать крепкий и благополучный брак. Она изо дня в день вкладывает в это все свои ресурсы - силы, энергию, время. Но почему через время в женщине начинает зреть смутное недовольство? Она незаметно теряет себя.

В некоторых супружеских парах наблюдается некая скрытая динамика, которая работает, как бомба замедленного действия - до поры до времени есть ощущение внешнего благополучия, но иногда так рванет, что все живое гибнет в диаметре 100 км, в т.ч. и теплые чувства любви между супругами.

"Я потратила на тебя лучшие годы своей жизни!"

Инициаторами этой динамики являются, как правило, женщины (мужчины реже). Они в своем стремлении быть хорошими женами и все сделать идеально в какой-то момент перестают улавливать тонкую грань между "служением" мужу, семье и своими собственными желаниями.

Растворяясь в своем мужчине, они часто не могут отличить свои желания от его ожиданий. Они изо всех сил стараются, хотят быть замеченными и оцененными. Поэтому во главу угла ставят благополучие супруга, и только потом свои желания.

И поскольку в семейной жизни грань между "надо" и "хочу" может быть очень тонкой, отодвигание себя на задний план происходит постепенно и незаметно. Но через несколько лет такого брака неизменно наступает горькое разочарование в партнере, ведь он не способен вернуть вложенное.

И если в этот момент партнеры расстаются, одновременно с болью женщина испытывает горький привкус сожаления от того, что время ушло, силы потрачены, а в результате - "разбитое корыто".

В сердцах женщина бросает партнеру: "Я потратила на тебя лучшие годы своей жизни". И звучит это так, что эти годы прошли впустую, что она в этот период словно бы и не жила. И тогда потеря не ограничивается только потерей мужчины, а это еще и утрата нескольких лет своей жизни.

Если супруги все же остаются вместе, их дальнейшие годы нередко наполнены ощущением несправедливости и боли. Их брак напоминает игру в одни ворота, где один бесконечно отдает, а другой потребляет.

Конечно, такой стиль партнерских отношений формируется из детских способов получить родительскую любовь. Когда-то было возможно только так. Детские желания и потребности довольно часто оказывались погребены под слоем родительских посланий "ты должен", "так надо", и трактовались ребенком, как "твои "хочу" никому не интересны", "ты не важен, а важен другой".

И часто следование этим посланиям было единственным способом получить немного родительского одобрения и любви.

Но не все так фатально! Выбраться из старых способов взаимодействия в паре вполне возможно.

Первое (и возможно, самое сложное), что для этого потребуется - это осознание своих собственных желаний и потребностей. И тут можно обнаружить, что они не всегда идут вразрез с желаниями партнера и чаще всего не противоречат интересам семьи.

Затем необходимо провести инвентаризацию своих семейных обязанностей на предмет "надо" и "хочу". И здесь уместно задавать себе вопрос: "То, что я собираюсь сделать сейчас, это то, что я действительно хочу? Или я собираюсь это сделать потому что так надо для партнера?".

И затем имеет смысл уточнить у самого партнера - а ему это действительно надо? Он снова хочет видеть на столе ужин из пяти блюд или достаточно сварить "дежурные" пельмени?

Стоит помнить, что действия из внутреннего нежелания, из дефицита сил и энергии, это всегда жертвование. Здесь всегда возникают подсознательные ожидания ответного жертвенного вклада от партнера. И если ответ не получен, у "жертвы" возникает разочарование и гнев.

Люди, привыкшие жить в состоянии жертвы по отношению к своему партнеру носят в себе мегатонны вытесненного гнева, который прорывается при каждом удобном случае и чаще всего выливается на детей.

Если вам знакома ситуация, описанная в этой статье, и вы хотите изменить ее к лучшему, то стоит постепенно двигаться в сторону баланса между "надо" и "хочу".

Ведь чем меньше вы делаете из состояния "это надо для него", тем меньше у вас подсознательных ожиданий и претензий к партнеру, и, как следствие, отношения между вами становятся лучше и крепче.опубликовано econet

Автор Анащенко Оксана

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