Болезненные вопросы для женщин: Как реагировать на бестактность?

Для каждой незамужней и бездетной женщины вопросы о том, когда она выйдет замуж и когда планирует рожать очень болезненны. О том, как реагировать на такие вопросы и что отвечать людям мы расскажем в этой статье.

Массу советов можно найти на женских форумах. Кто-то считает, что людей, задающих такие вопросы, нужно сразу ставить на место, чтобы в дальнейшем не возникало желания копаться в личной жизни женщины. Кто-то полагает, что нужно отшучиваться или просто потерпеть лет до 35, когда такие вопросы люди попросту перестанут задавать.

Несколько вариантов ответов

Если вас спрашивают, когда вы наконец-то выйдете замуж, вы можете ответить следующее:

когда найдется достойный кандидат;

никто пока не предлагал;

обязательно приглашу на свадьбу, когда сама соберусь;

еще рано, нужно учиться, работать, путешествовать пока есть возможность;

что там делать?

я еще не готова;

я не живу ради того, чтобы выйти замуж.

На вопрос об отсутствии детей можете ответить, что еще сами ребенок! Используя любой из предложенных вариантов важно, чтобы люди поняли, что у вас нет с этим никаких проблем.

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Что вы чувствуете?

Когда вам задают такие ранящие вопросы, вы можете испытывать целую гамму чувств:

злость;

раздражение;

грусть;

страх;

желание избежать общения с людьми;

желание нахамить.

Если женщина не желает испытывать таких чувств, она будет избегать подобных вопросов, убеждая тем самым не только окружающих, но и себя саму, что жизнь в одиночестве прекрасна.

Помните, что мир – это ваше отражение и если вам действительно часто задают вопросы о замужестве и детях, то на самом деле вас они очень волнуют. Вы не можете запретить людям спрашивать о браке и детях, поскольку общество привыкло «мерить» успешность женщин именно по этим критериям, а не образованием, карьерой или чем-либо другим.

Смысл жизни большинства людей – оставить после себя след и не нужно лукавить, что есть и масса других интересных вещей.

Поэтому если вы слышите «бестактные» вопросы, не пытайтесь увильнуть, разрешите себе прочувствовать все эмоции и не делайте вид, что проблемы не существует. Если вы будете постоянно подавлять эмоции, то, в конце концов, рискуете выйти замуж не по любви и родить ребенка не от любимого мужчины, а для себя, что не может негативно сказаться на отношениях. Научитесь управлять своими эмоциями, а не подавлять их.

Запомните, если вы боитесь и не верите, то подсознательно не хотите этого! И именно благодаря «бестактным» вопросам можно вытащить всю правду на поверхность, принять ее и найти решение проблемы. опубликовано econet.ru

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